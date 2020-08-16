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№ 88 от 17 августа 2020

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Колумнисты

Не ревнуйте, хлопцы! Зарабатывайте и сдавайте свои ордена

О Спивакове и его токователях

Культура989

Юрий РостНовая газета

989
 

От редакции
 

Пока Владимир Спиваков не может опомниться от количества благодарных звонков из разных концов света, часть нашей общественности задается каверзным вопросом: почему он отверг лишь одного диктатора.

«Что за скверный город.
Только поставь где-нибудь памятник,
или забор — черт их знает откудова
нанесут всякой дряни»
Н. Гоголь «Ревизор»
Владимир Спиваков .Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

Вот Спиваков отказался от ордена, которые ему за немалые заслуги назначил белорусский президент.

В знак протеста против похабных и преступных действий Лукашенко с населяющими республику людьми. Это было благородное и нормальное для Владимира Теодоровича движение души, которое я трактую как Поступок.

Я дружу со Спиваковым давно, знаю за ним огромное количество добрых дел, которые он не афишировал. Лечил больных детей и взрослых, покупал инструменты талантливым и неимущим, помогал восстанавливать церкви, привлекая своим трудом, именем и авторитетом спонсоров и тратя свои, ребята, деньги, иногда продавая картины известных художников, которых собирал всю жизнь. («Новая газета» печатала очерк «Тайная жизнь Спивакова» именно об этой не музыкальной, которая известна, стороне жизни Маэстро).

Совесть у него есть, дорогие члены интернет-сообщества.

В соответствии с этим своим инструментом он и поступил.

Цените сделанное.

Многого, действительно, он не смог пока: Крым Украине не вернул, свободу собраний не защитил, вырубку Байкальских лесов не остановил, не вывел «Спартак» в Лигу Чемпионов, и с вакциной от коронавируса возится долго. Словом, не привел еще свои помыслы и поступки в соответствие с требованиями буквально всех поборников гражданского пафоса в фейсбуке.

Не ревнуйте, хлопцы! У вас масса возможностей посоревноваться с Вандербильдихой.

Зарабатывайте и сдавайте свои ордена. Кто вам скажет хоть слово?

P.S.

И тут мне позвонил Спиваков.

— А скажи, Володя, есть ли у тебя еще ордена? На всякий случай.

— Есть, — уверенно сказал Владимир Теодорович. — На всякий случай, не дай Господь.

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Теги:
реакция, ценности, спиваков, беларусь, госнаграды

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