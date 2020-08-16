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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
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Юрий Шевчук: «Вы видите, как несколько упырей жестко бьют человека. Что вы будете делать?»
Рок-музыкант вновь вступился за шиханы Башкортостана. Посмотрите его видеообращение
Юрий Шевчукмузыкант
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