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№ 87 от 14 августа 2020

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Юрий Шевчук: «Вы видите, как несколько упырей жестко бьют человека. Что вы будете делать?»

Рок-музыкант вновь вступился за шиханы Башкортостана. Посмотрите его видеообращение

Культура1

Юрий Шевчукмузыкант

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Теги:
башкирия, экология, шиханы

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