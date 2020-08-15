Ход Кремлем

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Маргарита Симоньян, глава телеканала RT, в своем аккаунте в твиттере сообщает, что «вежливым людям пора навести порядок в Минске». Это прямой призыв к военной интервенции в соседнюю страну от лица одного из главных российских пропагандистов, чей личный аккаунт недавно удостоился специальной пометки от социальной сети — «государственное издание, Россия». Такими пометками снабжаются аккаунты, которые (за деньги налогоплательщиков) распространяют исключительно ту информацию, которая выгодна конкретному государству.

Мотивы Симоньян прозрачны — ее доходы после 2014 года только росли, чего нельзя сказать о большинстве прочих граждан России и тем более жителей Донбасса. Кому война, а кому выгодные контракты на продвижение идей «русского мира». В этом отношении пропагандисты стоят в одном ряду с наемниками, для которых «горячие точки» на границах родной страны — дополнительный заработок. Однако если вы нормальный человек, на войне не зарабатываете и даже не имеете таких планов, то от военных фантазий Симоньян вы должны быть в ужасе.

Когда она говорит об интервенции — это, конечно, никакой не инсайд, но скорее инерция пропаганды, результат бесконечной возгонки милитаристской риторики (и практики) в последние годы.

Эта инерция тем не менее может стать критически опасной: всем известно, что развешанные заранее ружья стреляют.

К тому же объективно, что главная карта, которая еще не разыграна в белорусском кризисе, связана с позицией Кремля. Социальные сети с первых дней протестов в Минске полны слухами о военном присутствии России в стране.

В Кремле тоже осознают, что постсоветское пространство переживает исторический момент — не менее важный, чем конец 2013 года, когда начался украинский кризис. Тогда российские власти сделали известные и весьма радикальные ставки. В нынешней ситуации есть существенные отличия: белорусы вряд ли будут спешить в братские объятия Москвы, местные силовики не готовы видеть себя офицерами российской армии, а наличие в стране компрадорской элиты, готовой обменять свои нынешнее положение на статус «наместников империи», под большим вопросом.

Единственным другом Кремля в Беларуси сейчас остается сам Лукашенко, причем интерес тут обоюдный. Российским властям, очевидно, не выгоден «еще один Майдан» с последующим курсом Беларуси на евроинтеграцию.

При этом сильный и не склонный подстраиваться президент Лукашенко в Москве тоже никому не нравится.

Идеальный сценарий для Кремля: сохранение некоторой власти за Александром Григорьевичем, но в новом статусе, когда его государственная машина целиком контролировалась бы из метрополии.

Ключевой вопрос в сценарии вмешательства сейчас заключается в том, окажется ли Лукашенко готов к статусу «президента Южной Осетии» и сможет ли он убедить заинтересованных представителей российской стороны, что сохранять влияние на Беларусь нужно именно через его поддержку. К середине августа объективных военных и политических причин для появления на сцене «вежливых людей» нет.

Но чем дольше длится агония режима бессменного президента Беларуси (по оценкам властей Литвы, теперь уже «бывшего»), тем выше становятся риски.