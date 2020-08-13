«Кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали»

Протесты в Беларуси продолжаются с воскресенья — массовые акции по всей стране начались в день президентских выборов, на которых, согласно ЦИК Беларуси, президент республики Александр Лукашенко набрал 80% голосов. За три дня среди российских депутатов так и не появилась однозначной позиции по отношению к происходящем. Агония режима, либеральная пропаганда и кетчуп вместо крови, — «Новая газета» собрала самые абсурдные заявления чиновников о белорусских протестах.

Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости

Президентские выборы в Беларуси и последующие протесты для российских политиков оказались явлением неоднозначным: мнения кардинально разошлись даже внутри «Единой России». Наиболее яркой иллюстрацией происходящего можно считать заявления глав ЛДПР и КПРФ. Если Владимир Жириновский на днях назвал протесты в Беларуси «агонией режима» и предрек падение действующего президента Александра Лукашенко («он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем»), то Геннадий Зюганов наоборот окрестил протесты промыслом «прозападной силы», которая опирается «на свою клиентуру и националистические элементы в белорусском обществе». При этом мнение Зюганова широко разошлось в российской политике.

В целом, с позицией предводителя КПРФ согласны многие его однопартийцы, как и в Госдуме, так и Мосгордуме (МГД). К примеру, силовой разгон протестных акций поддержал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). В разговоре с Интерфаксом чиновник заявил, что власть в данном случае должна пойти за большинством (видимо, подразумевая, результаты ЦИК) и действовать «жестко»:

— Если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться «майданом», который может продлиться нескольких месяцев,

— уточнил Калашников.

Баррикады в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В популярности Лукашенко не сомневается и другой депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Недавно женщина опубликовала пост в фейсбуке, в котором «поздравила народ Беларуси» с результатами выборов, отметив, что граждане смогли «сломать хребет попыткам навязать [им] либеральные ценности». В разговоре с «Новой» политик рассказала, что у белорусов есть причины избирать Лукашенко еще на один срок, а заявления о фальсификациях на выборах республики — это не больше, чем реакция «проигравшей стороны».

— В Белоруссии руководитель заботиться прежде всего об интересах своего народа и своего государства. Там есть определенный порядок: рабочие места и социальные гарантии, — это дает уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, [граждан привлекает] способность президента защитить независимость своей страны и отбить охоту внешнего вмешательства в ее экономическую и политическую жизнь, — заявила женщина.

В протестной активности в Беларуси, по словам Ганзи, заинтересована в основном молодежь, причем виноват в этом курс белорусской политики, который не уделяет ей достаточно внимания.

— Молодому населению любой страны преподносится манна небесная в виде ценностей западного мира, в котором «так жить хорошо». Распропагандированная молодежь хочет свободы, много всего и сразу.

Возможно, стоило им говорить, какие опасности угрожают сегодня каждому, — продолжает депутат.

Схожую позицию разделяет и депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, в прошлом неоднократно получавшая поддержку от политика Алексея Навального. Во вторник женщина рассказала в своем фейсбуке, что поздравила телеграммой Александра Лукашенко с «заслуженной победой». В фальсификации и настоящий результат оппонента Лукашенко Светланы Тихановской Шувалова также не верит — ведь на президентских выборах не было «ни КОИБов (Комплекс обработки избирательных бюллетеней), ни электронного голосования», а сфальсифицировать вручную можно «максимум процентов десять».

Елена Шувалова. Фото: FB

— Нельзя из восьмидесяти сделать десять процентов. Знаете, вброс — это достаточно замороченная система, нельзя задействовать в ней много людей. Это же все свидетели. Можно найти двух-трех надежных людей и понадеяться, что они вбросят, [но не больше], — объясняет депутат.

Настоящее отношение к Александру Лукашенко в стране не показывают и многочисленные акции протеста, считает Шувалова. Для начала их и «серьезными назвать нельзя» («двадцать тысяч человек в Минске не показывают настроение в стране»), кроме того, виноваты в них «русские олигархи», заинтересованные «в перекачки нефти и газа» («хоть и у НАТО есть интересы стоять под Смоленском»).

— Вы хоть представляете сколько стоит недельная раскрутка Тихановской в соцсетях? По независимым оценкам — пять миллионов долларов. В Беларуси таких денег нет.

После публикации на Шувалову обрушился шквал критики — один только пост в фейсбуке набрал больше двух тысяч комментарий, либертарианец Михаил Светов в свою очередь ехидно написал в твиттере «а помните был такой оппозиционный депутат Елена Шувалова?». Однако депутата негатив в интернете не пугает, к оппонентам она относится как к «попавшим под гипноз интернета».

— Я уже проходила все это в 1991 году, когда критиковала [бывшего президента Бориса] Ельцина и меня за это готовы были палками колотить. Теперь, кого не спросишь, они все против Ельцина, — объясняет Шувалова.

Как рассказывает политолог Аббас Галлямов, такое отношение к ситуации в Беларуси, даже у оппозиционных депутатов от КПРФ вызвано тем, что им не хватает гибкости.

— Коммунисты оказались заложниками своих старых идеологических схем. Отношение к Лукашенко у них сформировалось ещё в 90-е, когда он воспринимался как антитеза «либеральному» Ельцину.

С тех пор так в их среде и повелось — все, что ни сделает Лукашенко, — хорошо, любой его критик — враг.

Наверное, лидеры КПРФ боятся, что критика белорусского режима ослабит их позиции в глазах собственного избирателя, — объясняет политолог.

Полного единогласия среди коммунистов, однако, нет. К примеру, в поддержку протестующих высказался депутат МГД от КПРФ Евгений Ступин, который последние несколько дней активно публикует в соцсетях информацию о протестах в республике.

— Может там и есть кто-то из-за границы, но, исходя из видеосюжетов, основная часть [участников акций] — это обычные люди. Там есть и женщины, и бабушки. Люди вышли за своего кандидата в президенты.

При этом власть первая применяет силу, даже в России лучше обстоят дела, как мы видим по Хабаровску, — возмущается депутат.

Ступин считает, что в ближайшей перспективе Александра Лукашенко больше не будет в политической жизни Беларуси. Тотальные перемены предсказывает и его коллега по фракции в МГД Дмитрий Локтев, который хоть и не поддерживает Светлану Тихановскую (ее выдвижение — «договорняк за выпуск мужа с последующей эмиграцией ее семьи»), все равно не верит в победу Лукашенко.

— Вероятность, что Александр Лукашенко останется после всего происходящего у власти есть, но он должен пойти тогда на какие-то беспрецедентные изменения в стране. В противном случае через какое-то время мы увидим повторение всех событий, и тогда народный гнев уже будет не остановить, — рассказывает Локтев.

Критики происходящего в Беларуси находятся и в рядах «Единой России». Пока депутат Госдумы от «Едра» и координатор «НОД» Евгений Федоров утверждает, что пострадавшие на протестах просто «кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали», выборы в Беларуси называет «позором» Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. По его мнению, Лукашенко является далеко не лучшим союзником для России.

Единорос Федоров убежден — на пострадавших в стычках с ОМОНом «кетчуп». Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

— История с так называемыми «вагнеровцами» в этой избирательной кампании была вишенкой на торте, и многим открыла глаза, хотя мои глаза были уже давно открыты. Может быть провокация и была задумана украинскими спецслужбами (подобную версию опубликовали «Вести» ВГТРК, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Известия» и др. — ред.), но ни на какие спецслужбы нельзя списать реакцию Лукашенко:

чтобы применять силу к будущим протестам он решил изобрести иностранный заговор. Текущие события только лишний раз доказывают, что президент, правящий 26 лет, не испытывает никакой ответственности за происходящее, — утверждает Затулин.

Как объясняет политолог Дмитрий Орешкин, диссонанс среди российских политиков вызван отсутствием «указания сверху».

— Те же Жириновский и Зюганов в своих полярных реакциях пытаются предугадать позицию Кремля. К примеру, Жириновский эксплуатирует тему русофобских настроений перед президентскими выборами, хотя скорее всего Путин плюнет на все эти обиды. Когда Путин сформулирует свою позицию, а он уже формально сформулировал ее, поздравив Лукашенко с победой, оценки других [политиков] также выстроится в рядок. Как мне кажется, позиция будет такая: Лукашенко победил, не дал возможности иностранным агентам разрушить стабильность и государственность (не важно, что в глазах Лукашенко агенты будут российскими), и теперь нужно будет на этой основе выстраивать новые отношения.