Генерал в домике

Когда в середине июня я впервые приехал в знаменитый скандалами, массовыми сносами жилых домов под застройку для элитных коттеджей московский поселок «Речник» и прошелся вокруг участка № 179А, меня ничуть не впечатлило возведенное там строение. Да, домик расположен у самой кромки Москвы-реки. Но сам по себе участок — хлопотный актив. Как и у всех участников «Садоводческого некоммерческого партнерства "Речник"» (это официальное название поселка), земля не в частной собственности, а всего лишь в аренде, участок невозможно юридически безупречно продать или завещать детям и внукам. Однако в редакцию обратились члены садового товарищества, в их письме рассказывалось о том, как генерал-полковник МВД, заместитель министра Игорь Зубов каким-то чудесным образом стал пользоваться этим участком. И на участке вскоре построили то ли баню, то ли летний домик.

Дом на участке Зубова. Фото из архива

«Речник» преткновения

Поселок «Речник» стал знаменитым в начале 2010 года: 21 января около трех часов ночи строители начали сносить несколько домов. Сопровождали рабочих полторы сотни сотрудников милиции, бойцов ОМОНа и судебные приставы.

Сносу предшествовали несколько лет противостояния в судах, когда город и прокуратура требовали снести «незаконно возведенные строения», а владельцы безуспешно пытались доказать, что они легально, не скрываясь, пользовались участками, выделенными их отцам и дедам еще в апреле 1956 года в «бессрочное пользование». В то время этот район в районе Крылатского еще даже не был в городской черте Москвы, а относился к Хорошевскому сельсовету Кунцевского района Московской области.

Но Москва разрасталась, и вскоре Крылатское оказалось в черте города. В мае 2009 года мэр столицы Юрий Лужков подписал распоряжение, согласно которому территория «Речника» была определена парковой зоной.

Поселок «Речник». Фото из архива

Начало 2010 года — период эскалации серьезных разногласий московской мэрии и Кремля. Возможно, было принято решение использовать конфликт вокруг «Речника» в борьбе со строптивым градоначальником, тем более в поселке прописались — опять-таки каким-то хитроумным способом — высокопоставленные чиновники федерального уровня.

Благодаря репортажам телеканалов о конфликте узнала вся страна. Снос приостановили. 4 февраля 2010 года работавший в это время президентом России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре и контрольному управлению президента проверить соблюдение прав жителей поселка «Речник» и обоснованность сноса домов.

Медведев тогда заявил о недопустимости «превращения решения подобных вопросов в некую кампанию».

Созданная по поручению Дмитрия Медведева комиссия вскоре пришла к выводу, что действующее законодательство не препятствует оформлению земельных участков в собственность членам СНП «Речник». Но в сентябре 2010 года Юрий Лужков покинул должность мэра Москвы. И судьба «Речника» перестала интересовать и Кремль, и столичную мэрию.

С тех пор прошло десять лет. А членам СНП «Речник» так и не удалось оформить в собственность свои земельные участки.

Тайна участка № 179А

Участок оказался оформлен на некую Светлану Худякову, которую в «Речнике» никто из соседей не видел. Но в «Речник», и именно на этот участок, по словам жителей, несколько раз приезжал заместитель министра МВД Игорь Зубов, который даже оформил постоянный пропуск на свой автомобиль.

Скрин переписки с Мариной Зубовой

А при оформлении пропуска адресом своей регистрации указал квартиру в Москве, в которой прописана и Худякова.

Еще чаще на участке № 179А бывала супруга генерала, Марина Зубова, зарегистрированная по тому же адресу, что и Худякова, и генерал Зубов. Марина Зубова предоставила членам правления номер телефона, с которого осуществлялись контакты, в частности, была получена просьба направлять платежки на членские взносы не Худяковой, а ей.

Хотя в этой SMS и подчеркивается:

«Я не член товарищества, в него не вступала и участка не имею!»

Впрочем, пропуск на проезд личного авто Зубова оформляла.

Надо сказать, что Марина Зубова хоть и не была членом товарищества, но основательно изучила ситуацию вокруг «Речника» и не стеснялась демонстрировать свою осведомленность. С предоставленного ей номера телефона приходили и некие странные и неоднозначные сообщения (на мой взгляд, граничащие с угрозами).

Как, например, можно расценить вот это сообщение о перспективах «Речника»?

дословно «Выделение земли в бессрочное пользование будет аннулировано и любой сможет подать иск по этому поводу. Получается по сути нахаловка, фавела. Сколько это просуществует? Может быть неопределенно долго, а может быстро закончится. У кого крутые дома, отпрыгнут. Зачем им скандалы. Пострадают обычные люди, которые надеются, как обычно, на чудо. Будет указание, все дела возбудятся мгновенно и сегодняшние активисты просто уедут далеко…»

Скрин переписки с Мариной Зубовой

А кто у нас может возбудить уголовное дело из заинтересованных лиц, да еще «мгновенно»? Ответ очевиден.

Что же касается владельца участка, то, судя по документам, которые есть в распоряжении редакции, г-жа Худякова стала членом товарищества «Речник» 15 мая 2015 года, когда подписала «Договор уступки права требования» с жительницей Воронежа Виолеттой Дальницкой. По этому договору Дальницкая уступила Худяковой «право требования оформления имущественных прав» на участок № 179А в «Речнике».

В подтверждение, что этим участком действительно владеет Дольницкая, была приложена выписка из протокола общего собрания членов СНП «Речник», датированная еще 3 ноября 2011 года. Судя по протоколу, в собрании приняли участие 116 членов товарищества из 225, кворум был.

Этой же датой — 3 ноября 2011 года — датирована и справка, что Дальницкая — член СНТ «Речник».

Но у меня есть все основания предполагать, что все эти документы по смене владельца участка, мягко говоря, сомнительные — по крайней мере, есть признаки, указывающие на то, что они, по всей видимости, были изготовлены в 2017 году. Проверю свое предположение на читателях.

Смотрите.

В 2011 году участком владел Юрий Дорохин. Татьяна, родная сестра Юрия, рассказала, что в 2013 году ее брат тяжело заболел. Онкология. 27 мая 2013 года Юрий умер. У него остались жена Алеся, дочка Милена, мама Мария… Но вступить в наследство они так и не смогли. Неизвестные огородили участок, на который Дорохины так и не смогли попасть. Хотя исправно продолжали платить членские взносы.

А вот упомянутая уже Дальницкая взносов никогда не платила, как следует из судебных документов.

Однако 3 марта 2017 года Лефортовс­кий районный суд Москвы вынес решение, которым, по сути, легализовал членство жительницы Воронежа в садовом товариществе. А произошло это вот как.

СНП «Речник» подало иск, суть которого в том, что Дальницкая не выплачивает членские взносы, у нее накопилась задолженность в размере 537 тысяч 750 рублей.

Суд удовлетворил иск СНП «Речник» к Дальницкой, рассмотрев дело в упрощенном порядке, в соответствии со статьей 232.2 ГПК. Ну а чего заморачиваться, если ответчик с иском согласился, задолженность признал…

В «Речнике». Фото из архива

Но к моменту вынесения Лефортовс­ком судом решения уже был полный список членов СНП «Речник», составленный 24 июня 2014 года и фигурировавший в другом судебном процессе, в Тушинском районном суде Москвы. Именно суд тогда затребовал этот список. И в нем не было ни Дальницкой, ни Худяковой. На этом и основано мое предположение, что все документы, представленные уже в Лефортовский районный суд весной 2017 года, выглядят сомнительно. Напомню одну важную деталь: еще 15 мая 2015 года жительница Воронежа уступила «право требования оформления имущественных прав» на участок № 179А в «Речнике» Светлане Худяковой, прописанной в одной квартире с заместителем министра МВД Игорем Зубовым.

Квартира

Худякову и Зубова связывает то, что они были зарегистрированы по одному и тому же адресу — это следует из тех документов, которые подписывала Худякова.

Мы направили запрос в Росреест и получили ответ, что в настоящее время собственник этой квартиры — «Российская Федерация» (так теперь модно писать, чтобы скрыть от внимания общественности и журналистов высокопоставленных собственников недвижимости).

Но генерал Зубов к ней имел отношение.

1 июля 1999 года Зубова назначили заместителем министра МВД. А через пять дней, 6 июля 1999 года, генерал (по данным ЕГРН) стал собственником квартиры площадью 126,2 кв. м кадастровой стоимостью 25 856 320,42 руб. (тогда еще практика скрывать собственника под названием государства не была взята на вооружение).

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В апреле 2000 года Зубов по договору мены передал квартиру некой Нонне Д., которая в мае 2005 года продала квартиру неизвестному. В Росреестре, повторюсь, собственником квартиры значится «Российская Федерация». Но Игорь Зубов так и не выписался из этой квартиры. И адресом его регистрации по-прежнему значится именно эта квартира. Как и адресом регистрации Марины Зубовой, супруги генерала МВД. Как и адресом регистрации Светланы Худяковой.

…В начале июля я снова приехал в «Речник». В этот день должно было состояться собрание членов СНП, но не было кворума.

Руководители СНП «Речник», как нынешние, так и те, кто возглавлял садовое товарищество, когда Худяковой был передан участок № 179А, отвечать на мои вопросы отказались.

На запрос, адресованный заместителю министра МВД Игорю Зубову, ответа мы пока не получили. Но мне стало известно, что Светлана Худякова неожиданно обратилась в правление СНП «Речник» с заявлением об исключении ее из членов товарищества.