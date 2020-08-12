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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
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Цветы, Беларусь!
Женщины по всей республике выстраиваются в живые цепи и несут букеты в знак солидарности и скорби. Фотогалерея
Общество10
«Новая газета»редакция
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12 августа у белорусов появился новый протестный жест — живые цепи. Сперва в знак примирения в ряды стали выстраиваться женщины в Минске, одетые во все белое. Затем мирные акции прошли в других регионах страны. Вечером в среду в столице в цепь встали и медики в белых халатах — так они протестуют против кровопролития и милицейского насилия. Кроме того, люди продолжают возлагать цветы в память о погибших в уличных боях и просто несут букеты с собой. Посмотрите, как это происходит.
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Теги:фото, живая цепь, солидарность, цветы, беларусь
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