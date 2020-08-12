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№ 86 от 12 августа 2020

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Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден»

Открытое письмо президенту Беларуси

Владимир Спиваков. Фото: РИА Новости

Общество4 582

4 5822
 

Александр Григорьевич!

В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.

Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране.

За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался 10-летний юбилей созданного мною фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому к Вам в страну приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы.

Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили.

Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!

Народный артист СССР
Артист мира (ЮНЕСКО)
Владимир Спиваков

Теги:
открытое письмо, беларусь, спиваков

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