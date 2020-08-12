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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден»
Открытое письмо президенту Беларуси
Владимир Спиваков. Фото: РИА Новости
«Новая газета»редакция
Александр Григорьевич!
В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.
Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране.
За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался 10-летний юбилей созданного мною фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому к Вам в страну приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы.
Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили.
Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!
Народный артист СССР
Артист мира (ЮНЕСКО)
Владимир Спиваков