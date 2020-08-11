Как это читается в Италии

Среди всяких прочих неприятностей и тягот, рухнувших на нас этой весной, закрытие книжных магазинов кажется не самым страшным. Ну закрылись. Как закрылись — так и открылись. В конце концов, есть интернет-магазины. Можно читать электронные книги — их доставку и ждать не надо. Онлайн-продажи действительно выросли чуть ли не в полтора раза, прибавилось и читателей электронных книг. Профильное книжное ведомство, то есть Федеральное агентство по печати и СМИ, в начале апреля посоветовало всем книжникам «не впадать в панику и отчаяние… Наши любимые писатели, самоизолировавшись в тишине, используют уединение с пользой… и выдадут «на гора» новые талантливые тексты. А издатели и книготорговцы, которым сейчас особенно нелегко, их издадут и распространят!» В общем — «потерпите, там разберутся». Вот только уже в июле та же Роспечать, видимо, разобравшись, осторожно предположила, что падение книжного рынка в этом году составит порядка 25 млрд, то есть по меньшей мере на 30% по сравнению с прошлым годом. Или даже на 50%, если считать книжную розницу.

Как же так? Все дело в структуре российской книжной индустрии, которая по преимуществу держится на обычных книжных магазинах. Через интернет-магазины приходится лишь около четверти всей розницы, а на цифровые продажи — еще около 7%. К сожалению, при закрытых книжных магазинах рост продаж в этих каналах даже в полтора раза ни от чего не спасает издателей.

«Помогите!» — закричали издательства, книжные магазины и типографии. Написали несколько открытых писем в правительство. Правительство, подумав, объявило, что поддержит: запишет полдюжины самых важных компаний в инфраструктуру, а остальным обеспечит кое-какие льготные кредиты и отсрочки по налогам. Радостные издатели пошли за льготами и отсрочками, но довольно быстро одни издатели узнали, что официально книжными издательствами не являются (ЕГРЮЛ, извините, у них не тот), другие — что условия кредита не то чтобы льготные, а третьи, обратившись в банк за отсрочкой по кредиту, получили блокировку средств, потому что «у вас, видимо, проблемы, а значит, кредит вам давать опасно».

Книг в реальности, в которой существует государство, практически нет. За исключением тех немногих госслужащих, которым по долгу службы положено ими «заниматься» и успокаивать книжников. Книги для государства — это какой-то чердак. В отличие от кино, которое, по памятному ленинскому завету, сохранилось в культурной политике. И у нас им активно занимается Минкульт вместе с планированием сеансов и патриотических переживаний. Может быть, это даже и хорошо, что в голове чиновника разговоры про культуру и скрепы — сами по себе, а книжки — сами по себе?

Но вот возьмем страну, которая довольно близка России в культурном отношении — Италию. И в Италии несложно найти внятную госполитику в сфере культуры (и даже книг!). Она, правда, совсем не про переданное предками (хотя, согласитесь, в Италии и предки интересные, и передать есть что), а вообще про приобщение граждан к культуре и создание условий для того, чтобы эта самая культура — была. Для этого вовсе не нужны национальные совещания молодых писателей или выпуски тематических почтовых конвертов и марок, посвященных поддержке чтения. Это все, конечно, не помешает: молодые писатели найдут чем заняться после или вместо совещания, марки порадуют глаз. Вот только к культуре это никого не приводит.

Итальянцы пошли по самому простому пути: чтобы «приобщить» к культуре, нужно просто привести человека в музей или дать ему в руки книгу. Тривиально и прямолинейно, но только так это и работает. Особенно для молодежи, у которой не так уж много денег на культурный досуг.

Вот в Италии уже несколько лет и действует программа 18App, по которой каждому итальянцу, достигшему 18-летия, государство выделяет 500 евро, которые он может потратить на поход в музей или на покупку книг. И тратят.

В прошлом году на эту программу было выделено 160 млн евро, в этом — с учетом обвала на продажи — правительство добавило к основному бюджету еще 30 млн евро. Примерно 30–40% этих денег в результате приходится на книги. И этим деньгам издатели исключительно рады.

Помимо стимулирования культурного спроса, министерство культуры и туризма Италии прибегло в этом году и к прямой финансовой поддержке, выделив дополнительно 30 млн евро на покупку книг библиотеками, 10 млн евро на налоговые кредиты для книжных магазинов и — совсем недавно — 10 млн евро на безвозмездную поддержку маленьких издательств.

Не все сводится к деньгам. И итальянский минкульт вместе с МИДом поддержали сайт Ассоциации итальянских издателей «Новые итальянские книги». Международные книжные ярмарки в этом году отменялись одна за другой, переходя в формат Zoom-презентаций и говорящих голов. Для продвижения книг вариант неплохой, но для нормальной работы по продаже прав — не самый удачный. Издатели ведь ездят на ярмарки не для того, чтобы продать книги, сколько для того, чтобы приобрести и продать права на перевод. Вот как раз для них и The New Italian Books — с полной информацией о новых книгах, грантах на поддержку переводов, базой данных литературных агентов и прочими скучными, но нужными в работе издателей вещами. Итальянские издатели, кстати, не первые, кто сделал такой сайт, — немецкие и испанские издатели уже успели такими обзавестись.

Пандемия и всяческие ограничения в офлайне, видимо, еще не скоро уйдут из нашей жизни, но книжки-то должны как-то выходить? И государству вполне по силам этому посодействовать. Если бы государство только знало о существовании книг.