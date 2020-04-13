«Мы на пороге величайшей социальной катастрофы»

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия»

С самого начала коронакризиса книжная отрасль бьет тревогу. Очевидно, что без поддержки государства и включения в число пострадавших отраслей, книжная индустрия просто не выживет. Поэтому сразу были отправлены официальные письма Российского книжного союза председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, сформировано обращение Альянса независимых книгоиздателей и книгораспространителей.

Сегодня книжная отрасль стоит на грани социальной катастрофы. В Открытом письме книжников объединились все: писатели, издатели, книгораспространители, общественные деятели, отраслевые организации и объединения. Впервые единодушны большие и маленькие, московские и региональные компании, «правые» и «левые».

Вне зависимости от размеров бизнеса, вне зависимости от взглядов и убеждений, — это наш общий призыв о помощи!

Нам не безразлично будущее нашей страны. Мы хотим, чтобы это было будущее с хорошими книгами, процветающими издательствами и книжными магазинами. Мы хотим, чтобы наша страна по-прежнему гордилась новыми Пушкиными, Достоевскими и Толстыми. И поэтому мы очень надеемся, что наш консолидированный голос будет услышан!

Открытое письмо книжников в Правительство Российской Федерации

Мы обращаемся к вам от лица писателей, книгораспространителей, издателей и всех граждан России, любящих книгу и понимающих ее ценность и важность особенно сегодня.

Книга является величайшим изобретением человечества, неотъемлемой частью культурной жизни. С самого раннего возраста ребенок во многом познает мир через книгу. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, способствует раскрытию творческих и интеллектуальных способностей человека, расширяет кругозор, развивает критическое и логическое мышление, учит доброте и любви, помогает в постижении истинных человеческих ценностей и смысла жизни… Книга — это культурный стержень нации, она является основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества. Невозможно переоценить значение книги и для других видов искусств, в том числе театра и кинематографа.

В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга — это товар первой культурной необходимости. Сегодня, в век цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.

Государственная культурная политика должна решать одну из ключевых задач — расширения доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, литературы для детей и подростков. И основным каналом распространения книг продолжают оставаться книжные магазины.

Одна из основных проблем сегодня — это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.

Доля книжной индустрии в общем объеме российской экономики достаточно скромная. Но трудно переоценить социальную значимость нашего бизнеса. Книжная индустрия выполняет важнейшую культурную задачу — приобщает к книгам и знанию все население Российской Федерации. Книга и литературное наследие было и остается важнейшим культурным достоянием российской нации. Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны. В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.

Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.

Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой:

Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N762-р, книжной продукцией. Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений.

С глубоким уважением

Абгарян Наринэ, писательница, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание» Абдуллина Нелли, переводчик, писатель Авганов Алексей, ИП Авганов (г. Рязань) Аветисян Наталья, издатель, главный редактор издательства «Слово» Адамский Александр, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», главный редактор интернет-издания «Вести образования» Альперович Александр, владелец и генеральный директор компании «Clever» Амелин Максим, поэт, переводчик, литературный критик и издатель, главный редактор издательства «ОГИ» Аминова Ольга, редактор, директор литературного агентства и школы «Флобериум» Анашвили Валерий, издатель Андрианов Алексей, директор по развитию сети «Моя книга» (г. Саратов) Андрияка Сергей, основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Народный художник Российской Федерации Андрющенко Александр, генеральный директор ООО «Издательство «Синдбад» Антипенко Инна, главный редактор издательства «Весёлые Картинки» Антипов Константин, заместитель директора Российской книжной палаты, филиала ИТАР-ТАСС Антонова Надежда, писатель, переводчик Арбатская Вера, генеральный директор сети «Приморский Торговый Дом книги» Аромштам Марина, писатель, главный редактор интернет-журнала «Папмамбук» о детском и подростковом чтении Артемьева Галина, писатель, переводчик, кандидат филологический наук Арутюнянц Карен, детский писатель Архангельский Александр, писатель, литературовед, публицист, телеведущий, писатель, профессор Высшей школы экономики Архипова Анастасия, художник книги, Заслуженный художник РФ, руководитель секции «Книжная графика» Московского Союза художников Аствацатуров Андрей, писатель, филолог, доцент СПбГУ, директор Музея В.В. Набокова Бакейкин Сергей, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Балахонова Ирина, генеральный директор издательства «Самокат» Бамбуров Константин, издательство «Белая ворона/Albuscorvus» Бараков Виктор, писатель (г. Вологда) Басинский Павел, писатель, критик, журналист Басова Евгения, писатель Безлюдная Анастасия, детский писатель Безрукова Алла, главный редактор издательства «Совпадение» (г. Москва) Беликова Нина, генеральный директор книжного магазина «Молодая гвардия» Белозёрова Гульнара, генеральный директор издательства ИНЕШ (г. Уфа) Белокрылин Сергей, руководитель издательства АНО «Центр Ноосферного Здоровья» Белорусец Сергей, поэт, член Русского ПЕН-центра Белый Игорь, издатель, руководитель книжного клуба-магазина «Гиперион» Беляев Юрий Антонович, писатель, президент Академии Российской словесности Беляцкая Любовь, книжный магазин «Все свободны» Бердников Сергей, писатель, кандидат физ. мат. наук Березин Владимир, писатель Бершин Ефим, поэт, прозаик, публицист Беседин Платон, писатель, литературный критик, публицист Биленко Юлия, художник — иллюстратор Блехман Григорий, писатель (г. Москва) Богданов Иван, издательство «ЛюМо», книжный клуб «Отклик» Богданова Мария, художник книги Борисевич Екатерина, генеральный директор «Издательства Юлии Высоцкой» Борода Елена, писатель, литературовед Бочкарёва Наталья, директор нижегородской областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной, заслуженный работник культуры РФ Бочков Валерий, писатель БрикерМария, писатель Булатников Андрей, товаровед отдела «История. Политика. Философия. Религия» ООО ТД Библио-Глобуса Булатова Татьяна, писатель, литературовед, исполнительный директор литературного агентства и школы «Флобериум» Булгакова Татьяна, художник иллюстратор Бурмистрова Ольга, издательство Нестор-История (г. Санкт-Петербург) Бушуева Мария, прозаик, литературный критик Вагнер Яна, писатель Валединский Александр, поэт, издатель («Выргород») Вараксина Светлана, директор ИД Автограф (г. Екатеринбург) Варламов Алексей, писатель, ректор литературного института им. А.М. Горького Варламова Мария, руководитель отдела продаж, книготорговая компания «Артклассика» (г. Москва) Василевский Андрей, поэт, критик, главный редактор журнала «Новый мир» Васильев Александр, историк моды, искусствовед, театральный художник, коллекционер, телеведущий Васильева Вера, народная артистка СССР, актриса Театра сатиры Васильева Марина, директор издательства «Древности Севера» (г. Вологда) Вахитова Ольга, директор книжного магазина «Библио-Глобус» (г. Челябинск) Вахромеев Владимир, генеральный директор ООО «Русское слово-учебник» Веденяпина Мария, директор Российской государственной детской библиотеки Веллер Михаил, писатель, член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association и Российского философского общества Верник Вадим, журналист, автор и ведущий программы «2 ВЕРНИК 2» на канале «Культура», главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Веселов Денис, генеральный директор ООО «Терминал книга» Вербицкая Ольга, детский писатель, редактор детских журналов «Смешарики» и «Малышарики» Вестер Владимир, литератор, редактор Визель Михаил, книжный обозреватель, литературный переводчик Виноградова Юлия, AdMarginem (г. Москва) Водолазкин Евгений, писатель и литературовед Воеводин Игорь, издатель, продюсер Волгин Игорь, писатель, президент «Фонда Ф.М. Достоевского» Волженина Светлана, библиотекарь, кандидат педагогических наук Вольфсон Вадим, директор «Книжная галерея ВОЛЬФСОНА» Воробьев Александр, генеральный директор издательства «Орлик» (г. Орел) Воронов Василий, член СП России, г. Ростов-на-Дону Ворошилова Галина, писатель Вьюгина Светлана, писатель, секретарь приемной комиссии СП России Вяткин Дмитрий, издательство «HylePress» Гаджиев Умаросман, руководитель ИД «Дагестан» (г. Махачкала) Галат Александр, директор издательства РХГА Галяткина Екатерина, редактор издательства «Бумкнига» (г. Санкт-Петербург) Ганиева Алиса, писатель Гарифзянов Марат, директор издательства «Заман» (г. Казань) Гармаш-Роффе Татьяна, писатель Гачева Анастасия, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки № 180 Генсецкий Андрей, генеральный директор книготорговой компании «Чакона» (г. Самара) Георгиев Сергей, советский и российский детский писатель и сценарист (г. Москва) Гиваргизов Артур, писатель Гиппенрейтер Ю.Б., психолог, автор многочисленных книг по психологии Гладкова Алла, директор издательства «Время» Глебовская Александра, Санкт-Петербургский Пен-Клуб Глезер Вадим, генеральный директор издательского дома «Литера» Глейзер Екатерина, художник-иллюстратор Гнетнев Константин, писатель Головин Алексей, исполнительный директор Ассоциации «Православная Книга» Голубев Станислав, генеральный директор ЗАО «Златоуст» Горошников Виталий, директор «Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск) Графченко Антон, директор, Издательского дома «ВОЛГА» (г. Саратов) Грачевский Борис, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», российский писатель Гриценко Александр Николаевич, председатель правления Интернационального союза писателей Гриценко Олег, Генеральный директор ООО «Продюсерский центр ротации и продвижения» (ЛИТРОМИР, г. Астрахань) Гришков Павел, Генеральный директор ООО «Издательство АСТ» Гунькин Игорь, совладелец и генеральный директор книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж) Гупало Георгий, издатель Густав-Дальская Юлия, директор по продажам издательства «Настя и Никита» Гущина Мария-Анна, главный редактор издательства «Клаудберри» Данилина Анастасия, издательство «Лайвбук» Дарья Маркова, филолог, литературный критик Дашков Леонид, Генеральный директор ООО ИТК «Дашков и К» Дворнякова Ольга, директор магазинчика «Я люблю читать», пиар-директор детского издательства «Настя и Никита» Дворцов Василий, писатель Демидова Алла, народная артистка РСФСР, актриса театра Гоголь-центр Деревянко Константин, Председатель Научно-образовательного союза «Родное слово», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Деревянко Сергей, генеральный директор Издательского Дома «АСТ-ПРЕСС» Дмитриев Сергей, писатель и историк, главный редактор издательства «Вече» Довыденко Лидия, писатель Докучаев Федор, зав. отделом культурно-массовых мероприятий в библиотеке № 183 имени Данте Алигьери, аспирант РГГУ Донцова Дарья, писательница, сценаристка и телеведущая Дорофеева Эльфия, владелец и генеральный директор издательства «Мозаика-синтез» Доспехов Алексей, директор издательства «ВАКО» Драгунский Денис, писатель Дрогов Евгений, директор издательства «О-Краткое» (г. Киров) Дубас Алекс, журналист, писатель, теле и радиоведущий Дудова Виктория, генеральный директор ООО «Пан пресс» Егоров Август, директор. АО Национальная издательская компания «Бичик» имени Семена Андреевича Новгородова (г. Якутск) Елин Лев, генеральный директор издательства «Лев» Елисеева Татьяна, генеральный директор книготорговой сети «АВФ-книга» (г. Архангельск) Елфимов Аркадий, председатель фонда «Возрождение Тобольска» (г. Тобольск) Ерицян Григорий, издатель, генеральный директор издательства «Слово» Ермолаев Владимир, генеральный директор компании «Образовательный проект» Есенькин Борис Семенович, президент НП «Гильдия книжников» и книжного магазина «БИБЛИО-ГЛОБУС» Жарина Наталья, генеральный директор книготорговой компании «Инвис» (г. Ижевск) Жебрак Михаил, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура», писатель Житинская Анастасия, редактор издательства «Геликон Плюс» (г. Санкт-Петербург) Жукова Олеся, российский писатель, общественный деятель, Генеральный директор «Центра развития и реабилитации ребёнка ЛОГОПЕД-ПРОФИ» Заверяева Елена, писатель Замшев Максим, главный редактор «Литературной газеты» Заревин Алексей, писатель Зарецкий Евгений, главный редактор издательства Калейдоскоп (Владимир) Зарипова Роза, директор издательства «АрсисБукс» (г. Москва) Заспанова Ульяна Викторовна, гл. библиограф МБУК «Сысертская районная библиотека» Захаренков Алексей, генеральный директор издательства «Вита-Нова» (г. Санкт-Петербург) Зверева Ирина, кандидат филологических наук, книговед Зезека Елена, руководитель филиала «Брянская областная детская библиотека», кандидат педагогических наук Зекавица Екатерина, издатель «Ай» Зелинская Елена, журналист, писатель, общественный деятель, президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз» Зиганшин Камиль, писатель, лауреат Премии Президента России Зимарин Олег, генеральный директор издательства «Весь Мир» (г. Москва) Знашев Игорь, генеральный директор издательства «Скифия» (г. Санкт-Петербург) Зоберн Олег, русский писатель, издатель, лауреат премии «НОС» Зорина Светлана, главный редактор журнала «Книжная индустрия» Зубарев Сергей, писатель Зудина Марина, народная артистка РФ, актриса театра и кино Ибрагимова Алина, владелец сети «Зайка +» (г. Калининград) Иванов Алексей, писатель Иванов Владимир, директор Приволжской книжной палаты Иванов Геннадий, первый секретарь Союза писателей России Иванов Дмитрий, член Правления РКС Иванов Николай Федорович, председатель Союза писателей России Иванова Елена, директор издательского дома Высшей школы экономики Иванова Наталья Юрьевна, директор Компания IPR media Иванова Наталья Борисовна, писатель, литературный критик, д.ф.н., проф. филологического факультета МГУ им. Ломоносова Иванцов Михаил, генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Измайлов Лион, писатель-сатирик, сценарист и артист Ильин Алексей, генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер» Ильина Галина, генеральный директор книжной сети «Живое слово» (г. Екатеринбург) Инин Аркадий, писатель, драматург, сценарист, актёр, публицист, педагог, профессор ВГИКа Исаева Елена, поэт, драматург Искаков Алексей, генеральный директор ООО «Издательство «София» Ицкович Дмитрий, президент ООО «Книжный Дом «О.Г.И. Б.С.Г. пресс» Казаченкова Любовь, главный редактор журнала «Современная библиотека» Казенкова Анастасия, писатель и журналист Казмин Владимир, писатель Кайкин Сергей, Заместитель генерального директора ОАО «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок» Каковкин Григорий, писатель, драматург Калачев Евгений, писатель Калинина Наталья, писатель Каменева Марина, генеральный директор книжного магазина «Москва» Капьев Евгений, Генеральный директор ООО «Издательство ЭКСМО» Катцын Виктор, заместитель директора книжного издательства «Н.Орiанда» (г. Симферополь) Каширская Екатерина, генеральный директор издательства «Пешков в историю» Каширская Екатерина, издатель Келин Иван, генеральный директор АО «Мордовское книжное издательство» Кийчкалова Екатерина, директор ООО «Балтийское небо» (г. Калининград) Кирнарская Дина, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Кожан Станислав, председатель Совета директоров холдинговой компании «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский) Кожан Станислав, президент ХК «Новая Книга» (г. Петропавловск-Камчатский) Колесник Тамара, генеральный директор сети «Пресса+» (г. Калининград) Колесникова Зоя, писатель, Воронежская писательская организация Колесов Александр, директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» (г. Владивосток) Колина Елена, российская писательница Колоколова Татьяна, библиотекарь Кононов Александр, директор Издательства «Симпозиум» (г. Санкт-Петербург) Кормановская Карина, генеральный директор издательства «БЛИЦ» (г. Санкт-Петербург) Королев Владимир, руководитель Лига писателей-врачей (г. Смоленск) Коростелева Валентина, писатель (г. Балашиха) Коротков Кирилл, магазин книг «Фаренгейт 451» (г. Санкт-Петербург) Костров Владимир, поэт, переводчик, драматург Костюк Константин, генеральный директор ООО «Директ-Медиа» Костюшин Павел, генеральный директор ИТДГК «Гнозис» (г. Москва) Котлярова Мария, директор издательства М. и В. Котляровых (г. Нальчик) Котов Денис, основатель петербургской книжной сети «Буквоед», совладелец объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Котомин Михаил, издатель, директор издательства AdMarginem Котунова Ирина, главный редактор АО издательство «Детская литература» Кочергин Илья, писатель Кочнев Глеб, коммерческий директор ИД «Стрекоза» Кравченко Ася, писатель, журналист, редактор Кравчук Дмитрий, генеральный директор ООО «Российский союз писателей» Краева Ирина, писатель, журналист, педагог Красновский Яков, графический дизайнер, художник книги Крупин Владимир, православный писатель, публицист и педагог. Главный редактор журнала «Москва» Крылов Дмитрий, тележурналист, актёр, режиссёр, писатель Крыховецкая Ирина, директор Крымского издательского дома (г. Севастополь) Кузнецов Борис, директор издательства «Росмэн» Кузнецов Юрий, директор издательства «Удмуртия» (г. Ижевск) Кузнецова Инга, российский поэт, прозаик Кузнецова Оксана, директор Издательского, исследовательского и просветительского содружества «Посев» (издательство «Посев», г. Москва) Куликова Галина, писатель Куницын Михаил, российский радиоведущий, автор программы «Винил» на радио «Эхо Москвы» Куприянов Борис, книжный магазин «Фаланстер» (г. Москва), интернет-издание «Горький» Курахова Хадижат, директор ИД Эпоха (г. Махачкала) Лазарева Ярослава, писатель, поэт Ларина Татьяна, совладелец книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж) Латынин Валерий, секретарь СП России, председатель Совета по национальным литературам СП России Левицкая Эсфирь, генеральный директор сети «Пресса+» (Калининград) Лекманов Олег, писатель, профессор НИУ ВШЭ Леонтьев Дмитрий Алексеевич, издатель («Смысл») Леонтьева Татьяна, ведущий редактор издательства «Речь» Летц Юна, писатель Лиепа Илзе, балерина, артистка театра и кино, президент благотворительного фонда «Культура — детям» Линькова Татьяна, издательство «Лайвбук» Литвинов Сергей, писатель, журналист Литвинова Анна, кандидат филологических наук, писатель Литвяк Елена, детский писатель Лиханов Альберт, писатель, председатель Российского детского фонда, академик РАО Лиханов Дмитрий, писатель Личутин Владимир, писатель Лобанов Дмитрий, генеральный директор издательства «Книжный мир» Логинов Борис, генеральный директор ООО «Дит-М» Лосев Дмитрий, директор издательства «Коктебель» (г. Феодосия) Лукин Евгений, писатель, историк, главный редактор журнала «Северная Аврора» (г. Санкт-Петербург) Лукьяненко Сергей, писатель-фантаст Лукьянова Ирина, писатель, педагог Лысенко Анатолий, генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», журналист, режиссёр, продюсер Лысенко Федор, генеральный директор ООО «Легион» Лысов Виктор Сергеевич, издательство «Детское время» (г. Санкт-Петербург) Лютый Вячеслав, председатель Совет по критике СП России (г. Воронеж) Мазин Александр, российский писатель-фантаст Макаревич Андрей, музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени» Макаренков Сергей, генеральный директор ГК «РИПОЛ КЛАССИК» Макаров Владимир, директор ИГ «Литера» (г. Нижний Новгород) Макаров Юрий, писатель Макаров Юрий, писатель, Белгородская обл. Максимов Андрей, журналист, писатель, драматург, радио— и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Малышев Игорь, писатель Маляренко Феликс, финансовый директор издательства «Задира-плюс» (г. Саратов) Мамедов Афанасий, писатель, журналист Манаков Юрий, писатель Мария Голубева, издательство «Пушкинский Дом» (г. Санкт-Петербург) Мария Левченко, филолог, издатель («Свое издательство») Марков Алексей, к.э.н., писатель, преподаватель Маркоткин Михаил, владелец компании «РОСМЭН» Мартынова Шаши, переводчик, издатель Марченкова Татьяна, писатель Матаев Анзор, директор Книжного издательства Чеченской Республики (г. Грозный) Матвеева Анна, писатель Матюшкина Екатерина, детский писатель и художник Махненко Сергей, зам. генерального директора ООО «Легион» Машбаш Исхак, Герой Труда РФ Машкова Диана, писатель, к.ф.н., общественный деятель Медников Юрий, генеральный директор издательства «Антология» Мезенцев Виталий, генеральный директор издательства «БуксМарт» (г. Москва) Мейлахс Павел Александрович, писатель Меклерес Татьяна, директор сети «Книжная лавка» (г. Калининград) Мелихов Александр, зам. главного редактора журнала «Нева» Мельников Владимир, руководитель издательства «Воскресенье» Меринов Александр, издательство «БЛИЦ» (г. Санкт-Петербург) Меркулов Сергей, ген. директор издательства «Живём» (г. Калининград) Месяц Вадим, писатель, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Метлицкая Мария, писательница Мещеряков Юрий, писатель Миндюк Михаил, генеральный директор издательства «Интеллект-Центр» Минка Виталий, генеральный директор книготорговой компании «Ростов книга» (г. Ростов-на-Дону) Мирзоев Владимир, режиссер, лауреат Государственной премии Мирошниченко Надежда, народный поэт Республики Коми (г. Сыктывкар) Мирчук Татьяна, писатель Михайлова Надежда, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств, генеральный директор ОЦ «Московский Дом Книги» Михайлова Татьяна, главный редактор детского новостного агентства НАШпресс Михалкова Елена, писательница остросюжетной прозы Мкртычева Сюзанна, вице-президент НП «Гильдия книжников» Мнацаканян Наира, генеральный директорк ниготорговой сети «Метида» (г. Самара) Могилева Станислава, поэтесса, куратор, редактор; книжный магазин и издательство «Порядок слов» (г. Санкт-Петербург) Можей Святослав, исполнительный директор АНО «Символик» Му Пин, генеральный директор Международной издательской компании «Шанс» Мунтян Елена, писатель, журналист Мусатова Елена, журналист, учитель, писатель Мусташкин Борис, генеральный директор и совладелец книготорговой сети «Дом книги» и «Книга+» (Татарстан) Насонова Алла Юрьевна, президент фонда «Дом детской книги», Санкт-Петербург Наумова Ольга, главный редактор издательства «Кварц» (г. Нижний Новгород) Неволина Екатерина, редактор, писатель Нелаева Светлана, художник-иллюстратор Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» Нечипоренко Юрий, писатель, директор Всероссийского фестиваля «Детской книги» Никитина Людмила, главный редактор, издательство «Абрикобукс» (г. Москва) Никольская Елена Вячеславовна, генеральный директор Издательский Дом «Питер» Новиков Михаил, генеральный директор издательства «Альбатрос» (г. Севастополь) Новиков Олег, президент ИГ «ЭКСМО-АСТ» Новичихин Евгений, писатель (г. Воронеж) Ногина Елена, директор Российской книжной палаты Ножкин Михаил, актёр театра и кино, поэт, лауреат Государственной премии поэт-песенник, музыкант Носкова Ольга, директор ООО «Планета» (г. Новокузнецк) Овечкие Эдуард, современный российский писатель-маринист Овсянникова Ирина, управляющий книжного магазина «Гиперион» Овчинникова Тамара, директор. «Лоция» литературно-издательский центр (г. Архангельск) Ольховская Влада, писатель, драматург Орлова Анастасия, детский писатель, поэт, главный редактор «Книжного дома Анастасии Орловой» Острикова Елена, заместитель директора, Издательство «АрсисБукс» (г. Москва) Отрошенко Владислав, писатель Охлобыстин Иван, российский актер, писатель, драматург, режиссер и продюсер Павлова Ольга, директор Государственной библиотеки Югры Палько Леонид, генеральный директор издательства «Вече» Пантина Любовь, генеральный директор издательства «Абрис» (г. Санкт-Петербург) Парамонов Сергей, директор издательства «СНЕГ» (г. Пятигорск) Пастернак Борис, генеральный директор издательства «Время» Пахомова Елена, заведующая Библиотекой им. А.П. Чехова, ГБУК г. Москвы ЦБС ЦАО Пашнев Георгий, писатель Пелевин Виктор, писатель Перевозников Вадим, владелец и генеральный директор книготорговой сети «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск) Перепелицын Кирилл, ООО «Терминал книга» Переслегина Нина, генеральный директор издательства «Даръ» Перова Наталия Алексеевна, литагент (ФТМ), переводчик Песеко Алина, писатель Петров (Пашнев) Георгий, писатель Петрова Елена, генеральный директор ООО Издательство «Аякс-Пресс» Петрова Ольга, директор издательства «Цитата Плюс» (г. Рыбинск) Петровска Татьяна, художник иллюстратор, аниматор Петряков Вячеслав, генеральный директор издательство «ФЛИНТА» Платова Светлана, генеральный директор книготорговой компании «Барс» (г. Рязань) Поволяев Валерий, писатель, лауреат Государственной премии им. Жукова Подчиненов Алексей, директор издательства УрФУ Познер Владимир, журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель Полетаев Андрей, генеральный директор ООО «Синеполис» Полина Ермакова, главный редактор издательства «Арка» Поляков Юрий, писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Председатель Национальной Ассоциации Драматургов, Председатель редакционного совета «Литературной газеты» Полякова Татьяна, писатель Поплавская Яна, актриса театра и кино, теле— и радиоведущая, театральный педагог Попов Андрей, литератор, кандидат филологических наук Прилепин Захар, писатель, филолог, публицист Притворов Андрей, руководитель издательства «Феория» Прокопович Александр, автор и редактор Проханов Александр, политический деятель, писатель, сценарист, публицист, журналист Прохорова Ирина, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель, глава одноимённого издательского дома Прудкогляд Татьяна, директор издательства Дальневосточного университета (г. Владивосток) Прыгунов Лев, писатель, художник, народный артист России Путин Роман, председатель правления Русского академического фонда Пылев Сергей, писатель Пядухов Владимир, писатель (г. Смоленск) Радзивиловский Эдвард, писатель Райхельгауз Иосиф, народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», режиссер, актер, писатель, театральный педагог Ракитина Елена, писатель Рашевски Татьяна, переводчик, писатель Рогачева Елена, генеральный директор ИД «Порт-Апрель» (г. Череповец) Родионов Игорь Николаевич, генеральный директор издательства «Айрис-пресс» Романов Платон, магазин книг «Фаренгейт 451» Рост Юрий, фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий Рубина Дина, писательница и киносценарист. Член Союза писателей Узбекской ССР, Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба Рубис Сергей, директор департамента художественной литературы Издательства АСТ РыбасСвятосла́в, писатель и общественный деятель. Член Союза писателей России Рыкова Елена, журналист, писатель Рымшина Елена, искусствовед, куратор «Программы иллюстраторов» Московской международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction Рябков Евгений, директор издательства «Закономудрие» (г. Южно-Сахалинск) Саввиных Марина, писатель, редактор литературного журнала «День и ночь», член Союза писателей России, Международного Союза писателей ХХI века, Международного Союза писателей Иерусалима Савкин Игорь, главный редактор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург) Савкина Татьяна, директор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург) Сагдатшин Ильдар, генеральный директор Татарского книжного издательства (Казань) Сазонов Геннадий, писатель Сальников Алексей, писатель Самсонова Наталия, директор издательства «Свамия» (г. Тула) Самусев Николай, генеральный директор книготорговой сети «Тезей» (г. Мурманск) Сандлер Маша, писательница, педагог, кандидат филологических наук Саразетдинов Рифат, генеральный директор ООО «Издательско-торговый дом Гранд» Сафаралиев Гаджимет, президент Ассоциации учителей родных и государственных языков «СЛОВО», депутат Государственной Думы ФС РФ, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Сафронова Алена, ведущий специалист отдела «Коммерческая информация» ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» Свинин Игорь, писатель Семенова Наталия, историк искусства, писатель Сенчин Роман, писатель Серая Светлана, генеральный директор книготорговой сети «Кассандра» (г. Волгоград) Сергеев Александр, директор издательства «Вакоша» Сергеев Вадим, президент ООО Издательство «BHV-Петербург» Сергеева Марина, издатель издательство «Априори-пресс» Серов Егор, главный редактор «Радио Книга», ведущий книжной рубрики в программе «Утро России» на телеканале «Россия 1» Серова Ирина, главный редактор издательства «ЭНАС-КНИГА» Cилаева Оксана, писатель Сильванович Светлана, главный редактор издательства «Редкая птица» Симаков Сергей, директор издательства Тюменского государственного университета, профессор кафедры издательского дела и редактирования Симашкова Любовь, зам. генерального директора ОАО «Ростовкнига» Синицкая Наталья, генеральный директор АУ РК «Издательство Периодика» (г. Петрозаводск) Славникова Ольга, писательница Слепнева Юлия, генеральный директор ООО ИГ «Контэнт» Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор Благотворительного фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги — библиотекам» Слижен Светлана, писатель в издательской группе «Эксмо-АСТ» Служитель Григорий, писатель, актер Смехов Вениамин, актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, литератор Смирнова Александра, генеральный директор издательства «Ивана Лимбаха» Смирнова Анна, директор издательства «Роща» (г. Иваново) Смирнова Татьяна, заместитель генерального директора ООО «Издательство «Синдбад» Смоляков Сергей, директор издательства «Гиперион», Санкт-Петербург Собко Вера, журналист, писатель Солдатов Владимир, коммерческий директор издательства «Европа» Солженицына Наталья Дмитриевна, общественный деятель Соловьев Юрий, директор ИД «Марийское книжное издательство» (г. Йошкар-Ола) Сомова Елена, поэт, писатель Сорокин Валентин, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР Соя Антон, член союза писателей Санкт-Петербурга Староверов Александр, писатель Степанова Инна, главный редактор журнала «Читаем вместе» Степанян Гаянэ Левоновна, писатель, литературовед, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза Степнова Марина, писатель Сулейманова Лариса, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Сулес Евгений, писатель Суслов Герман, совладелец книжной лавки «Кузебай» Табаи Сейед Нассер, генеральный директор ООО «Садра» Таирова Светлана Эмильевна, генеральный директор АО Издательство «Композитор СПб» Тамара Михеева, детский писатель Тарасенко Андрей, юрист, историк, г. Москва, г. Ростов-на-Дону Тарасов Александр, генеральный директор ООО «Издательство «Сахалин — Приамурские ведомости», член Союза журналистов России (г. Южно-Сахалинск) Тарковский Михаил, писатель и поэт Тарханова Ирина, художник книги, «Барбарис», издатель Татьян Константин, издательство Ад Маргинем Пресс (г. Москва) Татьяна Белякова, журналист Татьяна Степанова, писатель Таутиев Казбек, директор ГУП «Издательство «ИР» (г. Владикавказ) Титова Анна, генеральный директор издательства «Питер» (г. Санкт-Петербург) Токарева Анна, писатель (г. Егорьевск) Токарева Виктория, прозаик и сценарист Толстая Фекла, журналистка, радио— и телеведущая, режиссёр Трауб Маша, писательница, журналист Троицкий Александр, издатель «Клаудберри» Трубников Владимир, директор ООО «Жуковский дом книги» Тублина Ольга, директор издательства «Лимбус Пресс» Угрюмова Энгельсина, заслуженный работник культуры Улицкая Людмила, писательница, переводчица и сценаристка Усачёв Андрей, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Усманов Вадим, президент издательства «Питер» Устинова Татьяна, писательница-прозаик, сценарист, переводчик и телеведущая Файзов Данил, поэт, редактор, культуртрегер Фархатдинов Наиль, издательство «Элементарные формы» / «Лес рук» Фархатдинова Ляля, издательство «Лес рук» Фаустов Артем, книжный магазин «Все свободны» Фаустов Михаил, «Межрегиональная федерация чтения», чемпионат по чтению вслух «Открой Рот» (г. Москва) Федор Еремеев, издательства «Кабинетный ученый» и «Фабрика комиксов» (г. Екатеринбург) Федоров Григорий, директор Фонда «Центр духовного возрождения Чернозёмного края (г. Воронеж) Феськов Андрей, генеральный директор «ИнтерСервис ЛТД» (г. Челябинск) Филатов Сергей Александрович, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Филатов Сергей, заместитель руководителя отдела культуры ПО «Радуга-ЛИК», музыкант, поэт Фурман Александр, писатель, редактор Ханин Дмитрий, писатель Хапланова Елизавета, писатель Харитонов Владимир, журналист, директор Ассоциации интернет-издателей Харькова Марина, исполнительный директор НП «Гильдия книжников» Хочнев Михаил, генеральный директор компании «Букселлер» Храмов Игорь, генеральный директор Оренбургского книжного издательства имени Г.П. Донковцева Хуснулин Равиль, Президент Национального Фонда содействия защите стратегических ресурсов, депутат Государственной Думы ФС РФ, кандидат педагогических наук Цеверкейн Инга, директор издательства «Перископ-Волга» (г. Волгоград) Цыпкин Александр, писатель, автор проекта «Беспринцыпные чтения» Черникова Елена, писатель, журналист Черноусов Олег, книготорговая компания «Балтия» (г. Санкт-Петербург) Чеченев Константин, президент Ассоциации книгоиздателей России Чеширко Евгений, писатель Чугунов Владимир, руководитель издательства «Родное пепелище» (г. Нижний Новгород) Чупринин Сергей, литературный критик, литературовед и публицист, главный редактор журнала «Знамя» Чурсина Людмила, народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых Шавловский Константин, книжный магазин и издательство «Порядок слов» (г. Санкт-Петербург) Шанцева Вера, генеральный директор «Дома книги» (г. Нижний Новгород) Шапиро-Тулин Борис, писатель, драматург Шарапова Наталья, маркетолог издательства «Бумкнига» (г. Санкт-Петербург) Шаргунов Сергей, писатель, главный редактор журнала «Юность», заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Шатин Михаил, генеральный директор ИД «Неолит» Шехтер Яков, писатель, главный редактор журнала «Артикль» Шипов Леонид Викторович, владелец и гендиректор Издательства «Аспект Пресс» Шишкин Олег, писатель, драматург, журналист и телеведущий Шкурович Леонид, генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус» Штейнман Алла, генеральный директор издательства «Фантом-пресс» Штехина Елена, владелец и генеральный директор книготорговой сети «Магистр» (г. Ростов-на-Дону) Шубина Елена, литературовед, редактор и издатель, руководитель «редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ» Шустрова Людмила, президент Международного союза книголюбов Щелкунова Светлана, писатель, драматург, педагог Щербаков Юрий, писатель Щукин Михаил, писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни» Щурова Жанна, председатель Совета директоров АО «Крымкнига» Эбаноидзе Игорь, член Союза Писателей Москвы, директор издательства «Культурная революция» Эдел Татьяна, писатель Эрикссен Елена, издатель издательства «Навона» Юдина Лариса, генеральный директор Дома книги «Медведково» Юзефович Галина, литературный критик, преподаватель Юзефович Леонид, писатель, сценарист и историк Юркин Валентин, генеральный директор АО «Молодая гвардия» Ютанов Николай, генеральный директор издательство «Терра Фантастика» Якимова Илона, писатель Яковлев Дмитрий, директор издательства «Бумкнига» (г. Санкт-Петербург) Яна Цырлина, издательство «HylePress» Яндавлетов Ильгам, директор ГУП РБ БИ «Китап» им. З. Биишевой (г. Уфа) Янин Игорь, писатель, зам. Председателя Союза писателей России Янушевич Михаил, директор издательства «Свиньин и сыновья» (г. Новосибирск) Ясинская Марина, писатель, сценарист Яхина Гузель, писатель

Александр Архангельский, писатель, профессор Высшей школы экономики:

Книжный бизнес — особый, именно поэтому во многих странах он получает отдельное, льготное, а кое-где и нулевое налогообложение. И потому, что он социально значим, связан с самовоспроизводством традиции, и потому что он специфичен и не дает больших прибылей, а значит, в тяжелые кризисные моменты истории особенно уязвим.

Если ему не помочь, он рухнет. Если он рухнет, у нас исчезнет еще одна сфера, которой мы можем гордиться и где имеем мировое признание. А много ли тогда останется таких сфер?

Прохорова Ирина главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель, глава одноимённого издательского дома:

Печально и позорно, что в России, которая в ХХ веке так гордилась званием одной из самой читающей страны в мире, издателям сейчас приходится доказывать приоритетность книжной индустрии и молить о ее поддержке в дни кризиса. Речь идет не просто о бизнесе и рабочих местах, а о будущем российской культуры в целом. Несмотря на всеобщее увлечение новыми технологиями, книга была и остается фундаментом формирования личности, основой системы образования, питательной средой для всех видов искусств. Если независимое книгоиздание рухнет, наступит чудовищная деградация всех сфер социальной и культурной жизни. Открытое письмо — это попытка привлечь внимание государства к проблеме, призвать к консолидации всех просвещенных граждан страны для защиты самой приоритетной и самой уязвимой отрасли, которая производит важнейший интеллектуальный продукт — книгу.

Амелин Максим, поэт, переводчик, литературный критик и издатель, главный редактор издательства «ОГИ»:

Когда-то академик Владимир Арнольд в «Теории катастроф» сформулировал «принцип хрупкости хорошего». Книгоиздание в России — та небольшая область настоящего «хорошего», которая как раз в первую очередь страдает от потрясений. Производя культурный продукт, она формально не входит в число охраняемых культурных объектов, и спрос с нее, увы, такой же, как и со всякого другого бизнеса. Можно читать или не читать книги, но не понимать их значение — недальновидно. Потерять книгоиздание легко, восстановить или создать заново — невозможно. Оно, как здоровье, требует поддержания.

Иванов Александр, основатель и главный редактор издательства «Ad Marginem»:

Я думаю, что обращение к властям с открытым письмом это жест отчаяния, который вряд ли приведет к желаемому результату. Дело в том, что российские власти не любят различного рода публичные акции, демонстрирующие какую-либо профессиональную или политическую солидарность. Скорее всего, правильным решением была бы непубличная апелляция к влиятельным лоббистам, специалистам по «решению проблем», имеющим доступ к центрам принятия властных распоряжений. Это выглядело бы как полное отсутствие давления на власть, и, возможно, позволило бы властям самостоятельно принять решение о помощи отрасли. Но проблема заключается в том, что таких лоббистов ни в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, ни в Книжном союзе давно нет. Книжная отрасль настолько маргинализировалась, настолько утратила какой-либо значимый общественный, политический и экономический вес, что власти могут спокойно игнорировать ее — что они и делали в последние годы. Главный вывод из сегодняшней ситуации таков: современные российские политики настолько далеки от книг и чтения, что они даже не заметят исчезновения целой книжной отрасли, тем более что экономически весь книжный рынок России стоит чуть больше! миллиарда долларов. Миллиардом меньше или больше — разница для них не велика. Более того, власть заинтересована в дальнейшем укрупнении книжного бизнеса, которое, по всей вероятности, произойдет в результате нынешнего кризиса и разорения мелких и средних компаний. Повысится управляемость отраслью, возрастет налоговая отдача. Я считаю, что эффективной в данной ситуации может стать внутриотраслевая солидарность, а также поиск поддержки не на федеральном, а на региональном и муниципальном уровнях.