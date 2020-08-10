Подкаст «Что Нового?»

Дело «Нового величия» привлекло меньше общественного внимания, чем процессы против Кирилла Серебренникова и ряд других резонансных судебных разбирательств 2020 года.

Но именно в нем во всей полноте раскрылся арсенал российского следствия: признательные показания, полученные под пытками, «грязная» работа провокатора спецслужб, который «коллекционировал некоторые виды людей» и многие другие приемы за гранью закона.

Как проходил суд над фигурантами «Нового величия» и можно ли в России разговаривать о политике без риска получить срок за экстремизм, рассказывает корреспондент «Новой газеты» Андрей Карев.

Музыка: Глеб Лиманский