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№ 85 от 10 августа 2020

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Минск. Первая ночь после выборов. Главные фото

Вышедших на улицу избирателей встретили гранатами, пулями и дубинками. Президент не сказал ни слова

Политика1

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Фото: EPA

К скандальным выборам президента Беларусь подошла с рекордной явкой «досрочного» голосования — первым признаком массовых фальсификаций. Основной день выборов 9 августа в стране стартовал при выключенном интернете — власти старались заблокировать деятельность сервиса альтернативного подсчета голосов, участие в котором подтвердили невероятные миллион белорусов (каждый шестой дееспособный избиратель). К полудню российских журналистов отлавливали и высылали из страны.

Едва закрылись избирательные участки, ЦИК страны огласил экзит-полы, отдававшие действующему президенту Лукашенко разгромные 80% голосов — хотя неофициальные цифры показывали зеркальную картину и поражение Лукашенко в первом туре.

Люди вышли на улицы — и милиция начала жесткие разгоны, применяя спецсредства.

В этой галерее мы собрали главные эпизоды ночи в Минске — здесь столкновения прошли в самом центре, и пострадавших от пуль, светошумовых гранат, газа и дубинок еще не посчитали. Подробности — в подробном онлайне «Новой газеты»

Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA

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Теги:
права человека, омон, протесты, лукашенко, беларусь, как у них, минск

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