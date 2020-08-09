Какой Беларусь будет завтра?

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«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику
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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Политика4 038
«Новая газета»редакция
4 038
По данным государственных экзит-полов, Лукашенко набрал 79,7% голосов. Светлана Тихановская -- 6,8%. По неофициальным данным -- все почти наоборот. Ирина Халип, спецкор «Новой» в Беларуси рассказывает, что происходит прямо сейчас в Минске, Москве и других городах.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:стрим, выборы, тихановская, лукашенко, беларусь
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