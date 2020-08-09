«Ну надоело, честно»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сегодня несколько тысяч человек пришли к зданию посольства республики Беларусь в Москве, чтобы проголосовать на президентских выборах. Однако больше тысячи человек не смогли этого сделать, хотя провели в очереди больше 7 часов: двери избирательного участка закрылись ровно в 20-00. Возмущенные белорусы требовали права голоса, доставали свои синие паспорта и, потрясая ими в воздухе, кричали: «Уходи!» и «Жыве Беларусь!». Мы поговорили с некоторыми из людей в очереди и узнали, почему они пришли (многие — впервые!) и на что они надеются.

монологи Алексей

«Я живу в Москве уже 1,5 года. Буду голосовать за Светлану Тихановскую. Приходится. Потому что моего кандидата посадили. Я хочу, чтобы в Беларуси настали перемены: свобода, демократия. И тогда бы я мог туда вернуться. Я хочу, чтобы мы пошли по этапу развития Скандинавских стран. Мы же в центре Европы, такая страна. Если бы дома было все хорошо, вряд ли я был тут».

Ира

«Я считаю, что 65 лет — пора на пенсию. И если не президент, то кем быть? Быть простым пенсионером и позволить стране развиваться. Нас здесь очень много, я не думаю, что мы все здесь по доброй воле. Это признак того, что что-то надо делать».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Анна

«Я пришла потому, что я не могла не прийти. Я долго думала о том, что, наверное, бесполезно идти в посольство, потому что мой голос не будет учтён, но в итоге решила, что не прийти тоже не могу. Я буду голосовать за кандидата, которого считаю правильным... поддержать команду женщин. Я лично уже устала, что в моей родной стране вот уже 26 лет происходит такое... и последние дни просто душу раздирает смотреть на фотографии и новости из Минска и других городов».

Сергей

«Там очень мало каких-либо перспектив для молодежи. Мы не зачем-то едем, а, как правило, от чего-то. Все хорошие инициативы, которые происходили, они генерировались последнее время Виктором Бабарико. Знаете, надоедает в какой-то момент существовать «вопреки». За 170 долларов в театре в месяц... не надо рассказывать сказки, что молодежь не хочет работать за 600 евро».

Мия

«Я пришла сегодня, потому что я хочу, чтобы в моей стране, на моей родине, где остались мои родители и мои близкие друзья, наконец-то что-то изменилось. Я хочу, чтобы они жили в свободной стране. И чтобы у каждого было право на свободу слова. И чтобы они были счастливы».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Егор

«Мы все сюда пришли за переменами, потому что я ещё с детского сада живу при одном президенте, при котором ничего не происходит. Все думают, что это нормально, но ... он всех убирает с должности. А я думаю, что надо убрать его. Я здесь (в России — Ред.) во многом из-за него. Если бы у меня с работой и карьерой там было бы все нормально, я вряд ли бы переехал. Я хочу, чтобы люди перестали оттуда уезжать. Максимум — за любовью в другое государство. А его высказывание, что он «сиськой вскормил весь народ», так вот я хочу, чтобы сиськой кормили только лишь по праву рождения».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Дмитрий

«Я здесь, чтобы сделать выбор. И я совершенно точно знаю, что это не просто политический выбор, это выбор духовный. Или ты поддерживаешь ложь, или правду. Я за правду и против лжи, которая больше четверти века сейчас царствует в Беларуси. Это мой выбор и мой способ сказать, на какой я стороне».

Александра

«Я буду голосовать против действующей власти, потому что я считаю, что уже хватит. Это мой гражданский долг — прийти сегодня. Я не совсем верю в честные выборы в нашей стране, но я думаю, что каждый из нас должен сделать все возможное, что мы можем сделать, чтобы хотя бы что-то поменять. Я переехала в Москву полгода назад учиться и работать. Я пою, а в моей стране с творческими специальностями востребованность не очень».

Николай

«Вообще я аполитичный, но мне надоело... Ну на самом деле. Из 27 лет живешь 26 при вот этом.. с усами. Ну надоело, честно. Пошла волна. Даже до меня, аполитичного, дошла она. Ну потому что бесит. Иначе бы я 5 лет назад сюда не переехал. Переехал и поступил в магистратуру. Сейчас я инженер. В Беларуси я бы не был им, и получал бы максимум 200 долларов. И там все занято. В Беларуси каким бы ты ни был: хорошим, порядочным, тебе закроют рот и скажут, что делать».