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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
«Вы почему прячетесь от людей?»
Репортаж по маршруту следования врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева
Берег Японского моря в Заветах Ильича. Влад Докшин / «Новая»
Татьяна ВасильчукВлад Докшин«Новая газета»
Когда Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск, чтобы вступить в должность врио губернатора, его встречала многотысячная субботняя акция протеста. Дегтярев на митинг не остался, а уехал за 500 километров от Хабаровска — как сам сказал в эфире Инстаграма: «в глубинку». Правда, там, у берегов Японского моря, в легендарном с 1940-х годов поселке Ванино, откуда морем уходили этапы на Колыму, чиновник не смог избежать общения с народом. Корреспонденты «Новой» проехали маршрутом Дегтярева, чтобы узнать, как та самая «глубинка» относится к протестам и за что тут так любят Сергея Фургала.
— Вы почему прячетесь от людей? — задает вопрос Дегтяреву один из остановивших его местных жителей на трассе на Ванино. — Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали. Они хотели, чтобы вы ответили на их вопросы, насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Нашему любимому. Я за него голосовал, я — житель Хабаровского края, Ванино. Я болею за него, а вы не болеете.
Дегтярев отвечает, что тоже поддерживает Сергея Фургала и готов к диалогу с людьми, но не может выйти к толпе в несколько тысяч человек. У него «другая миссия», а «под диктовку» он никуда не выходит.
В комментариях к видео неожиданной встречи граждан с врио губернатора потом напишут: «Это больше похоже на сценарий, который покажут по федеральным каналам», «Не верьте. Это постановка», «Постановка дешевая».
«Сергей Иваныч наш стал бы президентом»
От Хабаровска идет междугородний автобус, на котором до рабочего поселка Ванино доезжаешь за 11 часов с остановками. Правда, большую часть времени — по дороге, на которой чувствуешь себя хуже, чем в самолете в зоне турбулентности. При подъезде к поселку на ней обнаруживаются бугры и ямы — кажется, как будто ее чем-то «прожгли».
Тут сразу вспоминается, что в числе заслуг Сергея Фургала часто упоминают отремонтированные в крае дороги. Военнослужащий Алик, молодой парень, всю жизнь проживший в поселке Заветы Ильича, рядом с Ванино, нам потом расскажет: «Это еще ее сделали. Вы не представляете, что здесь было раньше, при Шпорте».
Главная площадь в Ванино, перед зданием местной администрации, атмосферой очень напоминает площадь Ленина в Хабаровске.
Голуби здесь такие же непуганые и упитанные —
по выходным последние три недели на площади собираются местные жители и устраивают свою акцию протеста — так же хлебом кормят голубей. А по выходным в сторону Хабаровска направляется автопробег — в первые дни протестов, по рассказам местных, отсюда выехало около ста машин с флагами и лозунгами «Я/Мы Фургал». Как рассказывает Алик, полиция выписывает предупреждения тем, кто принимает участие в акциях: «У нас такие автопробеги частенько ко Дню города бывают, ко Дню защиты детей. А вот именно за Фургала нельзя. Я — военный, задача военных поддерживать действующую власть, а не лозунги и вот это все... Поэтому я не принимаю в этом участия. Но, конечно, не одобряю всю ситуацию».
На стенах жилых домов висят уже потрепанные и выцветшие листовки с портретом старшего брата Сергея Фургала — Вячеслава. «Вы видели, что может один из нас. Представьте, что мы можем вместе!» — написано на листовке депутата Законодательной думы Хабаровского края Вячеслава Фургала. В июне этого года Вячеслав Фургал умер. Как писал ТАСС, со ссылкой на источники, от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
На скамейках-качелях на площади сидят подростки. Все одеты очень красиво и стильно, как и в самом Хабаровске. Кто-то «вейпит», из колонки играет композиция Тимы Белорусских. Девочки смеются над роликом в Youtube. У салона красоты с портретом Мэрилин Монро на витрине и яркой вывеской «Солярий» курят две девушки — мастера маникюра.
— Я думаю, что Сергей Иваныч наш стал бы президентом, если бы пошел на выборы 2024 года, — закуривая, рассказывает маникюрщица в леопардовой кофте и ярко-синем фартуке. — Он такой — с людьми всегда был. Он к нам столько приезжал...
Народный правитель
Когда спрашиваешь у местных, чем им запомнился Сергей Фургал на посту губернатора, — они перечисляют все те же вещи, о которых каждый раз говорят протестующие: льготное питание в школах, новые дороги, отмена бизнес-класса при перелетах для большинства чиновников в регионе.
Дальше следует: «А вот к нам он приезжал целых два раза! Вы представляете?» — восклицает пенсионер Михаил.
Он сидит в брючном костюме в приоткрытой машине на одной из центральных улиц Ванино и кормит столпившихся рядом голубей из рук семечками.
— Поселок Токи сгорел полностью (в мае 2019 года в поселке Токи, расположенном в 7 километрах от Ванино, сгорел многоквартирный деревянный дом. Позже Фургал подписал распоряжение о выделении 38 миллионов рублей для расселения 48 человек. — Ред.), так он приехал, он с каждым поговорил и каждому выдал квартиру. Никто так к нам не приезжал, никто так не общался с людьми, — от эмоций часто повышая голос, рассказывает Михаил. — Народ своего правителя хочет — это факт.
Михаил вспоминает, как в Ванино приезжал губернатор Вячеслав Шпорт, который возглавлял край до 2018 года: «Он приедет — тут мигалки, машин столько… Сергей Иваныч приехал только с одним водителем! А Дегтярев приехал — остановили его на трассе. Да собери ты народ, хорошая погода же, скажи: хочу вот это сделать и вот это.
Народ же понимает, что без правителя нельзя. Да, кто-то говорит: не надо нам его. Но все равно: без правителя нельзя! Выйди и поговори с ними. Не бойся и поговори».
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«Столько черных машин приехало»
У Жанны, многодетной мамы и активистки местного отделения ЛДПР, свой небольшой домик с огромным огородом и теплицей в поселке Заветы Ильича — это в десяти минутах от Ванино на машине. Рядом с домом в клетках топчутся куры с петухом, за забором бродят коровы, а рядом с будкой на солнце нежится пушистый черный пес. В углу комнаты у нее словно иконостас из грамот, фотографий и символики ЛДПР — кепки, рюкзака и календарика.
— Я сидела в избирательной комиссии, когда губернатора выбирали, наши два района — Совгаванский и Ванинский — дали 89% голосов за Фургала, — рассказывает Жанна, сливая воду из кастрюли с пельменями. — Вот когда Шпорт был — его привезут в Дом культуры, все закрыто вокруг, везде охрана, он сидит в зале. Дети перед ним выступят, бабушки споют, приехали, покушали и уехали. А чтобы собрать целый зал людей и всех выслушать… Каждый идет к Сергею Иванычу, что-то от себя несет, он отсюда такие кипы обращений увозил! Он мог всех потрогать, обнять — до такой степени свой. Помойка у нас горит, с нее все на поселок дует, а ему отчитываются, что все давно закрыто. Мы все снимаем, он только летит в самолете — а мы ему уже в инстаграм видео отправили.
По словам женщины, у жителей был «прямой выход» на Фургала — «ему в Инстаграм видео закидывали люди, он все это смотрел, руку на пульсе держал».
Жанна вспоминает, что о приезде черной вереницы машин и самого Дегтярева в их края она, как и многие ее соседи, узнала сразу же: «У нас тут все друг друга знают. И участковый, и все наши, кто обычно на протесты выходит.
Как только узнали, что врио тут, — а там столько черных машин приехало, — сразу же на трассе перехватили, поехали за ним. А в школу, которую он осматривал, прошел наш человек и сунул ему бумажку».
В «бумажке» было сказано о строительстве в поселке Заветы Ильича очередного угольного терминала — прямо на мысе Веселом, вблизи самого популярного местного пляжа. И об опасениях и страхах местных жителей в связи с этим строительством. Дегтярев заинтересовался и выехал к месту стройки.
«Все, что мы делаем, — для людей»
— Мы приехали раньше него на стройку, — продолжает Жанна. — А нас рабочие выталкивают, говорят: это наше место. Вызвали полицию. Участковый спрашивает, что это тут за митинг? А я говорю: «Миш, какой митинг? Мы без ничего стоим, ждем его».
Местные очень гордятся видео, где запечатлен Сергей Фургал, отчитывающий на аппаратном совещании министров за начатое строительство без уведомления властей края. Совещание состоялось за две недели до его ареста:
«Смотрите, это чуть ли не единственное место осталось, где люди могут отдохнуть и позагорать, — говорит Фургал. — Мы категорически против строительства там угольного терминала. Ка-те-го-ри-че-ски против. Имейте в виду. Потому что углем уничтожили все. Наша задача — не допустить уничтожения последнего места, где могут отдохнуть люди. [...] Мы должны думать в первую очередь о людях, которые там проживают, а потом об угле и всем остальном. Потому что все, что мы делаем, — мы делаем для людей. Должно, по крайней мере, так делаться. Поэтому никаких угольных терминалов нам там не надо».
комментарий
Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко
«Сергей Иванович посещал это место и говорил, что, не дай бог, и эту зону заберут под перевалку угля. В этом году выясняется, что там начинается масштабное строительство терминала. Сергей Иванович об этом узнал за две недели до ареста. В правительство края никто не обращался, его миновали. Все через Корпорацию развития Дальнего Востока. Компания, которая этим занимается, называется ООО «Порт Дальний». Грузооборот составит до 20 миллионов тонн в год. Надо учитывать, что это очень огромные объемы, это убить экологию за один раз».
Как только случился арест Сергея Фургала — стремительно стартовали строительные работы.
Михаил Дегтярев решил не отставать от своего однопартийца и на аппаратном совещании с ведомствами поручил провести проверку всей процедуры строительства, однако выступать «категорически против», как до него это делал Фургал, Дегтярев не стал: «Давайте мы проведем проверку процедуры всей, насколько она соответствует закону. Там есть два пути: людям разъяснить, что там будет. Какие стандарты предприятия, которое там готовится. [...] И второй путь — предложить уже инвестору или переместиться, или какие-то другие варианты».
Однако даже несмотря на то, что Дегтярев только дал поручение разобраться, — возле мыса уже срубили десятки деревьев. Как рассказали те, кто был на встрече с врио губернатора, — работы возобновили сразу, как он уехал.
Уголь вместо крабов
Когда Фургал на видео говорит про то, что «углем уничтожили все», он имеет в виду многочисленные открытые угольные терминалы в Ванино. Жанна рассказывает, что из-за близкой к воде перевалки угля с прибрежной зоны ушло много рыбы: «Раньше в этой бухте только черта лысого не водилось. И крабы, и креветки, и дельфины сюда заходили.
А в Ванино сейчас, кто ловит крабов, разламывают их — они черные внутри».
В Заветах Ильича все пока не так плохо. Почти у берега моря при нас даже не раз выглянули морские котики. Когда рыбаки садятся ловить горбушу, кету на сетку, а рядом виднеются головы котиков — нужно быть начеку, чтобы котики не опередили самих рыбаков.
— У нас раньше здесь было не пробраться: база рыболовства, столько воинских частей. А сейчас люди уезжают, если есть к кому уехать, — в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, — рассказывает Жанна. — В поселке же ничего нет, есть театр, но нет какой-нибудь дискотеки даже. Дегтярев тоже сказал, что, конечно, здесь нужно развитие. У нас цены за последнее время в два-три раза выросли. Коммунальные платежи — высоченные, около 13 тысяч зимой. А в магазинах наши девчонки получают около 23 тысяч. Самые престижные здесь профессии — военнослужащие и те, кто работает на терминалах.
Удивительно, но в Ванино и Заветах Ильича действительно встречаются цены выше, чем в самом Хабаровске. В Ванино есть университет, но немного молодых людей решает продолжать обучение здесь, в основном все стараются уехать. Поэтому в поселке так мало встречается молодежи старше 18 лет, даже все те, кто отдыхает на скамейках-качелях на площади вечером, — это школьники.
— Мне уже полиция вручила бумажечку-предостережение, чтобы я митинги не собирала. — Жанна смеется от этого. — На работах бюджетников предупредили, чтобы не выходили.
Но мне полиция говорит: «Жанн, если честно, мы сами первый раз видим такую бумажку, мы не знаем, что это». Они тоже за нас, за Сергея Иваныча.
Лозунгов против президента здесь, в отличие от Хабаровска, нет. Но местные все равно не скрывают разочарования его позицией. Жанна говорит: «Путин ни слова не сказал, сидел тихо десять дней, а потом подписал бумагу о недоверии Фургалу. А мы еще думали, что ответит президент — ну что? Что дальше будет? Смотрели телевизор каждый день. Может быть, он скажет «туда-сюда, так и так, подождите». Мы очень ждали. А он не сказал».
Хабаровский край
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