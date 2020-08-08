Когда Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск, чтобы вступить в должность врио губернатора, его встречала многотысячная субботняя акция протеста. Дегтярев на митинг не остался, а уехал за 500 километров от Хабаровска — как сам сказал в эфире Инстаграма: «в глубинку». Правда, там, у берегов Японского моря, в легендарном с 1940-х годов поселке Ванино, откуда морем уходили этапы на Колыму, чиновник не смог избежать общения с народом. Корреспонденты «Новой» проехали маршрутом Дегтярева, чтобы узнать, как та самая «глубинка» относится к протестам и за что тут так любят Сергея Фургала.

Встреча врио губернатора Дегтярева со сторонниками арестованного губернатора Фургала на трассе до Ванино / Скриншот

— Вы почему прячетесь от людей? — задает вопрос Дегтяреву один из остановивших его местных жителей на трассе на Ванино. — Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали. Они хотели, чтобы вы ответили на их вопросы, насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Нашему любимому. Я за него голосовал, я — житель Хабаровского края, Ванино. Я болею за него, а вы не болеете.

Дегтярев отвечает, что тоже поддерживает Сергея Фургала и готов к диалогу с людьми, но не может выйти к толпе в несколько тысяч человек. У него «другая миссия», а «под диктовку» он никуда не выходит.

В комментариях к видео неожиданной встречи граждан с врио губернатора потом напишут: «Это больше похоже на сценарий, который покажут по федеральным каналам», «Не верьте. Это постановка», «Постановка дешевая».

«Сергей Иваныч наш стал бы президентом»

Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

От Хабаровска идет междугородний автобус, на котором до рабочего поселка Ванино доезжаешь за 11 часов с остановками. Правда, большую часть времени — по дороге, на которой чувствуешь себя хуже, чем в самолете в зоне турбулентности. При подъезде к поселку на ней обнаруживаются бугры и ямы — кажется, как будто ее чем-то «прожгли».

Тут сразу вспоминается, что в числе заслуг Сергея Фургала часто упоминают отремонтированные в крае дороги. Военнослужащий Алик, молодой парень, всю жизнь проживший в поселке Заветы Ильича, рядом с Ванино, нам потом расскажет: «Это еще ее сделали. Вы не представляете, что здесь было раньше, при Шпорте».

Открытая перевалка угля в порту Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Главная площадь в Ванино, перед зданием местной администрации, атмосферой очень напоминает площадь Ленина в Хабаровске.

Голуби здесь такие же непуганые и упитанные —

по выходным последние три недели на площади собираются местные жители и устраивают свою акцию протеста — так же хлебом кормят голубей. А по выходным в сторону Хабаровска направляется автопробег — в первые дни протестов, по рассказам местных, отсюда выехало около ста машин с флагами и лозунгами «Я/Мы Фургал». Как рассказывает Алик, полиция выписывает предупреждения тем, кто принимает участие в акциях: «У нас такие автопробеги частенько ко Дню города бывают, ко Дню защиты детей. А вот именно за Фургала нельзя. Я — военный, задача военных поддерживать действующую власть, а не лозунги и вот это все... Поэтому я не принимаю в этом участия. Но, конечно, не одобряю всю ситуацию».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На стенах жилых домов висят уже потрепанные и выцветшие листовки с портретом старшего брата Сергея Фургала — Вячеслава. «Вы видели, что может один из нас. Представьте, что мы можем вместе!» — написано на листовке депутата Законодательной думы Хабаровского края Вячеслава Фургала. В июне этого года Вячеслав Фургал умер. Как писал ТАСС, со ссылкой на источники, от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

На скамейках-качелях на площади сидят подростки. Все одеты очень красиво и стильно, как и в самом Хабаровске. Кто-то «вейпит», из колонки играет композиция Тимы Белорусских. Девочки смеются над роликом в Youtube. У салона красоты с портретом Мэрилин Монро на витрине и яркой вывеской «Солярий» курят две девушки — мастера маникюра.

Площадь Мира в Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я думаю, что Сергей Иваныч наш стал бы президентом, если бы пошел на выборы 2024 года, — закуривая, рассказывает маникюрщица в леопардовой кофте и ярко-синем фартуке. — Он такой — с людьми всегда был. Он к нам столько приезжал...

Народный правитель

Когда спрашиваешь у местных, чем им запомнился Сергей Фургал на посту губернатора, — они перечисляют все те же вещи, о которых каждый раз говорят протестующие: льготное питание в школах, новые дороги, отмена бизнес-класса при перелетах для большинства чиновников в регионе.

Дальше следует: «А вот к нам он приезжал целых два раза! Вы представляете?» — восклицает пенсионер Михаил.

Он сидит в брючном костюме в приоткрытой машине на одной из центральных улиц Ванино и кормит столпившихся рядом голубей из рук семечками.

Михаил. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Поселок Токи сгорел полностью (в мае 2019 года в поселке Токи, расположенном в 7 километрах от Ванино, сгорел многоквартирный деревянный дом. Позже Фургал подписал распоряжение о выделении 38 миллионов рублей для расселения 48 человек. — Ред.), так он приехал, он с каждым поговорил и каждому выдал квартиру. Никто так к нам не приезжал, никто так не общался с людьми, — от эмоций часто повышая голос, рассказывает Михаил. — Народ своего правителя хочет — это факт.

Михаил вспоминает, как в Ванино приезжал губернатор Вячеслав Шпорт, который возглавлял край до 2018 года: «Он приедет — тут мигалки, машин столько… Сергей Иваныч приехал только с одним водителем! А Дегтярев приехал — остановили его на трассе. Да собери ты народ, хорошая погода же, скажи: хочу вот это сделать и вот это.

Народ же понимает, что без правителя нельзя. Да, кто-то говорит: не надо нам его. Но все равно: без правителя нельзя! Выйди и поговори с ними. Не бойся и поговори».

«Столько черных машин приехало»

У Жанны, многодетной мамы и активистки местного отделения ЛДПР, свой небольшой домик с огромным огородом и теплицей в поселке Заветы Ильича — это в десяти минутах от Ванино на машине. Рядом с домом в клетках топчутся куры с петухом, за забором бродят коровы, а рядом с будкой на солнце нежится пушистый черный пес. В углу комнаты у нее словно иконостас из грамот, фотографий и символики ЛДПР — кепки, рюкзака и календарика.

Дома у Жанны. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я сидела в избирательной комиссии, когда губернатора выбирали, наши два района — Совгаванский и Ванинский — дали 89% голосов за Фургала, — рассказывает Жанна, сливая воду из кастрюли с пельменями. — Вот когда Шпорт был — его привезут в Дом культуры, все закрыто вокруг, везде охрана, он сидит в зале. Дети перед ним выступят, бабушки споют, приехали, покушали и уехали. А чтобы собрать целый зал людей и всех выслушать… Каждый идет к Сергею Иванычу, что-то от себя несет, он отсюда такие кипы обращений увозил! Он мог всех потрогать, обнять — до такой степени свой. Помойка у нас горит, с нее все на поселок дует, а ему отчитываются, что все давно закрыто. Мы все снимаем, он только летит в самолете — а мы ему уже в инстаграм видео отправили.

По словам женщины, у жителей был «прямой выход» на Фургала — «ему в Инстаграм видео закидывали люди, он все это смотрел, руку на пульсе держал».

Жанна возле своего автомобиля. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жанна вспоминает, что о приезде черной вереницы машин и самого Дегтярева в их края она, как и многие ее соседи, узнала сразу же: «У нас тут все друг друга знают. И участковый, и все наши, кто обычно на протесты выходит.

Как только узнали, что врио тут, — а там столько черных машин приехало, — сразу же на трассе перехватили, поехали за ним. А в школу, которую он осматривал, прошел наш человек и сунул ему бумажку».

В «бумажке» было сказано о строительстве в поселке Заветы Ильича очередного угольного терминала — прямо на мысе Веселом, вблизи самого популярного местного пляжа. И об опасениях и страхах местных жителей в связи с этим строительством. Дегтярев заинтересовался и выехал к месту стройки.

«Все, что мы делаем, — для людей»

— Мы приехали раньше него на стройку, — продолжает Жанна. — А нас рабочие выталкивают, говорят: это наше место. Вызвали полицию. Участковый спрашивает, что это тут за митинг? А я говорю: «Миш, какой митинг? Мы без ничего стоим, ждем его».

Строительные работы. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Местные очень гордятся видео, где запечатлен Сергей Фургал, отчитывающий на аппаратном совещании министров за начатое строительство без уведомления властей края. Совещание состоялось за две недели до его ареста:

«Смотрите, это чуть ли не единственное место осталось, где люди могут отдохнуть и позагорать, — говорит Фургал. — Мы категорически против строительства там угольного терминала. Ка-те-го-ри-че-ски против. Имейте в виду. Потому что углем уничтожили все. Наша задача — не допустить уничтожения последнего места, где могут отдохнуть люди. [...] Мы должны думать в первую очередь о людях, которые там проживают, а потом об угле и всем остальном. Потому что все, что мы делаем, — мы делаем для людей. Должно, по крайней мере, так делаться. Поэтому никаких угольных терминалов нам там не надо».

Рабочий на вырубке леса. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

комментарий Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко

«Сергей Иванович посещал это место и говорил, что, не дай бог, и эту зону заберут под перевалку угля. В этом году выясняется, что там начинается масштабное строительство терминала. Сергей Иванович об этом узнал за две недели до ареста. В правительство края никто не обращался, его миновали. Все через Корпорацию развития Дальнего Востока. Компания, которая этим занимается, называется ООО «Порт Дальний». Грузооборот составит до 20 миллионов тонн в год. Надо учитывать, что это очень огромные объемы, это убить экологию за один раз».

Как только случился арест Сергея Фургала — стремительно стартовали строительные работы.

Михаил Дегтярев решил не отставать от своего однопартийца и на аппаратном совещании с ведомствами поручил провести проверку всей процедуры строительства, однако выступать «категорически против», как до него это делал Фургал, Дегтярев не стал: «Давайте мы проведем проверку процедуры всей, насколько она соответствует закону. Там есть два пути: людям разъяснить, что там будет. Какие стандарты предприятия, которое там готовится. [...] И второй путь — предложить уже инвестору или переместиться, или какие-то другие варианты».

Однако даже несмотря на то, что Дегтярев только дал поручение разобраться, — возле мыса уже срубили десятки деревьев. Как рассказали те, кто был на встрече с врио губернатора, — работы возобновили сразу, как он уехал.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Уголь вместо крабов

Когда Фургал на видео говорит про то, что «углем уничтожили все», он имеет в виду многочисленные открытые угольные терминалы в Ванино. Жанна рассказывает, что из-за близкой к воде перевалки угля с прибрежной зоны ушло много рыбы: «Раньше в этой бухте только черта лысого не водилось. И крабы, и креветки, и дельфины сюда заходили.

А в Ванино сейчас, кто ловит крабов, разламывают их — они черные внутри».

В Заветах Ильича все пока не так плохо. Почти у берега моря при нас даже не раз выглянули морские котики. Когда рыбаки садятся ловить горбушу, кету на сетку, а рядом виднеются головы котиков — нужно быть начеку, чтобы котики не опередили самих рыбаков.

— У нас раньше здесь было не пробраться: база рыболовства, столько воинских частей. А сейчас люди уезжают, если есть к кому уехать, — в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, — рассказывает Жанна. — В поселке же ничего нет, есть театр, но нет какой-нибудь дискотеки даже. Дегтярев тоже сказал, что, конечно, здесь нужно развитие. У нас цены за последнее время в два-три раза выросли. Коммунальные платежи — высоченные, около 13 тысяч зимой. А в магазинах наши девчонки получают около 23 тысяч. Самые престижные здесь профессии — военнослужащие и те, кто работает на терминалах.

Местные жители у берега. В этом месте, по их мнению, будет расположен новый угольный терминал. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Удивительно, но в Ванино и Заветах Ильича действительно встречаются цены выше, чем в самом Хабаровске. В Ванино есть университет, но немного молодых людей решает продолжать обучение здесь, в основном все стараются уехать. Поэтому в поселке так мало встречается молодежи старше 18 лет, даже все те, кто отдыхает на скамейках-качелях на площади вечером, — это школьники.

— Мне уже полиция вручила бумажечку-предостережение, чтобы я митинги не собирала. — Жанна смеется от этого. — На работах бюджетников предупредили, чтобы не выходили.

Но мне полиция говорит: «Жанн, если честно, мы сами первый раз видим такую бумажку, мы не знаем, что это». Они тоже за нас, за Сергея Иваныча.

Лозунгов против президента здесь, в отличие от Хабаровска, нет. Но местные все равно не скрывают разочарования его позицией. Жанна говорит: «Путин ни слова не сказал, сидел тихо десять дней, а потом подписал бумагу о недоверии Фургалу. А мы еще думали, что ответит президент — ну что? Что дальше будет? Смотрели телевизор каждый день. Может быть, он скажет «туда-сюда, так и так, подождите». Мы очень ждали. А он не сказал».

Хабаровский край