Заигрались

Распространенное ФСБ фото экрана телефона сотрудника службы, на котором якобы задержанные подростки используют коктейли Молотова.Фото: ФСБ / РИА Новости

В Канске (Красноярский край) три подростка-анархиста якобы собирали бомбы и учились их взрывать на стройках, пустырях, в заброшенном доме. Материалы на них собрала ФСБ. СК сообщил о задержании. Двое «полностью признали вину и раскаялись в содеянном», они помещены под домашний арест, третий заключен в СИЗО.

Парням по 14 лет, по версии следствия, с октября прошлого года они читали запрещенную литературу и смотрели видеофильмы с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Навыки отрабатывали. Дело возбуждено по серьезной статье — «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», это вплоть до пожизненного. Но в силу малого возраста максимум, что грозит подросткам, — 10 лет воспитательной колонии.

Она, кстати, находится тут же, в Канске, это одно из градообразующих учреждений депрессивного города.

Менее двух месяцев назад в Красноярске ФСБ задержала ровесника канских бомбистов, якобы готовившего взрывы в школе на день рождения Гитлера (20 апреля). Школы при этом с 16 марта в Красноярском крае стоят пустые — регион первым в России отправил учеников на самоизоляцию. И бомбисту просто бы никто не открыл двери. Однако ФСБ, расследуя дело, посрамила всех сомневающихся в реальности угрозы, сообщив, что в найденных дневниках мальчик планировал взрывы с января. На опубликованном видео (фрагменты обыска) запечатлен обрез охотничьего ружья, 19 патронов, четыре трубки, начиненные порохом, подписанные: «Исход». Сейчас тоже обнародовано видео с найдеными веществами, которые могут идти как компоненты самодельной взрывчатки.

Но поскольку подобные новости от СК и ФСБ с некоторых пор стали регулярными, народ воспринимает их — судя по комментариям в местных СМИ — недоверчиво. Вот типичные.

«Я вас умоляю... Вот Потанин — анархист так анархист: тут тебе и стройки, тут и пустыри, да что там — целое Карское море с применением воспламеняющих и отравляющих веществ хотел извести. И ниче — некому его за жопу схватить! Крутите дырки под ордена на кителях и новые звезды на погонах, товарищи! Враг не пройдет, задавим его в зародыше!»

«В бытность мою пионером чего только не взрывали, не говоря уж о пугачах и поджигах, и никто нас не привлекал».

«Будущие Менделеевы скорее, а им сейчас всю жизнь следаки поломают ради галочки. В итоге точно получат и анархистов, и террористов. Выпороть и в кружок «Юный химик» отправить, если такие еще существуют, а не уничтожены властью».

Впрочем, помимо серьезной статьи «терроризм», есть и статья «Оправдание терроризма». И ни в коем случае не оправдывая малолетних полудурков, предположу, что их к нам не с луны занесло. Не скажу, что само государство их выращивает (а потом, как созреют, снимает урожай — профит!), но почему в документах насаждаемой повсюду Юнармии патриотизм непременно ныне идет через дефис с войной, и это еще должно каким-то образом воспитывать, у них это так и называется: «военно-патриотическое воспитание»?

Это же не журналисты, это госмужи пишут, что эти вот умения — разборки-сборки «Калашникова» и хождения строем — помогут детям «в поиске жизненных ориентиров».

Серьезно? Поинтересуйтесь, сколько сейчас военно-спортивных игр проводится (в моем пионерском детстве была одна «Зарница») и прочих милитаристских мероприятий — глаза на лоб полезут.

И я вовсе не собираюсь писать, что и питательной средой, и оправданием всей этой мальчишеской глупости служит незаметный и всюду проникающий фон нашей жизни. Повседневность. Особо мрачная в Канске и сотнях других таких городов, потерянных в России. Нет, дело не в Канске и не в России, и не в современности.

Четверть века назад Катерина Поливанова опубликовала научную статью «Психологическое содержание подросткового возраста». Профессор наложила особенности подростничества на поведение декабристов (сейчас их квалифицировали бы как террористов), проанализированное Юрием Лотманом («Декабрист в повседневной жизни»). Так вот — сошлось. О вступлении в тайное общество, что позволяло отличаться от пошлого человечества, увеличении роли жеста в быту, о романтичности, попытках внести в жизнь идеал.

Так было всегда и будет. Это в нашей природе.

Из Лотмана и Поливановой: самый молодой из декабристов А.И. Одоевский выходит на Сенатскую площадь со словами: «Умрем! Ах, как славно мы умрем!».

Романтики, обрезая мир до идеального, прислуживают аду. Это так, но без подросткового идеализма, максимализма, анархизма и т.д. тут — не в Канске, не в России, а вообще в этом мире — вовсе был бы один ад.

Следствие и суд, однако, не читают профессора Поливанову, поскольку это к делу не пришьешь.