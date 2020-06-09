«Страна не пожалеет обо мне?» Видео

О чеченской войне читайте его военные дневники, Щекочихин вытащил из плена 170 наших солдат. Возглавлял в «Новой» отдел расследований, был зампредом комитета Госдумы по безопасности и незадолго до убийства входил в общественные комиссии, изучавшие обстоятельства взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. При всем упорстве, с которым Юрий Щекочихин бился с несправедливостью, его хватало и на друзей. Сегодня, в день его 70-летия, мы вспоминаем и хотим показать вам, как он пел. Слушайте наш плейлист



В этом плейлисте вы услышите 8 песен: «Дни январские белы, негорячи...», «Ах, утону я в Северной Двине...», «Песня военных корреспондентов», «Прощай, Садовое кольцо», «На материк» (совместо с Александром Городницким), «Подмосковные вечера» и «Московские окна» (с Валерием Сюткиным), «От Баку до Махачкалы». Читайте также Он между нами жил... 9 июня Юрию Щекочихину — семьдесят! расследования щекочихина «Секретные герои». Закрытыми указами Золотые Звезды раздают начальству

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