Холодный очаг

Власти Камчатки утром 8 июня сообщили о вспышке коронавируса в закрытом на карантин Доме ребенка, при этом инфекцию там выявили еще 5 июня — у 26 сотрудниц и трех детей. Тяжелых пациентов вывезли, остальные оставались в доме до сегодняшнего вечера.

Станция скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Фото: «Кам 24»

Как случилось, что ситуация с коронавирусом в отдаленном регионе России стала тяжелой? Разобраться в этом вопросе мне помогли медики станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского. Вызовы к пациентам с COVID-19, как выяснилось, стали поступать на станцию в начале апреля. В составе «ковидной» бригады работал фельдшер Сергей. Он попросил не указывать его фамилию в публикации. По словам Сергея, один из первых сигналов поступил с микрорайона Северо-Восток. Женщина сказала, что заболел ее муж. По симптомам можно было предположить, что у него коронавирус.

«Нас экипировали в костюмы, купленные через дорогу от станции — в колерной. Они предназначены для рабочих, занимающихся покраской машин после кузовного ремонта. Костюм, который выдали мне, не подходил по размеру: рукава короткие, на шее расстегивается, ноги не защищены. Для лица дали обычную медицинскую маску и пластиковые очки», — говорит Сергей.

Пациентом оказался мужчина средних лет, сотрудник ФСБ. Он был в тяжелом состоянии. Сказал, что неделю ходил на службу с температурой 38, контактировал с коллегами и семьей. Больного госпитализировали в Центр СПИД.

Центр СПИД в Петропавловске-Камчатском. Фото: «Кам 24»

А затем в скорую начали поступать звонки и от других сотрудников федеральной службы безопасности. Предполагаю, что здание регионального управления ФСБ и стало первым очагом COVID-19 на Камчатке. Какой урон нанес управлению коронавирус, и как в нем справлялись с этой бедой, мне выяснить не удалось. Руководитель пресс-службы сказал, что все происходящее внутри организации является государственной тайной. Возможно, это и так.

Но тайну об инфицированных чекистах в небольшом Петропавловске уже знают многие. Например, по версии работников скорой помощи, больных из ФСБ якобы было больше десяти.

Врачи между собой обсуждают, что им далеко не всем хватает СИЗ (а это ведет к риску заразиться самому и заразить своих коллег). Уже этого хватило бы, чтобы кривая распространения коронавируса в Петропавловске пошла вверх. Однако в это время Минобороны России начало строить в краевом центре Камчатки многофункциональный медицинский центр. Рабочих доставляли из разных частей страны. Они спали в армейских палатках по 20 человек.

Стройплощадка многофункционального центра. Фото: МО РФ

Военная стройплощадка стала еще одним очагом. Инфекцию в итоге выявили у сотен завезенных на Камчатку строителей…

Краевое министерство здравоохранения в свое время рапортовало о полной готовности к борьбе с новой инфекцией. Однако через время стали заражаться врачи, фельдшеры, медсестры и в других больницах, не только в скорой помощи. Все это и привело к ситуации, которую даже на официальном аккаунте Минздрава в Инстаграме недавно назвали «коллапсом». Медики обсуждают происходящее в профессиональных группах мессенджеров и социальных сетей. Один из врачей переслал мне несколько сообщений.

«В пневмонийном отделении (речь идет о краевой больнице — Ред.) лежат люди, лежат в коридоре. Без душа. Там такая вонь! Обрабатывают стены и пол, как положено, каждые два часа… Больные лежат и дышат этой химией», — говорит с горечью одна из медсестер. А затем отвечает сама себе: «Люди просто боятся умереть, поэтому они и на это согласны... Но самое страшное — видеть там своих же сотрудников».

Пациенты в коридоре Центра СПИД. Фото: «Кам 24»

Фрагменты сообщений из мессенджеров — А Солодов (врио губернатора Камчатки — Ред.) не боится? Ведь Трутнев знает о том, что творится здесь. И что, они за голову не хватаются? Это ж просто страшно. — Мне сегодня звонит мой лаборант в пятом часу вечера и говорит: «Извини, у меня плюс». Я говорю: «А когда ты сдавал?» Он отвечает: «Вместе со всеми 28 числа». Извините, на минуточку, сегодня пятое! Сегодня только делают наши тесты. Лаборант с нами находился с 28 по 5 число... — Можно догадываться, почему в скорой все переболели. У них тоже не было средств защиты. А теперь они нам передали свою эстафету...

Что же сегодня представляет собой камчатская медицина? На скорой помощи, по данным на 4 июня, были инфицированы 110 человек. В обычном режиме на линию в Петропавловске должны выезжать 18 бригад, а сейчас выезжает 6-8. Две из этих бригад — медицина катастроф. Еще две — «ковидные». То есть бригад обычного профиля на 180-тысячный город остается от двух до четырех.

Камчатские поликлиники и больницы и до начала пандемии были укомплектованы врачами на 52%. Сколько их осталось в строю — неизвестно. Получить плановую помощь сейчас — почти нереально. В краевой больнице пациентов с инсультами определяют в отделение нейрохирургии. Там работают два врача вместо шести. Отделение кардиологии на карантине.

По официальным данным, в крае коронавирус подтвержден у 1 168 человек, 23 из них умерли. Учитывая численность населения, это очень высокий показатель. Но и он, вероятно, не отражает масштаб бедствия, так как статистика не учитывает пациентов с внебольничными пневмониями, которые тоже идут потоком. В краевой больнице под них отдали отделение — и оно переполнено. Некоторые из пациентов умерли, однако в «ковидную» статистику это не попадает.

«Ситуация критическая. Либо катастрофа уже произошла, но из-за инертности процесса мы этого не понимаем, либо мы близки к ней. Нужны решительные меры, иначе возможен всплеск смертности от внебольничных пневмоний, инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний. Мой прогноз негативный, но я очень бы хотел ошибиться», — говорит заведующий кабинетом РХМДЛ Регионального сосудистого центра камчатской краевой больницы Андрей Кубанов, который сейчас находится в Хабаровске.

3 апреля на Камчатке сменился губернатор. Владимир Илюхин ушел в отставку, а губернаторские обязанности стал исполнять 37-летний Владимир Солодов. Думаю, что он тогда не до конца понимал серьезность момента и степень запущенности системы здравоохранения в регионе, куда его назначили. А теперь он, похоже, просто не контролирует ситуацию.

В пятницу на Камчатку прислали трех врачей из Москвы, сегодня прилетели пять врачей из Владивостока. Но едва ли это решит проблему. Региону нужна куда более серьезная поддержка. Однако власти вводить режим ЧС не спешат, пока они ограничились переводом под «ковидные» госпитали санатория и выставочного центра…