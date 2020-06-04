«У нас нет сил оказывать помощь всем нуждающимся»

За минувшие сутки на скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили еще 6 случаев COVID-19. Число заболевших на станции достигло 110 человек. Утром один из пациентов скончался. В камчатском Минздраве сообщили, что умер 60-летний водитель, который проходил лечение в городской больнице № 2.

Сегодня на линию в краевом центре вышли четыре бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф (в обычном режиме бригад должно быть 18).

Вспышку коронавируса на станции в Петропавловске власти признали в конце мая. Тогда сообщалось, что заболели десятки врачей, фельдшеров, водителей. Они не были в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. С тех пор ситуация значительно ухудшилась. И не только на скорой помощи. Массовые заболевания медиков отмечены и в городских стационарах. Инфицированная ковидом медсестра хирургического отделения краевой больницы Елена Толстова рассказала информагентству «Кам 24», что вынуждена самостоятельно подбирать препараты для своего лечения.

Елена лечится дома, вызвала врача, но на вызов никто не прибыл. А идут уже третьи сутки.

Похоже, и в краевом министерстве здравоохранения уже не скрывают, что ситуация критическая. Сегодня на странице минздрава Камчатки в Инстаграме опубликовали обращения Александра и Ирины Пересунько, которые получали терапию от коронавируса в Центре СПИД. Александр работает на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, Ирина — в детской поликлинике № 2. Супруги поблагодарили персонал и всех сотрудников центра, в котором лечились, а затем кратко охарактеризовали ситуацию с COVID-19 в Камчатском крае.

«В данный момент у нас наблюдается ситуация, которую можно назвать как коллапс здравоохранения. Такого не бывало еще в нашей истории, в истории нашего города. <…> У нас просто нет сейчас наличных сил, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Мы сами от этого страдаем, и нам далеко не безразлична такая ситуация», — сказал Александр.

По состоянию на 4 июня на Камчатке лабораторно подтверждено 984 случая коронавируса. 384 пациента выздоровели, 18 — скончались.

Петропавловск-Камчатский