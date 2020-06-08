Вирус как субъект

Коронавирус наносит мощный удар по «обществу масс», которое было блестяще предсказано Хосе Артегой-и-Гассетом в 1929 году. «Человек массы», по мысли этого испанского философа (развитой затем всей философией ХХ века), чужд творчеству и познанию, он лишь использует созревшие плоды цивилизации, полагая их «природой», не интересуясь историей и не зная ее. Главное свойство «человека массы» (который при этом может стоять на высоких ступенях социальной лестницы) — это самодовольство, его-то пандемия и сокрушает сегодня прежде всего.

Это далеко не первый такого рода удар, самым мощным (считая с «открытия» Гассета) была Вторая мировая война, заставившая переосмыслить очень многое и в очередной раз «пересобрать современность» (см. мою заметку в № 50). Однако массовый человек, оказавшийся очень живучим, каждый раз так или иначе восстанавливался в своем уютном самодовольстве. Несомненно, оправится он и после пандемии, но число противостоящих ему, так сказать, «не массовых» задумавшихся людей, я думаю, возрастет.

Пандемия есть Событие (с большой буквы) — феномен, чрезвычайно интересовавший философию ХХ века. Ален Бадью, в частности, отмечал, что всякая новая объективная пертурбация оказывается историческим (в том числе и личным) событием лишь тогда, когда появляется Субъект, осмысливающий ее изнутри именно так и (согласно Бадью) «сохраняющий верность событию», не отказывающийся, не проходящий мимо него.

Осмысливающий (становящийся историческим) Субъект — антоним гассетовского «человека массы», хотя он может рекрутироваться и из нее. Событие с большой буквы всегда несет с собой и в себе зародыши новых субъектов.

Сейчас мы видим, как на арену выходят субъекты, раньше бывшие только объектами чужой манипуляции, —

например, Врачи, проснувшиеся не только для того, чтобы бороться с эпидемией, но и чтобы сказать после победы над ней свое слово, которое Власть уже не сможет игнорировать, как прежде. Врачей, пожалуй, стоит понимать даже шире, вообще как Экспертов, чья фигура до События была профанирована Властью и задвинута куда-то на задворки как бы за ненадобностью.

Другой фигурой, явно выступившей из тени в ходе борьбы с эпидемией, оказываются Губернаторы и Мэры — не все, но те, которые сумели принять эффективные решения без оглядки на Кремль, что прежде отнюдь не было свойственно большинству из них. Это может изменить — в зависимости от продолжения истории — всю конфигурацию власти в стране, хотя Власть, вероятно, будет этому по инерции сопротивляться.

Бывшие субъекты, не сумевшие по своей неэффективности или нерешительности внести ожидавшийся от них вклад в победу, могут уйти в тень, хотя будут, конечно, еще бороться за место под солнцем. Новых субъектов окажется много, и порой неожиданных, — например, таковыми могут стать НКО или разносчики еды. Особо скажем о сфере медиа и журналистике, где прежние «короли экрана», на самом деле сами давно превратившиеся из субъектов в объекты манипуляции, могут поменяться местами с теми, кого они совсем недавно называли маргиналами и неудачниками.

Заметность новых субъектов «после» будет зависеть, разумеется, от их способности объединяться и сохранять единство, чему Власть, опять же, будет противодействовать.

Почему противодействовать? Из нежелания менять общественный договор и включать в него проснувшихся Субъектов. Общественный договор складывается не из законов, в изобилии принимаемых безумной Думой — они-то как раз есть противодействие новому общественному договору, — а как равнодействующая взаимных ожиданий настоящих (в отличие от Думы) активных субъектов настоящей, публичной Политики. Собственно, я призываю всех, у кого есть запал и силы, становиться Субъектами, вылезать из уютной «массы» на историческую арену и участвовать (мирно!) в пересборке современности.