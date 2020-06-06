Цыганочка с выходом (из карантина)

Бодрое сообщение пришло из Министерства юстиции РФ в пятницу, 5 июня, ближе к полуночи. На сайтах РИАН, ТАСС и «Российской газеты» оно появилось примерно в 23.30 и еще корректировалось. Пресс-служба Минюста (цитируем по «РИА-Новостям») сообщила: «В результате проведенного исследования Минюст РФ считает, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».

Вообще-то с этим и до утра, если не до понедельника, можно было подождать. В этой истории еще много странного.

Начиная с того, что Минюст и правительство — по большому счету одно и то же: Минюст — одно из подразделений правительства. Тогда почему в СМИ «поперед батьки» отчитывается Минюст, а не правительство, давшее поручение, в целом? Почему бы в таком случае, допустим, этого не сделать МВД?

И почему в поручении акцент был сделан именно на Москве — а что, из других регионов «сигналов не поступало»?

Соответствующее поручение Михаил Мишустин дал Минюсту, а также Минздраву и Роспотребнадзору всего тремя днями ранее, но, видимо, остальные ведомства также успели представить свои заключения в Минюст.

Поручение было адресовано и некоему «юридическому сообществу», но так и осталось неясным, кто именно и кого представлял под этим флагом, — в сообщении пресс-службы это никак не отражено.

Скорость заключения — даже при том, что в Минюсте такие материалы, конечно, уже накапливались, — чрезвычайная. Почему было бы не обсудить эти очень непростые вопросы со структурами гражданского общества в более открытом режиме? К чему спешка, тем более не в начале карантина, когда, наоборот, разные органы власти долго не могли разобраться (да так до конца и не разобрались) с распределением между ними полномочий, а скорее уже на выходе из него?..

«Проверка практики применения» мер в части «затрагивающих права и интересы граждан» (то есть в части уже допущенных нарушений — а как иначе?) — это компетенция суда, а не правительства и тем более не Минюста. Минюст ведет государственный реестр нормативных актов, издаваемых в том числе органами власти субъектов Федерации, но это лишь превентивный и «бумажный» контроль, а не судебный.

На фоне того, что как раз судебная ветвь власти в Москве как бы подвешена (никто пока так и не подал заявления на вакансию председателя Мосгорсуда), эта полуночная история выглядит как «о чем-то другом».

Штука в том, что «экспертиза Минюста» могла прийти и к другим выводам, которые не так понравились бы Собянину.

А это открывало бы возможности и для более радикальных сценариев — например, для обращения в Конституционный суд за проверкой на предмет соответствия Конституции (и тут не случайно возникают «права граждан») «также иных нормативных актов, изданных по вопросам, относящимся к совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ».

В соответствии с частью 2 ст. 125 Конституции право на такое обращение имеют президент, обе палаты Федерального собрания и пятая часть любой из них, правительство, органы законодательной власти субъектов Федерации, да даже по поручению правительства и сам Минюст, и такие прецеденты в практике КС были.

По-видимому, именно забрезживший выход из карантина и объясняет какие-то скрытые пружины появления «молнии» о заключении Минюста. Предстоящая нормализация общественной жизни может показать и неожиданные перемены в фактическом распределении власти — прежде всего между центром и регионами.

В начале эпидемии, когда Кремль оказался растерян, перевод стрелок на глав регионов был ему выгоден.

За три месяца некоторые главы, в том числе мэр Москвы, показали если и не эффективность (об этом судить, наверное, рано), то, во всяком случае, решительность. Как только в условиях кризиса, с которым никак иначе было и не справиться, главам регионов (и даже городов), была предоставлена какая-то самостоятельность, «вертикаль власти» несколько покосилась.

Не пора ли навести порядок? Надо видеть не только первые два хода в комбинации с «заключением Минюста», но и дальнейшие варианты, с тем же Конституционным судом. И те, кому положено их видеть, видят. Это может касаться, разумеется, не только Москвы. А пока — вот вам еще на какое-то время «свободные руки», чтобы в случае чего спросить с вас и за то, как мы, снова в режиме ЧС, будем из карантина выходить.