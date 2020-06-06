Суверенная эпидемиология

Петр Саруханов / «Новая газета»

Вы заметили, что происходит нечто странное? Число официально диагностированных случаев коронавируса к началу июня России не опускается ниже 8 тысяч ежедневно. В апреле такие цифры обозначались властями как смертельно опасные, они стали основанием для введения, пускай и на бумаге, строжайшего карантина и отмены всех публичных мероприятий. Теперь при том же эпидемиологическом фоне нам говорят, что опасность в целом миновала и можно возвращаться к повседневной российской жизни, а именно — к параду и бессмысленным с точки зрения закона пиар-акциям в поддержку новой Конституции. И разве только без парикмахерских и ресторанов пока придется обойтись:

обедать — это же не Родину любить.

И вот в Москве, этой «столице эпидемии», лохматые граждане, забывшие, как держать в руках вилку с ножом (а также как носить пиджаки и брюки), 1 июля должны будут прийти на «придомовые и иные территории», чтобы там волеизъявиться по вопросу обнуления. Медицинскими чиновниками еще в апреле это было бы названо чистым безумием, а теперь «вопрос дозрел» без явного рационального обоснования и времени на раскачку нет. Кажется, что по чисто политическим (срочно нужна новая Конституция и высокий рейтинг) и немного экономическим причинам (самоизолированным уже очень хочется кушать) россиянам приказано не обращать внимания на коронавирус.

Эпидемия в России вроде бы не нарастает по экспоненте (это прекрасная новость), но при этом, по официальным данным, никуда и не уходит. Для сравнения: в Испании, пораженной коронавирусом больше прочих стран Европейского союза, пик числа новых зараженных пришелся на 26 марта (8200 случаев), а к 5 июня в результате действий властей и ответственного поведения граждан этот показатель сократился более чем в 20 раз — до 318 случаев. То же самое происходит в других европейских странах, где карантин действительно работал.

Объяснить такие отклонения нашей статистики можно, если предположить, что особенно на ранних этапах развития эпидемии число зараженных систематически занижалось (не диагностировалось). Тем, что в российских учреждениях закрытого типа за много веков сложились идеальные условия для распространения любых инфекций. А еще тем, что

на карантин можно посадить только тот народ, который доверяет своим властям и понимает,

ради какого общего блага нужно пожертвовать личной свободой, — явно не совсем наш случай.

В общем, в Кремле вновь решили двинуть Россию особым путем. Поскольку высшее решение о нормализации ситуации к 1 июля принято, то профильным ведомствам и региональным властям не остается ничего иного, как взять под козырек и подтверждать, что все в порядке и все нормализуется.

Даже в Москве уже никакого карантина нет — от него остались только цифровые пропуска.

Невозможно одновременно заявлять, что будет парад и голосование за Конституцию, и призывать граждан посидеть еще немного дома. Возможно, в самой драматической позиции здесь находится мэр Москвы Сергей Собянин, который, с одной стороны, вновь и вновь напоминает, что открывать город для нормальной жизни пока преждевременно и спорит в этом с Роспотребнадзором, где утверждают, что уже «все готово», а с другой — вынужден делать заявления, что вот-вот, где-то за неделю до парада, все наладится.

Авторитарные правители повторяют свои ошибки, когда строят свою власть на слепом подчинении, а не на дискуссии и свободном выборе граждан. В этот раз авторитаризм может стоить нашей стране особенно дорого.