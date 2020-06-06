«Вокруг все черным было от силовиков»

Надежда Голик, мать погибшего Владимира Таушанкова, в квартире. Стекло, разбитое полей при заходе Росгвардии в квартиру. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

— Вот он, моя деточка, — едва заметно гладит пальцами экран смартфона Надежда Голик, мать погибшего Таушанкова. На экране — снимок лица Владимира в гробу.

— А других фото у вас не осталось?

— Только детские. Он последние лет десять не фотографировался. Если в кадр попадал, всегда удалял.

В ночь на первое июня в Екатеринбурге произошло загадочное преступление, совершенное молодым обеспеченным мужчиной. Но еще более необъяснимой стала реакция на него правоохранительных органов.

Поход в магазин

Дом, где жил Владимир Таушанков. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

От дома Владимира до промышленного магазина «Лео» метров семьсот. Вокруг высотки, почти нет зелени и пространства — настоящие каменные джунгли. Вечером 31 мая Таушанков спокойным шагом вышел из подъезда и направился в сторону магазина. Через несколько минут он зашел внутрь торговой точки. Пара минут — и он выбегает оттуда с четырьмя рулонами обоев в руках. На него нападает неизвестный человек, пытающийся обои отнять. Таушанков чем-то машет, предмет похож на нож. Нападает или обороняется — непонятно.

Что произошло внутри магазина, до сих пор неизвестно. Есть только рассказы сотрудников, которые разнятся между собой. Сразу после события в магазине говорили, что парень схватил обои и выскочил в дверь.

В последней версии — что он наносил удары кассирше, дрался с покупателем, оказавшимся сотрудником полиции.

При этом непосредственные свидетели происшествия отправлены в отпуск, подальше от журналистов. В это же время некие анонимные силовики продемонстрировали СМИ запись с наружной камеры наблюдения магазина, где Таушанков машет предположительно ножом. Но нигде не показано записи непосредственно из зала магазина, хотя известно, что эта запись изъята полицией.

Владимир убегает с обоями, его преследуют двое. Камера на подъезде его дома зафиксировала, как он быстрым шагом зашел внутрь, обоев у него уже не было.

Спецоперация

— В семь вечера 31 мая к нам домой приехал оперуполномоченный в штатском, представился Сергеем, — рассказывает Надежда Голик. — Он сообщил, что наш сын совершил разбойное нападение в магазине «Лео», украл обои. Сергей сказал, что видел видео, на котором Вовка махался ножом, что сейчас он находится у себя в квартире и на контакт не идет. Мол, требуется наша помощь. Мы сели в машину, меня просто трясло, я все время спрашивала: «Его теперь посадят?» А Сергей сказал: мол, мы его пробили по базам, нет ни судимости, ни приводов. Возместит ущерб, и дадут, скорее всего, условно. Поэтому я с участием отнеслась к органам; думала, они хотят нам помочь.

Отец семейства, Анатолий, открыл дверь своим ключом. Как утверждает Надежда, он вошел сам, никто его не хватал и не втягивал.

Дверь была заклеена обоями и скотчем изнутри. Видимо, таким образом Владимир пытался не пустить газ в квартиру в случае, если силовики начнут его «выкуривать».

Дверь открылась всего на секунду, этого было достаточно, чтобы Таушанков-старший вошел, а сын пшикнул наружу из перцового баллончика. Короткая струя по касательной попала на ухо и частично в глаз мужчине в гражданской одежде. Опер Сергей схватился за голову: «Ой, дурак… Что он делает?! Нарыл статей себе!» Дверь захлопнулась, защемив кусок висящих обоев.

Следственные действия в квартире Владимира Таушанкова после его смерти. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

— Я стучала, стучала, — вспоминает Надежда. — Вова, открой дверь! Толя, что вы там делаете? Сын на звонки не отвечал, а муж был без телефона. В ответ услышала: «Не мешай, мы с сыном разговариваем». Мы затихли, и правда стали слышны их голоса, спокойные, негромкие.

— Володя сидел на табуретке, а я рядом — на диване в комнате, — рассказывает отец. — Его трясло, он почти заикался, но говорил, что оплатил обои и на него напали какие-то бандиты.

Надежда вспомнила, что у сына есть страйкбольное оружие, похожее на настоящее, поэтому на всякий случай предупредила полицию.

К слову, после штурма она увидела, что «автомат» так и пылился на полке не распакованный.

— В это время силовики решили, что нужно вызвать СОБР и выломать дверь, — продолжает мать. — Зачем? У меня же тоже есть ключи. У нас у каждого по комплекту. Я думала: Вовку сейчас увезут в тюрьму, а дверь как закрывать? Поехала за ключами. При выходе из подъезда столкнулась с экипированными собровцами, они несли что-то тяжелое. Спросила главного. Объяснила ему, что сейчас ключи привезу, не вырезайте дверь, пожалуйста. Вернулась довольно быстро. Поднимаюсь на лифте, слышу — колотят. Грохот, пыль. Вокруг все черным было от количества силовиков.

Я подняла руку с ключами вверх, их кто-то взял. Меня оттеснили подальше от квартиры, и я услышала выстрелы.

После штурма

В результате действий силовиков 27-летний Владимир погиб. По данным экспертов следственного комитета, во время штурма квартиры Таушанкова росгвардейцы выстрелили семь раз. Были проведены замеры пулевых отверстий и выстраивались возможные траектории полета пуль. По предварительным данным, три из них попали в погибшего, одна — прошла по касательной. Еще три пули застряли в сейф-двери. Их удалось извлечь после того, как внизу двери выпилили отверстие.

Криминались изучает направление выстрела. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Используя металлические стержни и современную аппаратуру, экспертам удалось выяснить, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, а силовики стреляли в проем под углом, находясь на расстоянии около метра от входа в квартиру. Дверь не была сломана, ее открыли ключами.

Также по-прежнему рабочей остается версия, что Таушанков встретил силовиков с ножом и газовым баллончиком. Предварительно утверждается, что стреляли по ногам и в область живота — цели ликвидировать нападавшего не было.

Каким образом смертельные ранения пришлись в область груди, пока не объяснено.

После смертоносной спецоперации правоохранительные органы почти на двое суток заняли позицию полного молчания. После того как свердловский омбудсмен написала возмущенное обращение в СК, пресс-служба Росгвардии озвучила свою версию произошедшего, подчеркнув, что Таушанков был судим за наркоторговлю. Данная информация оказалась неверной. Еще через какое-то время СК обнародовал допрос опера, участвовавшего в штурме. Он рассказывал, что им удалось войти в квартиру, но Таушанков пошел на них с ножом и перцовым баллончиком. Пришлось выскочить. После чего было принято решение о штурме силами СОБРа.



— Никто не заходил в квартиру, — уверенно говорит мать погибшего, когда я показываю ей видео допроса опера. — Нет, не этому парню баллончиком в глаз попало. Этого я помню, он действительно тут был, брал у нас объяснение, участливый такой парень. Но ожог получил другой. И в квартиру никто из них не входил до момента убийства Володи.

После расстрела подозреваемого росгвардейцы уехали, родителей увезли в отдел полиции для дачи показаний. В это время, оставшись наедине с мертвым хозяином квартиры, полицейские провели обыск его жилища. Не пригласив, по словам матери, ни одного понятого.

На кухне Таушанкова. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

После обыска родителей привезли обратно. Полицейские ушли, оставив их с телом сына. Таушанков-старший вызвал ритуальную службу. После чего они с матерью вымыли квартиру от крови и вынесли пакеты с мусором.

В пакетах лежал окровавленный коврик из коридора, мокрая одежда сына и рваные обои.

— Утром меня вызвали в отдел полиции, дали бумажку на подпись, — рассказывает Надежда Голик. — Я стала читать. В конце что-то типа «учитывая обстоятельства, даю разрешение на проведение обыска без понятых и в наше отсутствие». Я отказалась подписывать документ задним числом. И, кроме того, категорически настаиваю, что разрешение на проведение обыска без нас и понятых я не давала. Девушка эта рассердилась, бумагу швырнула. Но я все равно не подписала. Угрожающей ситуации в момент обыска уже не было, Володя мертвый в коридоре. Поставьте родителей рядом и проводите обыск. Зачем нас увезли?

После штурма в отношении Владимира Таушанкова было посмертно возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

О сыне

— Я родила Вовку в 33 года, — вспоминает Надежда. — У нас первый ребенок погиб при родах. Меня успели спасти, а его нет. Теперь у нас два свидетельства о смерти.

Он был человеком спокойным и где-то даже равнодушным. Не курил, не пил алкоголь. В детстве много занимался спортом. В последнее время катался на велосипеде и любил ездить на юг. Ему нравилось там, где тепло. В вещах погибшего обнаружили авиабилет, в конце марта он летал в Краснодар. Вернулся из-за карантина, так он был бы еще там. Работал по интернету.

Вел стримы компьютерных игр и занимался криптовалютой. На столе стоят компьютеры и приспособления для майнинга. Деньги у него всегда были.

В комнате Владимира Таушанкова. Фото: Изолда Дробина / «Новая газета»

В новую квартиру Володя переезжал с радостью. В прошлом году в июле начал ремонт кухни. Сам все розетки переделал. Заказал мебель. По словам матери, красиво получалось. Родители помогли деньгами на мебель, остальное он самостоятельно делал.

— Мы с ним выбирали вместе обои, белые, красивые, — говорит мать. — Но клеить их он почему-то не стал. Так и лежат на антресоли. Потом я обнаружила, что он купил другие. Видимо, хотел кухню зонировать. Как увидела недавно, так и ахнула: ты что делаешь? Полный дисбаланс. Но клеил аккуратно, ровно, поэтому я его только похвалила.

Неоднократно в Сети высказывалось мнение, что Таушанков ходил в магазин разбираться по поводу некачественных обоев, потом разозлился, схватил их и вышел.

— Мог ли он ссориться с продавцами из-за этого? Вполне, — уверена Надежда. — У него как-то был опыт некачественной покупки в другом магазине, он писал претензию. То есть он был не из тех людей, которые не способны свое право на качественный товар защитить. Но конкретно про обои он мне ничего не говорил.

На столе возле компьютера лежат блокноты с записями Владимира. В основном это пароли. Но есть и записи из серии лекций для успешных людей.

— Способен ли был ваш сын совершить асоциальный поступок. Испытать себя на возможность выхода из зоны комфорта? — спрашиваю мать.

— Я так и подумала в первую очередь, — неожиданно живо откликается она. — Несколько лет назад, он еще с нами жил, к нам домой приходили его приятели по школе и вузу. Я слышала, как они обсуждали историю, как однокурсник Костя поехал без копейки в чужой город и должен был там продержаться в течение двух дней. Типа это испытание такое было. С Костей они потом как-то понемногу-понемногу и перестали общаться. Мы с отцом не так давно видели бывшего друга сына в трамвае. Он спрашивал, как там Вовка, есть ли у него деньги. На покушать. Вроде да, отвечаем. Ну и хватит, значит... До сих пор не знаем, почему их дружба сошла на нет. Я думаю, сына точно кто-то послал украсть что-нибудь из магазина, совершить нестандартный поступок.

Владимир никогда не фотографировался. Его страниц нет в соцсетях. По словам родителей, он не нуждался в социальном одобрении, категорически отрицая всяческую показушность. Говорил, это все пустое.

Около двух лет назад он окончательно замкнулся в себе.

Общался только с семьей. У него не было ни девушки, ни друзей. И те, с кем он вчера еще строил какие-то совместные планы, исчезли из его жизни. Со многими Таушенков даже перестал здороваться. Все, что осталось у родителей за последние годы, это украдкой сделанные кадры.