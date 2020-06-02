Бой за обои

Вечером 31 мая в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге при штурме квартиры в многоэтажном доме на улице Рассветной сотрудники Росгвардии расстреляли ее 27-летнего жильца. Все это произошло в присутствии отца погибшего, который утверждает, что сын еще какое-то время был жив, но сотрудники правоохранительных органов не спешили вызывать врачей.

Тренировка СОБРа. Фото: РИА Новости

Незадолго до трагедии екатеринбуржец Владимир Таушанков делал ремонт в отцовской квартире, которую ему отдали родители. Он жил один. Вечером 31 мая Владимир зашел в промышленный магазин «Лео» недалеко от дома. И вот с этого момента начали происходить события, объяснения которым на данный момент не существует.

По словам сотрудников магазина, в торговом зале к Таушанкову подошел продавец-консультант, предложил помощь в выборе товара, но Владимир неожиданно оттолкнул его, схватил четыре рулона обоев общей стоимостью восемь тысяч рублей и побежал к выходу. За грабителем побежали один из покупателей в медицинской маске и грузчик. Несмотря на летнюю погоду, грузчик зачем-то держал в руках ломик для льда.

Они утверждают, что Таушанков показал им нож, поэтому они не стали его хватать.

На видео с камеры наблюдения у подъезда, где жил Владимир, видно, что к дому он приближается быстрым шагом, на расстоянии от него движутся двое мужчин, у одного в руках ломик для льда. Однако в руках у предполагаемого грабителя нет ни объемного пакета, ни просто рулонов с обоями. Таушанков заходит в лифт и, пока поднимается на свой этаж, пытается отдышаться.



В 19:00 сотрудники магазина обратились в полицию. Приехавшему наряду Владимир дверь не открыл. Полицейские приехали домой к Анатолию, отцу предполагаемого злоумышленника, и спросили, есть ли у него ключи от квартиры на Рассветной. Вместе они вернулись к Владимиру.

Когда отец заходил в жилище, сын не дал полицейским зайти вместе с Анатолием, он брызнул из газового баллончика в лицо ближайшему сотруднику.

— Я открыл [дверь] своими ключами, — рассказал Анатолий Таушанков журналисту Е1.ru. — Он меня пустил, а их не пустил. Начал с ним разговаривать: «Мне говорят, ты обои какие-то украл». Он ответил: «Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то бандиты погнались, бать». Оказывается, это охрана была. Что там случилось, не знаю. Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной, в стрессе. Тишина была. Потом слышу — стали стучаться. Я говорю: «Не стучите, что вы там стучитесь?!» А ему сказал: «Сиди здесь, не ходи никуда». Он нож в руки взял, которым можно было резать обои…

Полицейские вызвали специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии (СОБР). За пять минут до полуночи спецотряд приступил к штурму квартиры.

Когда сотрудники Росгвардии выломали дверь, они расстреляли 27-летнего хозяина квартиры.

Простреленная дверь квартиры Таушанкова. Фото: Максим Бутусов / E1

Как рассказал журналистам отец погибшего, после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили. Мать же Владимира в шоке от произошедшего. Она не понимает, как это могло случиться с ее сыном. Единственное, в чем она уверена, — в сегодняшних реалиях им не удастся узнать правду и добиться справедливости.

В течение полутора суток журналисты и правозащитники тщетно пытались добиться хоть какой-то официальной информации о произошедшем на Рассветной.

— Случилось беспрецедентное преступление, — рассказала «Новой газете» Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. — Баланс совершенного человеком преступления и реакция на это правоохранительных органов совершенно несопоставимы. Вызывать ради кражи или грабежа силы быстрого реагирования? Эта ситуация вызывает много вопросов. И ответа на них мы все еще не услышали. Меня это сильно обеспокоило.

По словам омбудсмена, она обратилась в следственный комитет с требованием объяснить, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что, в конце концов, произошло вечером 31 мая в микрорайоне ЖБИ.

— Человека не стало, — продолжает Татьяна Мерзлякова. — И именно сейчас, когда мы в условиях пандемии боремся за жизнь любой ценой, мы с такой легкостью принимаем решения, в результате которых молодой мужчина гибнет. Если мы чего-то не знаем, объясните нам сразу.

После долгого молчания правоохранительные органы наконец-то дали официальный комментарий. В Росгвардии заявили, что несколько дней не комментировали произошедшее, пытаясь «объективно разобраться в данной ситуации».

«Гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу (кстати, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК)», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что Таушанков, когда к нему в квартиру вошел спецназ, «держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно». «В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», — подчеркнули в Росгвардии.

После того как Росгвардия прервала обет молчания, официальный комментарий озвучил и областной следственный комитет.

«Сотрудники СОБР применили огнестрельное оружие при задержании лица, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров, — сообщило ведомство. — В результате полученных огнестрельных ранений мужчина (подозреваемый) скончался на месте происшествия. По данному факту была организована доследственная проверка, в рамках которой следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошел данный инцидент. Истребована и анализируется должностная документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию лица, подозреваемого совершении разбойного нападения. Для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза».

Из квартиры погибшего изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и оружие для игры в страйкбол.