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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
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79 дней и 80 ночей
Террасы для Парижа — место силы. Они не работали почти три месяца и наконец открылись: видео
Общество17
Юрий СафроновАлександр Лавренов«Новая газета»
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Даже после терактов 2015-го года парижские уличные кафе и рестораны не закрывались — в том числе в знак демонстрации того, что никто и ничто не может отменить французский образ жизни. Но вот пришел коронавирус. И вечером 14 марта власти приказали срочно, уже к полуночи, закрыть все заведения в городе и по всей стране. Они не работали 79 дней и 80 ночей. Наконец, наступил день освобождения — 2 июня 2020 года.
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