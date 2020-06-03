Даже после терактов 2015-го года парижские уличные кафе и рестораны не закрывались — в том числе в знак демонстрации того, что никто и ничто не может отменить французский образ жизни. Но вот пришел коронавирус. И вечером 14 марта власти приказали срочно, уже к полуночи, закрыть все заведения в городе и по всей стране. Они не работали 79 дней и 80 ночей. Наконец, наступил день освобождения — 2 июня 2020 года.