Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер
Сюжеты

79 дней и 80 ночей

Террасы для Парижа — место силы. Они не работали почти три месяца и наконец открылись: видео

Общество17

17
 

Даже после терактов 2015-го года парижские уличные кафе и рестораны не закрывались — в том числе в знак демонстрации того, что никто и ничто не может отменить французский образ жизни. Но вот пришел коронавирус. И вечером 14 марта власти приказали срочно, уже к полуночи, закрыть все заведения в городе и по всей стране. Они не работали 79 дней и 80 ночей. Наконец, наступил день освобождения — 2 июня 2020 года.

Съемка: Юрий Сафронов. Монтаж: Александр Лавренов

 

Теги:
франция, карантин, коронавирус, улицы, рестораны, париж

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera