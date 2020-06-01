Конституция в армейской палатке

Пока я писал эту статью, стала известна дата общероссийского голосования — 1 июля. Однако важнее не то, когда оно пройдет, главное как это будет сделано. Напомню, что сам «референдум» необязателен, он представляет собой по сути очень дорогой социологический опрос. Поправки в Основной закон приняты и без такого плебисцита. Целью «референдума» была демонстрация массовой поддержки президента со стороны граждан. А для этого нужна красивая картинка: толпы людей на избирательных участках, десятки репортажей на государственном телевидении, сотни тысяч постов поддержки в социальных сетях. К несчастью для политменеджеров этого проекта, весной в их планы вмешалась эпидемия.

Теперь под эгидой «сохранения здоровья и обеспечения комфорта» проводятся не только новые поправки в избирательное законодательство, но и меняется механизм голосования в Общероссийском голосовании (дальше ОГ). Дать красивую картинку стало заметно труднее. Падение рейтинга доверия президенту и эпидемиологическая обстановка не позволяют задействовать привычные методы ведения таких кампаний.

Утверждалось, что изначальной целью Кремля в ходе «референдума» является 70% явки при 70% голосов «за». Теперь речь якобы идет о более скромной задаче: 55% явки и 65% голосов «за». Тем не менее, чтобы понять, почему проект «референдума по доверию» обречен на формальный успех, давайте обратимся к трем важным документам, которые напрямую регулируют ОГ:

Совместные рекомендации Роспотребнадзора и ЦИК для участников процесса подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию,

Положение Общественной палаты о наблюдателях

Проект изменений в Положение о голосовании по изменениям в Конституцию РФ.

Порядок проведения ОГ регламентирован отдельным Постановлением ЦИК РФ и предусматривает несколько форматов голосования: обычное, досрочное (несколько типов), надомное (в т.ч. досрочное), дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и «мобильный избиратель». Последний дает возможность избирателю проголосовать по месту нахождения, т.е. «перепрописаться» со своей УИК (участковая избирательная комиссия) на УИК, который находится там, где избиратель будет в день голосования. А ДЭГ, хоть и готовятся пока проводить только в Москве, даст существенный вклад в общую явку избирателей и процент одобрения новой Конституции.

На оборудование для дистанционного голосования по поправкам к Конституции планируется потратить миллиард рублей, cообщают «Открытые медиа». Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок от имени Департамента информационных технологий города Москвы.

Предыдущий опыт использования ДЭГ на выборах в Московскую городскую Думу вызвал много критики. Особенно запомнился «кейс Юнемана» в 30 избирательном округе. Я был политтехнологом и начальником штаба Романа Юнемана на этой кампании.

Мы победили на 39 избирательных участках против 23 у административного кандидата. Без электронного голосования мы выиграли на 581 голос больше, с электронным голосованием — проиграли на 84 голоса меньше.

Электронное голосование, непрозрачный инструмент, было применено, несмотря на четыре неудачных тестирования и вопреки советам профессионалов избирательной сферы и экспертов движения наблюдателей. Так что массовая «красивая картинка» для референдума будет сделана благодаря регионам. А вот нужный результат обеспечит электронное голосование в Москве.

«Мобильный избиратель», т.е. голосование по месту нахождения в пределах всей страны, станет еще одной потенциальной угрозой открытости электорального процесса. За 6 дней до начала ОГ можно будет отдать свой голос досрочно недалеко от собственного дома. Перечень мест для голосования открыт, но среди них называются придомовые территории и территории общего пользования. Контролировать процедуру такого способа голосования не представляется возможным.

В голосовании по поправкам заложены потенциальные механизмы для фальсификаций. Их все можно разделить на несколько категорий.

Административные Образование дополнительных участков голосования за 26 дней, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до голосования с уведомлением ЦИК РФ. Возможность УИК определять количество участников голосования по количеству бюллетеней в ящиках для голосования. А также сами сроки голосования, и сведенная к формальности роль наблюдателей (об этом ниже).

Политтехнологические Отсутствие запрета на агитацию (в федеральном законе есть, в «Проекте» нет) в дни голосования и на участках, отсутствие запрета на ярмарки, лотереи и «явочные» проекты, цель которых — стимулировать избирателей прийти на участок и отдать голос за «правильный» вариант.

Процессуальные (антиковидные) Рекомендации Роспотребнадзора предполагают установление армейских палаток перед избирательными участками. К новым местам для голосований добавятся новые технологии по сохранению здоровья граждан — бесконтактное измерение температуры, которое должно проводиться не членами избирательных комиссий. Интересно, сколько наблюдателей можно отправить домой после измерения температуры без возможности результаты этого «теста» опровергнуть.

Появятся «специальные места», помещения для тех, кому стало плохо и кто ожидает скорую медицинскую помощь. В этом помещении можно будет проголосовать с помощью переносного ящика. Для исключения случаев массового скопления людей, потоки граждан будут ограничивать, создавая отдельные возможности для отдельных категорий граждан приходить в предусмотренное для этого время. Среди таких групп в Рекомендациях выделены военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Отсутствие передней шторки в кабинке для голосования больше не сможет защитить тайну голосования, так как, согласно тем же Рекомендациям, она больше не нужна. На протяжении всего документа несколько раз подчеркивается необходимость переводить людей на надомное и выездное голосование. Для последнего достаточно транспортного средства и раскладного стола.

Каждый час на 10 минут должна проводиться дезинфекция помещения. Во время этих перерывов вся документация убирается в сейф, к которому нет доступа у посторонних людей. Что будет происходить с бумагами и как проследить за их сохранностью по пути в сейф во время перерыва — не уточняется.

В итоге мы получаем расширение списка надомного и выездного голосования, ухудшение возможностей наблюдения за этим процессом в палатках, где вряд ли будет вестись видеозапись и, благодаря эпидемиологической ситуации, потоком избирателей можно будет в буквальном смысле управлять. Не получится привлечь внимание к избирательной урне и подозвать съемочную группу — нарушение социальной дистанции.

Создаются дополнительные трудности для наблюдения за ходом голосования. Теперь оператором и единственным органом, принимающим решение о назначении и утверждении списка наблюдателей, стала Общественная палата.

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева заявила, что 1300 организаций примут участие в наблюдении за всероссийским голосованием, а через сайт ОП уже оформлено 25000 заявок. При этом, Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» на своем сайте заявляет, что ОП «создаёт препятствия для участия граждан в наблюдении за общероссийским голосованием» и подробно объясняет, как она это делает.

И вправду, если взглянуть на Положение ОП о порядке назначения и утверждения кандидатур для наблюдения, можно найти несколько очень спорных моментов.

Помимо базовых запретов стать наблюдателем государственным служащим, прокурорам, судьям, иностранным агентам и другим лицам, ОП лишает партии и общественные движения фактической возможности назначать наблюдателей. Любое движение (по социальному и профессиональному признаку представляющее интересы людей) и партии, как и отдельные индивиды, обязаны заявляться через ОП (предоставляя документы в печатном виде, в редком случае онлайн), чтобы попасть в список наблюдателей. Такие заявления можно подавать не позднее, чем за 7 дней до голосования.

Все механизмы для получения нужного результата, массового одобрения народа и красивой картинки у Кремля есть. Осталось только убрать негативный фон. Для этого проведут Парад Победы 24 июня, главный национальный праздник России. Но не факт, что это поможет. Население злится, не доверяет власти, согласно опросам, а искусственная картинка по созданию тотального одобрения может только разозлить людей. Ситуация, когда организаторы «референдума» и граждане России живут в совершенно разных реальностях, становится все более наглядной.

В головах управленцев, консультантов и пропагандистов после «обнуления» мы окажемся в стране, которая приняла новый политический курс. В то время как граждан будут волновать экономический кризис, коронавирус и будущее своих семей. «Обнуление» Конституции точно случится, а вот перезагрузка политической системы — вряд ли. И в этом парадокс «референдума».