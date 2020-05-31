Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 56 от 1 июня 2020

Читать номер
Комментарии

Праздник адвокатуры

Почему адвокаты вышли на пикеты

Скриншот видео YouTube

Общество6

Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ

6
 

День адвоката (31 мая) отметили задержанием всех, кто вышел на пикеты в Москве у здания СК РФ в знак поддержки адвокатов из Кабардино-Балкарии, против которых 20-21 мая в республике были возбуждены уголовные дела. О незаконности запрета пикетов под видом карантина мы уже говорили, а суд в Нальчике освободил-таки из-под стражи адвокатов Ратмира Жилокова и Диану Ципинову — им запрещено лишь использовать средства связи.

Жилоков — фигура, видимо, неоднозначная: 20 лет назад был судим за насилие в отношении  представителя власти, но судимость снята, и адвокатский статус присвоен официально. 20 мая полиция Урванского района (там находится гороа Нарткала) нагрянула в помещение, где у Жилокова ранее стояли игровые автоматы. С его слов, автоматы он вывез и сдал помещение другой хозяйке. К ней и пришли, а адвокат оказывал ей юридическую помощь.

Как рассказывает Жилоков, полицейские заявили, что «осмотр» производится по устному распоряжению начальника Отдела МВД России по Урванскому району Радиона Шагенова. К Жилокову подошел майор Рустем Ногоев, «уперся в лоб адвоката своим лбом и стал ему угрожать». Противостояние кончилось тем, что Жилокову заломили руки, заперли в наручники и доставили в отдел МВД, где он содержался несколько часов без протокола.

В ночь с 20 на 21 мая туда же по его просьбе приехали адвокаты Диана Ципинова и еще двое. Их пропустили в здание, но отказались пустить к подзащитному. Имеются видеозаписи, на которых женщин-адвокатов выталкивают из отдела, а они сопротивляются.

Кончилось тем, что на Ципинову надели 2 пары наручников, в которых она провела несколько часов, изъяли телефон, в котором могли быть сведения, составлявшие адвокатскую тайну, и уничтожили записи. Но затем в ОСБ МВД КБР, где проверялись обстоятельства инцидента, их восстановили из резервной копии, и сейчас они есть в интернете.

Оба адвоката были освобождены после вмешательства службы безопасности. Ципиновой оказана медицинская помощь, в отношении обоих возбуждены дела по части 1 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья... в отношении представителя власти». 28 мая, после того, как насилие над адвокатами получило огласку, Жилоков и Ципинова были вновь задержаны и помещены в ИВС. 31 мая их освободил суд.

История с Дианой Ципиновой сложнее: она и не отрицает, что отпихнула полицейского который ее «лапал». По традициям Кавказа всякое прикосновение к женщине постороннего мужчины — это уже «лапать», и понять ее аффект можно,

тем более, что, с ее слов, начальник отдела полиции Радион Шагенов «в шутку» (но хороша шутка!) обещал «пустить ее по кругу».

С этим начальником и его замом — начальником полиции безопасности по Урванскому району Тимуром Нагоевым у Дианы сложные отношения: один из ее подзащитных обвинил их в вымогательстве взятки. На полицию тут жалуются и другие люди: так, в YouTube выложен ролик бывшей журналистки Зареты Тахушевой, ныне директора ЗАО «Морзох» (это бывший совхоз «Морзохский»), где неизвестные лица, как тут считают, под покровительством полиции, каждый год в открытую грабят весь выращенный ими урожай недешевой кабардинской сливы.

Наши источники в республике сообщают, что Тимур Нагоев — брат бывшего зам начальника управления ГИБДД по КБР Юрия Нагоева, который год назад задержан в составе банды полицейских, крышевавших перемещение по Кавказу и далее левого спирта.

Это дело сейчас также расследуется СК РФ, задержанные находятся в СИЗО в Ростове.

Дело в отношении адвокатов должен, конечно, расследовать СК РФ, но под контролем гражданского общества, в том числе Федеральной палаты адвокатов, и с пониманием того, что показания свидетелей из числа полицейских надо проверять самым тщательным образом, предупреждая их об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
адвокаты, полицейский произвол, кабардино-балкария

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera