Праздник адвокатуры

День адвоката (31 мая) отметили задержанием всех, кто вышел на пикеты в Москве у здания СК РФ в знак поддержки адвокатов из Кабардино-Балкарии, против которых 20-21 мая в республике были возбуждены уголовные дела. О незаконности запрета пикетов под видом карантина мы уже говорили, а суд в Нальчике освободил-таки из-под стражи адвокатов Ратмира Жилокова и Диану Ципинову — им запрещено лишь использовать средства связи.

Жилоков — фигура, видимо, неоднозначная: 20 лет назад был судим за насилие в отношении представителя власти, но судимость снята, и адвокатский статус присвоен официально. 20 мая полиция Урванского района (там находится гороа Нарткала) нагрянула в помещение, где у Жилокова ранее стояли игровые автоматы. С его слов, автоматы он вывез и сдал помещение другой хозяйке. К ней и пришли, а адвокат оказывал ей юридическую помощь.

Как рассказывает Жилоков, полицейские заявили, что «осмотр» производится по устному распоряжению начальника Отдела МВД России по Урванскому району Радиона Шагенова. К Жилокову подошел майор Рустем Ногоев, «уперся в лоб адвоката своим лбом и стал ему угрожать». Противостояние кончилось тем, что Жилокову заломили руки, заперли в наручники и доставили в отдел МВД, где он содержался несколько часов без протокола.

В ночь с 20 на 21 мая туда же по его просьбе приехали адвокаты Диана Ципинова и еще двое. Их пропустили в здание, но отказались пустить к подзащитному. Имеются видеозаписи, на которых женщин-адвокатов выталкивают из отдела, а они сопротивляются.

Кончилось тем, что на Ципинову надели 2 пары наручников, в которых она провела несколько часов, изъяли телефон, в котором могли быть сведения, составлявшие адвокатскую тайну, и уничтожили записи. Но затем в ОСБ МВД КБР, где проверялись обстоятельства инцидента, их восстановили из резервной копии, и сейчас они есть в интернете.

Оба адвоката были освобождены после вмешательства службы безопасности. Ципиновой оказана медицинская помощь, в отношении обоих возбуждены дела по части 1 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья... в отношении представителя власти». 28 мая, после того, как насилие над адвокатами получило огласку, Жилоков и Ципинова были вновь задержаны и помещены в ИВС. 31 мая их освободил суд.

История с Дианой Ципиновой сложнее: она и не отрицает, что отпихнула полицейского который ее «лапал». По традициям Кавказа всякое прикосновение к женщине постороннего мужчины — это уже «лапать», и понять ее аффект можно,

тем более, что, с ее слов, начальник отдела полиции Радион Шагенов «в шутку» (но хороша шутка!) обещал «пустить ее по кругу».

С этим начальником и его замом — начальником полиции безопасности по Урванскому району Тимуром Нагоевым у Дианы сложные отношения: один из ее подзащитных обвинил их в вымогательстве взятки. На полицию тут жалуются и другие люди: так, в YouTube выложен ролик бывшей журналистки Зареты Тахушевой, ныне директора ЗАО «Морзох» (это бывший совхоз «Морзохский»), где неизвестные лица, как тут считают, под покровительством полиции, каждый год в открытую грабят весь выращенный ими урожай недешевой кабардинской сливы.

Наши источники в республике сообщают, что Тимур Нагоев — брат бывшего зам начальника управления ГИБДД по КБР Юрия Нагоева, который год назад задержан в составе банды полицейских, крышевавших перемещение по Кавказу и далее левого спирта.

Это дело сейчас также расследуется СК РФ, задержанные находятся в СИЗО в Ростове.

Дело в отношении адвокатов должен, конечно, расследовать СК РФ, но под контролем гражданского общества, в том числе Федеральной палаты адвокатов, и с пониманием того, что показания свидетелей из числа полицейских надо проверять самым тщательным образом, предупреждая их об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.