Десять процентов оптимизма

Времена нынче такие, что логику в иных решениях искать бесполезно. Не так давно о возобновлении чемпионата России по футболу если и говорили, то очень осторожно, а сегодня — нате, пожалуйста: не просто играть разрешено, но еще и со зрителями. Решающих перемен в борьбе с коварным вирусом между «вчера» и «сегодня» не произошло, однако тенденция к улучшению ситуации, похоже, признана необратимой. Поэтому Россия, если ничего экстраординарного не случится, через три недели должна оказаться впереди планеты всей, догоняя Беларусь, где и чемпионат не прерывался, и перед болельщиками ворота арен не закрывались (впрочем, народ там на стадионы не ломился из-за вполне понятных опасений).

Белорусский сценарий наши футбольные и стоящие над ними деятели сочли слишком уж брутальным,

а вот немецкий, а заодно испанский, английский и итальянский варианты рестарта без зрителей, очевидно, признаны слишком осторожными. Немцы вышли на поля первыми, и от этого дистиллированного телезрелища российские функционеры и эксперты оказались не в восторге: «жалкое подобие», «ни драйва, ни кайфа», «лучше вообще не играть».

Не нам решать, играть им или нет, но понятно, что первопричиной доиграть сезон у топ-чемпионатов была экономика — надо отработать колоссальные деньги за телеправа. Остальное вроде «если возвращается футбол — значит, возвращается нормальная жизнь» — лирика. Тем не менее и в Германии, и в Испании, и в Англии не поставили под сомнение жесткие требования безопасности, ради чего исключили присутствие зрителей на трибунах. Обидно и досадно, но что поделаешь, если опасность существует, а механизма, полностью исключающего возможные нежелательные последствия, пока нет.

Удивительно, но в России такой механизм РФС и Премьер-лига изобрели, и после согласования с Минспорта и Роспотребнадзором он был принят. Суть простая: на оставшихся матчах может присутствовать не больше 10 процентов зрителей от общей вместимости стадиона. Согласно выработанному регламенту, именно это число позволяет соблюсти надлежащие меры по предотвращению инфицирования стосковавшихся по живому зрелищу любителей футбола.

Почему не 8 или 15 процентов, не разъясняется.

Инициаторами отважного предложения выступили авторитетные функционеры из ведущих клубов, включая переболевшего коронавирусом владельца «Спартака» Леонида Федуна. Дружного «ура!» от общественности, однако, не последовало — оптимизм если и проявлен, то осторожный. И вопросов возникает немало.

Регламент предполагает соблюдение всех мер предосторожности, включая регулярную диагностику непосредственных участников, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба. Все, что касается 10 процентов болельщиков, — прерогатива каждого клуба, принимающего матч. От «Оренбурга», чья квота будет составлять 750 человек, до «Зенита», получающего право допустить на «Газпром Арену» 6,7 тысячи.

Преимущество будет отдано владельцам сезонных абонементов, и тут кроется подвох: у того же «Зенита» и «Спартака» их примерно в три раза больше, чем допускается лимитом. Как сказал тот же Федун, «получается дискриминационный момент». С другой стороны, такое зонирование, при котором попавшие на трибуны счастливчики должны будут находиться друг от друга на социальной дистанции, вряд ли поможет создать привычную атмосферу. «Ну хоть какое-то подобие настоящего зрелища», — говорят оптимисты. «Никому не нужный и даже опасный суррогат», — это позиция пессимистов.

Дело еще в том, что возобновление чемпионата в подобном формате никаких доходов даже топ-клубам не принесет. Телеправа копеечные, кассу сотня-другая разовых болельщиков не пополнит, а с соблюдением всех мер безопасности доходы тем более уйдут в минус. При здравом размышлении выгоднее было не возобновлять сезон и не пороть горячку, но у правительства РФ свой резон поддержать порыв футболистов. Как сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «это прекрасная новость. Игроки и болельщики соскучились по живым эмоциям и шуму трибун. Скоро все это вернется».

Главное — вернется вовремя, накануне парада 24 июня в честь торжественного Парада Победы 1945 года. Возвращение футбола в более или менее полноценном варианте станет еще одним свидетельством того, что можно уже потихоньку начинать праздновать. Или не праздновать — как пойдет.