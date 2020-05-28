Карантин превращается в произвол

Илья Азар уже изложил в своем «манифесте», почему его задержание, как и арест Тверским судом на 15 суток, незаконны: одиночный пикет у здания ГУ МВД на Петровке не требовал разрешения, а «повторное нарушение» (ст. 20.2 КоАП РФ, часть 8 — до 15 суток) выразилось, по логике МВД и суда, в нарушении правил карантина.

Но карантинные ограничения объявлены на уровне распоряжения мэра Москвы, тогда как конституционные права граждан, в том числе свобода мирного пикета (ст. 31 Конституции) и свобода передвижения (ст. 27 Конституции), в логике иерархии правовых норм могут быть ограничены только конституционным законом или же путем введения чрезвычайного положения, которое, как известно, объявлено не было.

Да, мы добровольно приняли ограничения, введенные на уровне Москвы, понимая их логику в борьбе с эпидемией и на время как бы отложив в сторону вопросы законности, и это даже было сформулировано как общая позиция «Новой газеты».

Но надо вместе с тем и понимать, как это сознательное самоограничение со стороны общества использует в том числе полицейская и судебная власть.

Задержавшим Азара было прекрасно известно, кто он такой. Все известно полиции и судам и о тех журналистах, которых за аналогичные одиночные пикеты задерживают сейчас - главреда Медиазоны Сергея Смирнова, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева с «Эха Москвы», а всего, по последним сведениям, уже десятки журналистов. Это похоже на объявление войны, в которой силовики и московские судьи используют «биологическое оружие» в виде карантинных мер, которые на самом деле неконституционны.

До сих пор это было ОК, то теперь это злоупотребление властью. И до карантина метод избирательно - карательного правоприменения был самым мощным инструментом в руках силовиков, но и самым слабым местом России как правового государства.

Теперь суды и силовые структуры начинают точно так же избирательно применять и подзаконные акты о карантине, вовсе для этого не предназначенные.

Это произвол в квадрате, против него нет защиты, уже не к чему даже апеллировать в смысле закона.

Представляется, что президенту, который, что уж лукавить, пока единственная в стране управа на «силовые структуры», пора наконец выйти из тени. Общество было согласно терпеть карантинные меры в логике разумного самоограничения, но терпение наше не беспредельно.