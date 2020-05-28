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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Три года тюрьмы за неуважение к гимну
Жители Гонконга вновь выходят на улицы
Задержания в Гонконге 27 мая. Фото: Reuters
Василий Головнинзавбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»
Наполненная водой бело-голубая пластиковая стена высотой два метра перекрыла на этой неделе подступы к зданию законодательного собрания Гонконга, у которого теперь опять постоянно дежурят подразделения полиции в полном боевом облачении. После затишья в связи с эпидемией COVID-19 в этом особом административном районе КНР вновь резко нарастает напряженность, вызванная очередными попытками Пекина усилить контроль за бывшей британской колонией, пока еще обладающей свободами, немыслимыми на основной части Китая.
Законодательное собрание Гонконга сейчас бурно обсуждает законопроект о статусе гимна КНР в анклаве, исполнение которого там в последние месяцы часто сопровождалось свистом и неуважительными выкриками. Теперь непочтительное отношение к нему предполагается наказывать тюрьмой на срок до трех лет и штрафом на сумму до 6,5 тысячи долларов. Детей в школах, согласно законопроекту, будут в обязательном порядке учить гимну, в анклаве станут организовывать его коллективное исполнение.
Это считается важнейшей мерой по патриотическому воспитанию жителей Гонконга, которые, по мнению Пекина, еще в недостаточной мере осознают себя гражданами единой КНР.
Впрочем, готовится и куда более серьезный документ. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в четверг одобрило резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Резолюция дала полномочия Постоянному комитету ВСНП разработать законопроект и без участия Законодательного собрания Гонконга включить его в Приложение 3 Основного закона города — аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.
Его детали пока неизвестны, однако официальные представители КНР сообщили, что новое уложение направлено на пресечение сепаратизма, терроризма и подрывных действий в особом административном районе, а также иностранного вмешательства в его дела. Как полагают,
законопроект откроет путь к открытому размещению в Гонконге представительств и подразделений спецслужб и правоохранительных органов КНР.
Сейчас в анклаве может действовать только его собственная полиция, созданная по британским образцам. Это рассматривалось как важнейший элемент широкой автономии Гонконга, на которую Пекин согласился в 1997 году по итогам переговоров с Лондоном о передаче территории в состав КНР. Принятие нынешнего закона впервые официально распространяет полномочия китайских спецслужб на бывшую британскую колонию, что будет иметь немалые последствия.
Ожидается, что закон о национальной безопасности после утверждения в Пекине сопутствующих актов и документов начнет действовать уже в августе. Еще раньше, в июне, может быть принято и положение о наказаниях за непочтительное отношение к «Маршу добровольцев» — гимну КНР.
Оба документа — явный ответ на проходившие в прошлом году небывалые по масштабам выступления жителей Гонконга, на улицы которого временами разом выходило более миллиона человек, требовавших сохранения своих свобод.
В результате этих протестов Пекин и власти анклава были вынуждены пойти на крайне неприятные для себя уступки: они отказались от попыток принять документ, разрешавший выдачу на основную территорию Китая тех, кто осужден судами КНР или объявлен в розыск. Выступления после этого не прекратились — они вылились, в частности, в требования прямых выборов местного парламента и главы администрации особого района. Однако к концу прошлого года демонстрации прекратились по понятным причинам: в Китае вспыхнула беспрецедентная по масштабам эпидемия, а в Гонконге был введен жесткий карантин.
Возникшую паузу Пекин использовал не просто для подготовки реванша, а для введения еще более тотальных мер по обузданию непокорной территории.
Перспективы открытого переноса на территорию Гонконга деятельности спецслужб КНР вызвали жесткую реакцию со стороны США: госсекретарь Майк Помпео открыто назвал это ликвидацией автономии анклава. Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен предупредил о подготовке новых санкций против Пекина, поскольку тот, как считают в Вашингтоне, ликвидирует сами основы формулы «одна страна — две системы», на основании которой бывшая британская колония была передана в состав КНР.
Содержание санкций пока не раскрывается, но речь может идти о серьезных карательных мерах против китайских чиновников, компаний и финансовых институтов, включая арест и замораживание их активов. Гонконг могут также лишить экономических льгот, которые предоставляют ему Соединенные Штаты как территории с относительно свободным политическим и судебным режимом. Это резко ослабит роль анклава как одного из ведущих финансовых центров мира и нанесет существенный удар по Китаю, чья экономика и без того переживает сейчас не лучшие времена. На готовность присоединиться к санкциям уже намекнули Великобритания, Канада, Австралия, а также Тайвань.
Его президент Цай Инвэнь подтвердила, что на фоне тревожных событий в анклаве ни о каком сближении с КНР на основе принципа «одна страна — две системы» не может быть и речи.
В минувшее воскресенье тысячи жителей Гонконга вновь собрались в центральном районе города на демонстрацию протеста — первую после отмены карантинных ограничений. Манифестанты скандировали лозунги прошлого года: «Вернем себе Гонконг!», «Революция сейчас!», «Независимость — единственный выход!» Выступления вылились в стычки с полицией, были задержаны около 200 человек. В среду в Гонконге манифестации повторились, в них приняли участие и простые офисные клерки после работы. Задержано около 360 человек.
Судя по всему, протесты будут продолжаться, но только время покажет, примут ли они прошлогодний размах — особенно на фоне усталости от эпидемии и карантина. Тем временем с небывалым напряжением работают конторы по оформлению эмиграции из Гонконга. Число запросов о возможности выезда, по данным японской печати, увеличилось там в 5–6 раз по сравнению с ситуацией в прошлом году. Особой популярностью, по официальным данным, пользуется эмиграция на Тайвань. Его власти уже сообщали, что готовы всячески помочь переселенцам, включая выдачу субсидий на жилье и поддержку в получении работы.
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