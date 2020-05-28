Три года тюрьмы за неуважение к гимну

Наполненная водой бело-голубая пластиковая стена высотой два метра перекрыла на этой неделе подступы к зданию законодательного собрания Гонконга, у которого теперь опять постоянно дежурят подразделения полиции в полном боевом облачении. После затишья в связи с эпидемией COVID-19 в этом особом административном районе КНР вновь резко нарастает напряженность, вызванная очередными попытками Пекина усилить контроль за бывшей британской колонией, пока еще обладающей свободами, немыслимыми на основной части Китая.

Полиция у баррикад вокруг законодательного собрания Гонконга, где в тот момент проходило второе чтение закона о гимне. Фото: Reuters

Законодательное собрание Гонконга сейчас бурно обсуждает законопроект о статусе гимна КНР в анклаве, исполнение которого там в последние месяцы часто сопровождалось свистом и неуважительными выкриками. Теперь непочтительное отношение к нему предполагается наказывать тюрьмой на срок до трех лет и штрафом на сумму до 6,5 тысячи долларов. Детей в школах, согласно законопроекту, будут в обязательном порядке учить гимну, в анклаве станут организовывать его коллективное исполнение.

Это считается важнейшей мерой по патриотическому воспитанию жителей Гонконга, которые, по мнению Пекина, еще в недостаточной мере осознают себя гражданами единой КНР.

Впрочем, готовится и куда более серьезный документ. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в четверг одобрило резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Резолюция дала полномочия Постоянному комитету ВСНП разработать законопроект и без участия Законодательного собрания Гонконга включить его в Приложение 3 Основного закона города — аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Его детали пока неизвестны, однако официальные представители КНР сообщили, что новое уложение направлено на пресечение сепаратизма, терроризма и подрывных действий в особом административном районе, а также иностранного вмешательства в его дела. Как полагают,

законопроект откроет путь к открытому размещению в Гонконге представительств и подразделений спецслужб и правоохранительных органов КНР.

Сейчас в анклаве может действовать только его собственная полиция, созданная по британским образцам. Это рассматривалось как важнейший элемент широкой автономии Гонконга, на которую Пекин согласился в 1997 году по итогам переговоров с Лондоном о передаче территории в состав КНР. Принятие нынешнего закона впервые официально распространяет полномочия китайских спецслужб на бывшую британскую колонию, что будет иметь немалые последствия.

Пожарные проверяют трибуну заксобрания после того, как оппозиционный депутат бросил в сторону кафедры неизвестный предмет. Фото: EPA

Ожидается, что закон о национальной безопасности после утверждения в Пекине сопутствующих актов и документов начнет действовать уже в августе. Еще раньше, в июне, может быть принято и положение о наказаниях за непочтительное отношение к «Маршу добровольцев» — гимну КНР.

Оба документа — явный ответ на проходившие в прошлом году небывалые по масштабам выступления жителей Гонконга, на улицы которого временами разом выходило более миллиона человек, требовавших сохранения своих свобод.

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В результате этих протестов Пекин и власти анклава были вынуждены пойти на крайне неприятные для себя уступки: они отказались от попыток принять документ, разрешавший выдачу на основную территорию Китая тех, кто осужден судами КНР или объявлен в розыск. Выступления после этого не прекратились — они вылились, в частности, в требования прямых выборов местного парламента и главы администрации особого района. Однако к концу прошлого года демонстрации прекратились по понятным причинам: в Китае вспыхнула беспрецедентная по масштабам эпидемия, а в Гонконге был введен жесткий карантин.

Возникшую паузу Пекин использовал не просто для подготовки реванша, а для введения еще более тотальных мер по обузданию непокорной территории.

Перспективы открытого переноса на территорию Гонконга деятельности спецслужб КНР вызвали жесткую реакцию со стороны США: госсекретарь Майк Помпео открыто назвал это ликвидацией автономии анклава. Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен предупредил о подготовке новых санкций против Пекина, поскольку тот, как считают в Вашингтоне, ликвидирует сами основы формулы «одна страна — две системы», на основании которой бывшая британская колония была передана в состав КНР.

Задержания в Гонконге 27 мая. Фото: Reuters

Содержание санкций пока не раскрывается, но речь может идти о серьезных карательных мерах против китайских чиновников, компаний и финансовых институтов, включая арест и замораживание их активов. Гонконг могут также лишить экономических льгот, которые предоставляют ему Соединенные Штаты как территории с относительно свободным политическим и судебным режимом. Это резко ослабит роль анклава как одного из ведущих финансовых центров мира и нанесет существенный удар по Китаю, чья экономика и без того переживает сейчас не лучшие времена. На готовность присоединиться к санкциям уже намекнули Великобритания, Канада, Австралия, а также Тайвань.

Его президент Цай Инвэнь подтвердила, что на фоне тревожных событий в анклаве ни о каком сближении с КНР на основе принципа «одна страна — две системы» не может быть и речи.

Зажержания в центре Гонконга. Фото: Reuters

В минувшее воскресенье тысячи жителей Гонконга вновь собрались в центральном районе города на демонстрацию протеста — первую после отмены карантинных ограничений. Манифестанты скандировали лозунги прошлого года: «Вернем себе Гонконг!», «Революция сейчас!», «Независимость — единственный выход!» Выступления вылились в стычки с полицией, были задержаны около 200 человек. В среду в Гонконге манифестации повторились, в них приняли участие и простые офисные клерки после работы. Задержано около 360 человек.

Судя по всему, протесты будут продолжаться, но только время покажет, примут ли они прошлогодний размах — особенно на фоне усталости от эпидемии и карантина. Тем временем с небывалым напряжением работают конторы по оформлению эмиграции из Гонконга. Число запросов о возможности выезда, по данным японской печати, увеличилось там в 5–6 раз по сравнению с ситуацией в прошлом году. Особой популярностью, по официальным данным, пользуется эмиграция на Тайвань. Его власти уже сообщали, что готовы всячески помочь переселенцам, включая выдачу субсидий на жилье и поддержку в получении работы.