В Гонконге начались аресты видных оппозиционеров

Это утро в Гонконге началось с арестов. В семь утра в своем доме был арестован Джимми Лай, пожилой медиамагнат, выпускающий оппозиционную газету Apple Daily. Через час полиция взяла бывших членов Заксобрания Ян Сума и Ли Чук-Яна, исполняющий обязанности секретаря Конфедерации профсоюзов. Арестованным больше 60 лет, они относятся к знаковым фигурам демократического движения Гонконга.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

В полицейском участке арестованным объяснили, что их привезли туда из-за участия в массовом шествии 31 августа прошлого года. Тогда, получив отказ в согласовании мероприятия, протестующие объявили о «совместном молебне за грешницу Кэрри Лам» (главу администрации Гонконга — Е. К.). На улицы вышло несколько сотен тысяч человек. Шествие переросло в перекрытие дорог.

В тот же день радикально настроенные протестующие зашли в правительственный квартал и закидали административные здания кирпичами и «коктейлями Молотова». Случилось побоище в метро — полицейские, ворвавшись на станцию «Принс-Эдуард», жестоко избили пассажиров поездов. Метрополитен отказывался предоставлять видеозаписи с камер наблюдения. Слухи о погибших на станции стали каноничными. Вход на станцию горожане превратили в мемориал, его закладывают цветами. Расследование событий 31 августа было и остается одним из главных требований протестующих.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

И вот расследование началось — через полгода — с ареста трех стариков.

Нужно сказать, что с начала антиэкстрадиционных протестов задержано уже более 7 тысяч человек, 1156 находятся под уголовным преследованием. Перед тем самым шествием 31 августа были задержаны молодые лидеры студентов — Джошуа Вонг, Агнес Чоу, Энди Чан, Антеа Суен. Но, как правило, полиция арестовывала молодых. Арест известных демократов может говорить о желании властей связать протесты с действующим политическим истеблишментом.

Кроме участия в «несанкционированном шествии», Джимми Лаю предъявили «запугивание журналиста» проправительственного издания — конфликт между журналистами произошел более чем два года назад.

Официальные китайские СМИ этим летом называли Джимми Лая теневым лидером и «кошельком» беспорядков, действующим в интересах «зарубежных стран». Бывший китайский беженец, а нынче мультимиллионер и основатель медиахолдинга NextMedia, Джимми Лай является культовой фигурой в Гонконге. Его называют «отцом демократических СМИ». Таблоид Apple Daily, созданный за два года до передачи Гонконга Китаю, известен острой критикой китайских и гонконгских властей. Мирно существовать у изданий не получается. Офисы принадлежащих Лаю изданий грабили, дом самого Лая в 2015-м закидывали бутылками с горючей смесью. Сам Джимми Лай активно поддерживал «революцию зонтиков» и антиэкстрадиционные протесты. Он не раз встречался с политиками США, включая вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, в связи с чем китайские СМИ называют его «национальным предателем». Лай говорит о «новой холодной войне ценностей» и о том, что готов умереть в этой войне.

Сами власти политические мотивы арестов отрицают. Член Исполнительного совета Ронни Тонг объяснил «Новой», что «подоплеку искать не стоит»:

«Я не знаю, сколько всего людей было арестовано за то самое незаконное собрание. Но, если начинаешь новое дело, начинаешь с лидеров или известных людей. Известные люди участвуют в шествии, чтобы сделать его более значимым, чтобы больше людей пришли, — и да, они могут быть наказаны первыми. Ничего особенного, во всех странах делают так же».

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

У Джимми Лая и Ли Чук-Яна полицейские изъяли мобильные телефоны. Адвокаты арестованных опасаются, что содержимое телефонов может быть использовано против других участников протеста. Сейчас все трое отпущены под залог, суд состоится 5 мая.

Что позволило начать аресты?

Практически полностью прекратившиеся протесты. Гонконгцы, выходившие на улицы с весны прошлого года против закона об экстрадиции в материковый Китай, а затем — против полицейской жестокости, сейчас стараются не собираться вместе. Гонконг охвачен паникой из-за коронавируса. Хотя число зараженных всего 98 человек (один из самых низких показателей в регионе), гонконгцы «панически быстро» раскупают маски и дезинфицирующие средства, ящиками закупают продукты и стараются не выходить из дома. Причина — память об эпидемии атипичной пневмонии, которая началась в Гонконге в 2003 году. Тогда погибло 813 человек, число заболевших превысило 8 тысяч.

Отказ Кэрри Лам закрыть границу с материковым Китаем (при этом Гонконг закрыл границу с Южной Кореей) гонконгцы называют «политически мотивированным». В ненависти к главе Гонконга объединились демократические и прокитайски настроенные жители, медики ответили на отказ о закрытии китайской границы забастовкой. Вчера власти озвучили решение раздать совершеннолетним гонконгцам по 1300 долларов из бюджета, чтобы «вытолкнуть экономику из кризиса», — иначе как взятка это не назовешь.

Одновременно полиция приняла решение о начале арестов. Источник в полиции сообщил South China Morning Post: «Мы получили юридическую консультацию от Министерства юстиции, они дали нам зеленый свет».