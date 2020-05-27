«До сих пор многие работают в тени»

Как гостиничный бизнес Крыма подстраивается под новую реальность, соблюдая при этом старые правила ведения бизнеса — рассказывает владелец гостиницы, основные работники которой — приезжие из непризнанных ДНР/ЛНР

— Когда гостиница начнет работать — точно никто не знает, да и знать не может. Для того чтобы из Фороса въехать в Ялту или наоборот, надо оформлять пропуск. Форосский парк лишь на днях открылся для посетителей. В городе ни одна гостиница не работает, а их около тридцати. Есть исключение: специальное разрешение получили те, у кого расположились командированные в Крым по разным контрактам и службе. Таких — единицы.

Обслуживающий персонал в нашем районе в разгар сезона состоит в основном из местных жителей, но значительная часть приезжает из ДНР. Наши сотрудники, например, до сих пор не могут оформить бумаги даже на выезд из Донбасса — там свой карантин. Кроме того, многие граждане Украины и ДНР, традиционно приезжавшие сюда работать, оформили новые украинские паспорта и уехали на заработки в Европу. Если заполнение летом будет высокое, на рынке труда возможно напряжение.

Впрочем, заработков сейчас нет совсем, и крымчане, которые ранее в сфере обслуживания не работали, могут изменить своим привычкам — деньги нужны. Жить надо, а цены на продукты на прежнем уровне, разве что на топливо немного упали: газ на заправках подешевел с 23 до 18 рублей за литр. В 2014 году моя любимая мурманская треска стоила 160 рублей за килограмм, сегодня — 320. Вот такая динамика за шесть лет.

Главная помощь от государства — старт туристического сезона, этого ждут все.

Самое раннее бронирование у нас в гостинице — середина июня, ближе никто не рискует.

На сентябрь бронирование плотное. Уровень цен предположить невозможно. Предварительно все бронировали зимой по прошлогодним ценам, но это уже фикция. Встречаются, конечно, отельеры «северной» выучки, которые до последнего будут держать пустые номера, но цену не опустят. Но в целом по отрасли в зависимости от спроса, возможно, придется давать скидки.

Надо понимать, что самые важные недели для сезонной выручки — с середины июля до середины сентября. Полагаю, карантин к этому времени закончится.

Обратите внимание, что ни одна из форосских гостиниц в качестве таковой не зарегистрирована. Еще во времена украинской администрации мы все зарегистрировали как жилые дома или нежилые помещения, сдающиеся внаем.

Чтобы стать полноценной гостиницей, необходимо перевести всю землю под зданием в статус земель коммерческого назначения. Необходимо проследить, чтобы все было построено с соблюдением гостиничных норм.

Стоит тебе зарегистрироваться гостиницей — жди пожарных и жилинспекторов, которые будут проверять, в ту ли сторону открываются двери. Их отношение к объекту изменится в ту же минуту. Необходимо будет пройти сертификацию на количество звезд и много чего еще.

Придется столкнуться с дополнительной бюрократией. Поэтому государству необходимо создать стимулы, чтобы владельцы сами перерегистрировали свои доходные дома в гостиницы.

Хотя по набору услуг это и сейчас уже почти всегда полноценные отели. Но, учитывая, что работает все это хозяйство 5–6 месяцев в году, никакого желания взвалить на себя это ярмо просто так ни у кого нет. Уговаривают, конечно, но никто не ведется.

Налоги с нас как с индивидуальных предпринимателей получают, вид деятельности — «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания». Пока на этом все остановилось. Поэтому никаких выплат, компенсаций или льгот по пакету для малого бизнеса, в том числе гостиничного, обещанных Путиным, мы в свои расчеты не закладываем.

До сих пор немало заведений вообще на налоговом учете не состоят, работают в тени. Как при украинской власти работали, так и продолжают. А чего можно ожидать от властей, если до сих пор первая полоса у пляжа забита владениями, созданными самозахватами? «Новая газета» ведь писала об этом, но ничего не меняется.

Девушка в маске на одной из улиц в Ялте. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Требование переоформить землю и недвижимость по соображениям налогообложения вынудит добросовестных предпринимателей окунуться в пучину местной бюрократии. И неизвестно, вынырнешь ты из нее с собственностью или уже нет? Если придут власти, то общественное мнение им сразу укажет на первую линию зданий — строить новый порядок надо начинать именно там.

Что это за непонятные строения, которые во всех рекламных призывах позиционируют себя как отели с собственными пляжами (и никого на них не пускают), хотя по закону пляжи общие, как и вся береговая полоса?

Как быть с теми, у кого по документам нет ни земли, ни строений, а реальные дома — по нескольку этажей? Серьезно изменит гостиничную инфраструктуру у нас и указ Путина от 20 марта о запрете иностранцам владеть землей в Крыму, Севастополе (8 муниципальных округов из 10), Калининградской и Астраханской областях.

В случае с Крымом понятно, что до начала следующего сезона все украинцы вынуждены будут продать свои земли. А ведь в Форосе их множество, есть и очень богатые: бывший министр юстиции, руководители Генеральной прокуратуры Украины и так далее.

Практически все их дома, среди которых встречаются целые дворцы с лифтами на пляж, сдаются отдыхающим и влияют на цены и потоки.

Поэтому лишь единичные крупные гостиницы вроде «Времен года» в Ялте могут рассчитывать на полноценный пакет кризисной помощи. Все они на первой странице туристических справочников. Сам я ни на какую помощь государства не рассчитываю и никогда не рассчитывал. Как говаривала бабушка: если войны нет, а хлеб и крупа в магазине есть — нечего бога гневить. А наш малый бизнес будет вести дела как обычно — весь сезон будут ныть, что все ужасно, а по осени начнут покупать квартиры и машины.