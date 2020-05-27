Просроченные «консервы» ФСБ

Виктор Филинков в 2014-м году. Фото из семейного архива

Последние два года я часто думаю о том, сколько людей переломало дело «Сети» — и это помимо самих обвиняемых, которых ломали и в буквальном смысле, пытали, и даже помимо самых близких им людей.

26 мая в суде допрашивали секретного свидетеля обвинения — запуганную девушку. Из какого-то тайного ящика она вещала искаженным помехами голосом. Но даже в этой роботизированной речи можно было уловить не вытравленные машиной интонации стыда перед своими и страха перед чужими. Для обвинения секретный свидетель очень удобен. Один ли он там, в этой черной шкатулке, или рядом чужой? Есть ли перед глазами бумажка с вопросами и ответами или проведенного инструктажа с пристрастием достаточно? Об этом мы никогда не узнаем.

Почти год назад, 4 июня 2019 года, прокурор объявил о завершении представления доказательств обвинения. И вдруг 26 мая 2020 года в повестку включается допрос секретного свидетеля под псевдонимом «Кира Татаринова». Хотя накануне, когда председательствующий Роман Муранов объявлял о запланированном на грядущий день, такого пункта не было. Что, по мнению адвоката Виталия Черкасова, может указывать на общение судей со стороной обвинения вне заседаний и некие неформальные договоренности.

Допрос двухлетней давности

В материалах дела есть протокол допроса «Татариновой» следователем ФСБ Игорем Хариным 27 января 2018 года. Тогда этот документ не оглашался. К началу ее допроса следствие уже двое суток «работало» с Игорем Шишкиным. Его успели свозить в больницу, диагностировать перелом стенки глазницы, подкожное кровоизлияние левого бедра и многочисленные «ссадины» туловища и конечностей (такое подберут определение для десятков точечных ожогов — таких же, как у Виктора Филинкова после пыток электрошокером).

Допрос «Татариновой» проводился следователем один на один, длился меньше часа. Свидетель показала, что ей известно о существовании в Петербурге «ряда общественных течений левого, анархистского толка, ставящих целью смену действующего политического строя путем применения насилия». Их названия Татариновой не известны — потому что «они сильно законспирированы». Но конспирация не помешала ей узнать и идентифицировать как члена «данного движения» (какого?) Шишкина Игоря Дмитриевича. «Суть его мировоззрений, — цитируем дальше по протоколу, — заключалась в том, что необходимо уничтожить государство как институт, и общественные отношения должны регулироваться путем общественных собраний. При этом государство необходимо уничтожить путем применения насилия по отношению к представителям власти».

Раздача средств индивидуальной защиты на заседании по делу «Сети». Фото: Евгения Кулакова

Познакомились в 2013-м, и «в тот период дружили», а уже на следующий год отношения прекратились. Но при этом, как записано в протоколе, «Татаринова» «неоднократно сталкивалась с Шишкиным И.Д. в ходе осуществления им так называемых “акций” — применения насилия по отношению к гражданам, которые с его точки зрения не разделяли его идеологию». И попутно Шишкин рассказывал, «что они регулярно тренировались — отрабатывали приемы рукопашного боя, учились захватывать объекты инфраструктуры». Описанные события происходили, со слов Татариновой, до лета 2015 года, после чего они с Шишкиным ни разу больше не виделись. Однако она «может уверенно заявить, что до того он был очень активным членом анархического движения, позиционировал себя как “бойца“».

Сейчас лучше помню

В судебном заседании к этому рассказу на четыре абзаца прибавилось столько подробностей, что хватило бы еще на несколько листов. По большей части, новеллы появились благодаря вопросам прокурора Николая Золотухина (их наводящий характер то и дело вызывал возражения защиты, но они отклонялись судом).

С помощью Золотухина «Татаринова» описала, как Шишкин и другие глубоко законспирированные леваки обсуждали в ее присутствии «политическую обстановку», ведя разговоры и о госперевороте. Говорили, что в случае революции надо быть готовыми к гражданской войне, нужно тренироваться (юноши-де овладевали оружием, девушки учились оказывать медпомощь). Общение с Шишкиным она прекратила, потому что он «участвовал в беспорядках в Украине против действующей власти», да и здесь «продолжал заниматься насилием по отношению к людям других политических взглядов»: «Занимался охраной концертов и показывал видеозапись, где совершает насилие над человеком с националистической символикой».

Адвокат Черкасов поинтересовался: отчего же «Татаринова» сразу не сообщила о таких серьезных вещах куда следует. «Думала, что он [Шишкин] просто фантазирует», но при этом «боялась, что Шишкин узнает, если я сообщу эту информацию кому-либо».

Поначалу свидетель вообще отрицала, что ее допрашивали сотрудники ФСБ: лепетала только, что была «беседа» и она «сама пришла».

Уточняющие вопросы защиты — куда приходила и с кем беседовала, — Роман Муранов снял. И только после его же напоминания об имеющемся в деле протоколе ее допроса, «Татаринова» поправилась: «Я просто не знаю юридических терминов… я не знала, что это допрос».

Вопрос защитницы Филинкова Евгении Кулаковой — ваша ли подпись под протоколом? — председательствующий снял.

Самой примечательной новацией в показаниях «Татариновой» стали вернувшиеся к ней воспоминания о том, что ей знаком не только Игорь Шишкин, но и Виктор Филинков. Якобы, видела его в Петербурге на какой-то анархистской лекции в 2014 году, проводившейся в спортзале с участием не менее полусотни человек. Длилось это мероприятие три дня, но она была только один. Филинков не выступал, просто был среди слушателей. Ни местоположения площадки, ни темы лекции она не помнит. Зато «помнит», что Филинков общался с Шишкиным — «показалось, что они друзья». Но лишь недавно, увидев арестованного Виктора по телевизору, смогла его «опознать». По каким именно приметам, что запомнилось в его внешности, уточнить не смогла.

Фото: Евгения Кулакова

Филинков вообще-то в 2014 году жил в Омске, где учился в университете. В Петербурге не бывал. И в признательных показаниях заключившего сделку со следствием Шишкина говорится, что он познакомился с Виктором только осенью 2016 года, когда тот и приехал в Питер. О существовании «Сети» сам Шишкин, согласно протоколам его допросов, узнал лишь летом 2016 года. То есть существенно позже того, как прекратилось его общение с «Татариновой».

Мама Виктора, Наталья Филинкова тоже подтвердила «Новой», что сын в 2014-м в Петербурге не был. И прислала несколько фото, сделанных именно в том году. На них Виктор выглядит совсем иначе, чем после ареста — узнать довольно трудно.

После того, как по ходатайству защиты огласили протокол допроса «Татариновой», существенно расходящийся с теперешними ее показаниями в суде, адвокат Черкасов поинтересовался: «Когда же вы лучше помнили обо всех тех обстоятельствах шестилетней давности, о которых теперь сообщили суду — в 2018-м, когда вас допрашивал следователь, или сейчас?»

«Сейчас помню лучше», — ответила девушка голосом робота.

* Организация признана террористической и запрещена в России