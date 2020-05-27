«Уж если смерть, то на моих условиях».

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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Ян Шенкманспецкор
— Мой старинный друг и один из основателей «Хронопа» Кирилл Кобрин недавно женился, свадебный фуршет проходил в «зуме». Я написал длинный поздравительный стих, в котором заверял, что скоро мы встретимся очно и выпьем «первую водку свободы». Параллельно осваивал новый мотивчик и подумал, что неплохо было бы этот поздравительный стих уложить в прокрустово ложе песни, — так песня и появилась. Конечно, это два совершенно разных произведения, но они связаны ощущением, что, когда вся эта самоизоляция закончится, — мы наберем новой свободы полные легкие…
Песня шуточная — и значит, все еще не так плохо. Но это типично хроноповский жанр: драмеди, ирония сквозь мрак. И причины для мрака есть. Мне неприятно наблюдать, как культура «заседает» на кухнях — словно мы вновь оказались в застойном СССР. И все это обилие онлайн-концертов, обилие карантинных песен, карантинных видеороликов — это как бы попытка покерфейса в ситуации, когда тебя поджаривают на углях.
А пока мы пытаемся отрефлексировать историю с вирусом, власть занята тем, что она умеет лучше всего: запрещать, прижимать, штрафовать. И было бы странно надеяться, что неэффективная в помощи людям в обычное время, она в условиях пандемии вдруг станет эффективной. У нее реально не получается ничего. Занятой укреплением своего трона, ей не до нужд людей. Наступил момент, когда ей можно было бы стать чуть более социалистом, чем она есть — но увы.
Первая водка свободы
Всего какой-то чертов месяц взаперти
А ты уже готов квартиру разнести
Была заначка баксов сто в томике Золя
Забыл в каком
Всего-то чертов месяц сиднем взаперти
А ты уже готов на станции сойти
И куришь черное в углу, а белое хранишь
До лучших дней
Первая водка свободы, салют
Мертвые восстают
С кожи срезают звезды
Первая водка свободы, плыви
В волнах ее любви
Пальцем стреляя в воздух
Листаю время, постигаю чистый дзен
С любимой совершаю я теплообмен
А за окном упала нефть, и пусть она лежит
Не поднимай
Уходим утром, оставляя свет в дверях
Уж если смерть – то на моих условиях
По всем агентствам новостей в ботинках патруля
Шагает дождь
Первая водка свободы, салют
Мертвые восстают
С кожи срезают звезды
Первая водка свободы, плыви
В волнах ее любви
Пальцем стреляя в воздух