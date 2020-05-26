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№ 53 от 25 мая 2020

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Колумнисты

«Мама, я на параде!»

Как объяснить родителям военных, почему они должны сидеть на карантине, а дети — маршировать в сомкнутом строю

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Общество817

Валерий ШиряевНовая газета

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Поколебавшись шесть суток, Верховный главнокомандующий принял решение провести парад на Красной площади в самый ранний из всех возможных сроков — 24 июня. Это означает, что для министра обороны и Генштаба пора размышлений и выбора вариантов миновала. Военные теперь обязаны выполнить приказ при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах.

Парад Победы — мероприятие политическое. Решение о сроках принималось в Кремле, а не на Фрунзенской набережной. То, что до самого последнего часа политическое руководство страны колебалось, подтверждается многочисленными сообщениями наших источников как из Минобороны, так и из частей — участников парада. Рассматривалась более безопасная дата — 3 сентября.

Но выбрали самый ранний срок с максимальными рисками, и озвучили его в тот день, когда в стране умерло рекордное количество заразившихся коронавирусом (174 человека).  

При этом по телевизору и в официальных сообщениях граждан по-прежнему призывают оставаться в самоизоляции и соблюдать социальную дистанцию. Для родственников тринадцати тысяч военных, которые вскоре отправятся в Алабино на совместные тренировки в сомкнутом строю, таким образом, ничего не изменилось. Для них безопасность — высший приоритет. А вот для участников парада риск заболевания сочтен приемлемым. 

Конечно, все ритуальные заклинания о снижении рисков прозвучали. Но вряд ли они будут иметь силу вакцины. 

У такого риска должна быть цель. Официальных сообщений о совмещении парада и голосования по поправкам в Конституцию нет. И уже не будет. Голосование объявляется за 30 дней. Осталось меньше... Тогда зачем?

Теги:
подготовка, самоизоляция, карантин, 9 мая, парад победы

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