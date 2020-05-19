Трудности обнуления

Идущие с разных сторон «утечки» о намерении Кремля, несмотря ни на что, все-таки провести голосование по поправкам в Конституцию, совершенно не случайны. Называется даже конкретная дата — 24 июня. Возможно, что сейчас это лишь информационный «пробный шар» для прощупывания общественного мнения и вопрос окончательно не решен. Но надо быть чрезвычайно наивным человеком, чтобы поверить, что в Кремле в условиях эпидемии и кризиса вовсе отказались от идеи «обнуления президентских сроков».

Триумф, намеченный на 22 апреля и, казалось бы, заранее обеспеченный предельно упрощенным и предельно уязвимым для фальсификаций механизмом голосования, пришлось отложить.

Не столько из-за эпидемиологических рисков как таковых, сколько потому, что недовольство граждан, лишившихся работы и доходов, а вместо помощи получивших драконовские запреты, слежку, полицейские патрули, барражирующие в поиске «нарушителей самоизоляции», и абсурдные штрафы, могло вылиться в результат «плебисцита», противоположный задуманному.

И тогда я писал в «Новой»: голосование только отсрочено, но не отменено, и это значит, что решающее сражение — впереди. То, что мы сейчас видим, — очевидная политическая артподготовка.

Отсюда — заявление вернувшегося с больничной койки премьера Мишустина об «остановке роста заболеваемости» и «позитивной динамике». Понятно, что проводить голосование 24 июня (фактически уже через месяц) целесообразно, лишь убедив граждан, что эпидемия закончилась и можно безбоязненно приходить голосовать.

Но кто верит, что люди, подделывающие результаты выборов, скажут правду о статистике заболеваний коронавирусом, — поднимите руки, я хочу видеть этих неисправимых оптимистов.

Отсюда — увеличение активности Путина, почти ежедневно дающего все новые и новые поручения — о выплатах медикам и семьям с детьми, о списании налогов, об исполнении предыдущих поручений.

Отсюда — продолжение навязчивой агитации «за поправки»: по всему Петербургу развешаны плакаты «Конституция-2020» с бравурными лозунгами: «Родной земли не отдадим ни пяди», «Защитим память предков», «Сохраним родную культуру и язык», «Ежегодная индексация пенсий», «С уважением к человеку труда», «Сохраним семейные ценности», «Запретим двойное гражданство чиновников», «Хорошее обращение с животными».

Фото: РИА Новости

Ну да, конечно: вот, оказывается, где причина всех наших бед!

Двадцать лет Конституция сковывала наши власти по рукам и ногам, не позволяя беречь от раздачи родную землю, защищать память предков, сохранять культуру и язык, индексировать пенсии, уважать человека труда и хорошо обращаться с животными. Они долго это не понимали, все пытались по старой Конституции работать — и буквально ничего не получалось.

Но теперь там осознали причину: надо исправить Конституцию — и все изменится волшебным образом.

Эх, не успели запрет коронавируса вписать в Конституцию, — тогда был бы плакат «Победим заразу».

С юридической стороны конституционные поправки никакой критики не выдерживают — достаточно посмотреть недавнее заключение Центра законодательных инициатив «Яблока».

Выводы сделаны убийственные: расширение полномочий президента автоматически влечет ослабление всех ветвей государственной власти, лишает самостоятельности правительство, позволяет блокировать как федеральные, так и региональные законы, делает управляемым правосудие.

Часть поправок прямо нарушает принцип идеологического многообразия, являющийся основой конституционного строя. А сами эти основы и права человека «посредством включения в иные главы Конституции противоречащих им норм размываются и сводятся на нет незаметно, без открытого и честного обсуждения подмены».

Наконец, пресловутое «обнуление» (нераспространение на действующего президента общего «правила двух сроков») — прямое нарушение тех основ конституционного строя, где говорится о демократическом правовом государстве и равенстве прав граждан...

Конечно, никакие юридические соображения (как эти, так и другие: ни один из мало-мальски авторитетных и не зависящих от Кремля юристов не решился публично защищать эти поправки) никого не вразумят: не для того затевалась операция «Обнуление», чтобы сорваться из-за таких пустяков.

Возможно, Путин действительно мечтает провести голосование именно 24 июня — через 75 лет после Парада Победы. Возможно, он даже попытается организовать в этот же день обещанный военный парад на Красной площади.

Но вполне возможно, что Путин не рискнет 24 июня заявить, что эпидемия побеждена, — и никакой телевизор, Соловьев с Киселевым и Попов со Скабеевой не смогут убедить в этом граждан. И рейтинг президента сейчас резко снизился — отрицать это не могут даже придворные социологические службы.

Тогда голосование могу отложить еще раз — например, на осень. К тому же чем дальше его откладывать, тем больше шансов, что граждане как-то притерпятся и адаптируются. А там и картошка в огородах подоспеет.

С другой стороны, именно сейчас разорением малого бизнеса и крушением жизненных планов десятков миллионов граждан высаживаются семена «гроздьев гнева» на осень.

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Но в любом случае остановить «одобрение» может только одно — четкое понимание, как и перед 22 апреля, что власть ждет сокрушительное политическое поражение.

И граждане должны понимать, что это голосование — не юридическое, а политическое.

Причем только по одному вопросу: вы за бесконечное правление Путина или против?