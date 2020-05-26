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№ 53 от 25 мая 2020

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Последний звонок на социальной дистанции

Как выпускники прощались со школой — фотогалерея

Общество20

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Последний звонок — 2020 для российских выпускников прошел 25 мая в онлайн-формате. Минпросвещения организовало трансляцию, где вчерашних школьников поздравили блогеры и выдающиеся педагоги. Такой формат выбран, чтобы избежать распространения коронавируса во время пандемии. В Минобрнауки также планируют провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов 4 июля. Как с учителями и одноклассниками прощались через Zoom — в подборке «Новой».

Крым, Симферополь. Фото: РИА Новости
Школа № 2127, Москва. Фото: РИА Новости
Выпускница школы №33, Тамбов. Фото: РИА Новости
Общекрымский последний звонок онлайн. Фото: РИА Новости
Школа № 2127, Москва. Фото: РИА Новости
Теги:
социальная дистанция, zoom, пандемия, выпускники, последний звонок, школа

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