«Толерантное болото без краев и без дна»

Тэм Булатов лидер группы

— В песне три части. Первый куплет о том, что два монолога — это еще не диалог. Второй — о том, что и у толерантности должны быть границы. Есть мнения, которые я лично не готов принимать. Третья часть шуточная: отсылка к творчеству Аллы Борисовны. Есть у нее песня, которая начинается словами «Когда-нибудь я стану лучше и мудрее, чем теперь». И всё объединяет хулиганский припев. Но на самом деле я очень устал от споров. Они напоминают мне бесконечные ток-шоу, где все орут друг на друга, не слушая оппонентов. Все валится в оскорбления. Такую бы энергию — в мирное русло...

Когда пришла пора самоизоляции, мы продолжили сочинять новые песни, ждали окончания борьбы с заразой, но не ожидали, что всё это так затянется. Песен накопилось много. Мы хотели их издать небольшими релизами по одной или две-три, объединяя по настроению. Весной уже показали так три композиции. Песню «Смерч» — о сложностях в отношениях. А еще две песни — «Хороший царь и знакомая вонь» (наша переделка песни группы «Гражданская оборона») и «Весна» — были написаны под негативным впечатлением от конституционной реформы. У нас к ней много вопросов.

Когда стало понятно, что наш весенний тур переносится, приняли решение записать альбом. Прямо сейчас работаем над ним. Этот альбом мы называем условно «домашним», потому что так и происходит работа над ним. Каждый записывается у себя дома. Сам себе звукорежиссер. Издать планируем в июле. Он будет называться «Покажите Солнце» — по песне, черновик которой появился еще пару лет назад. Удивительно, как все это стало совершенно по-новому перекликаться с нынешним временем, когда многие мечтают просто выйти из дома. Альбом будет о темных временах. Нам кажется, что они наступили.

Клип смонтирован из любительских съемок наших слушателей. Меня приятно удивила раскрепощенность тех, кто прислал нам свои записи. Все снимали себя в условиях рекомендованной самоизоляции, в итоге вышло задорное видео про веселых людей без комплексов, которые не побоялись примерить на себя даже какие-то шуточные роли. Спасибо огромное, это одно из лучших наших видео!

В начале записи альбома мы запустили краудфандинговый проект. Несмотря на трудные времена, нас очень поддерживают. Приятно, когда тебе доверяют.

Не сейчас!

Каждый день одно и то же ток-шоу.

Разговоры, в которых у всех монолог.

Нужно просто громко кричать о своем.

Это классный урок! Я запомнил урок!

Мои слова теперь тяжелей кирпичей.

Моя логика теперь прочней, чем цемент.

Если хочешь сказать, то конечно скажи,

А потом послушай и мой аргумент.

Ты может прав, но тем не менее

Мне так насрать на твое мнение!

Каждый день одно и то же ток-шоу

Я смотрю, как люди открывают свой рот.

Я могу имитировать большой интерес,

Даже если реально все наоборот.

Правда одних и правда других:

Толерантное болото без краев и без дна.

А истина может быть только одна

Я не претендую, я посылаю все на...

Когда-нибудь я стану лучше

И мудрее, чем теперь.

И научусь ценить и понимать всех вас,

Но не сейчас.

Ты может прав, но тем не менее

Мне так насрать на твое мнение!