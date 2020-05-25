«Толерантное болото без краев и без дна»

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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Ян Шенкманспецкор
— В песне три части. Первый куплет о том, что два монолога — это еще не диалог. Второй — о том, что и у толерантности должны быть границы. Есть мнения, которые я лично не готов принимать. Третья часть шуточная: отсылка к творчеству Аллы Борисовны. Есть у нее песня, которая начинается словами «Когда-нибудь я стану лучше и мудрее, чем теперь». И всё объединяет хулиганский припев. Но на самом деле я очень устал от споров. Они напоминают мне бесконечные ток-шоу, где все орут друг на друга, не слушая оппонентов. Все валится в оскорбления. Такую бы энергию — в мирное русло...
Когда пришла пора самоизоляции, мы продолжили сочинять новые песни, ждали окончания борьбы с заразой, но не ожидали, что всё это так затянется. Песен накопилось много. Мы хотели их издать небольшими релизами по одной или две-три, объединяя по настроению. Весной уже показали так три композиции. Песню «Смерч» — о сложностях в отношениях. А еще две песни — «Хороший царь и знакомая вонь» (наша переделка песни группы «Гражданская оборона») и «Весна» — были написаны под негативным впечатлением от конституционной реформы. У нас к ней много вопросов.
Когда стало понятно, что наш весенний тур переносится, приняли решение записать альбом. Прямо сейчас работаем над ним. Этот альбом мы называем условно «домашним», потому что так и происходит работа над ним. Каждый записывается у себя дома. Сам себе звукорежиссер. Издать планируем в июле. Он будет называться «Покажите Солнце» — по песне, черновик которой появился еще пару лет назад. Удивительно, как все это стало совершенно по-новому перекликаться с нынешним временем, когда многие мечтают просто выйти из дома. Альбом будет о темных временах. Нам кажется, что они наступили.
Клип смонтирован из любительских съемок наших слушателей. Меня приятно удивила раскрепощенность тех, кто прислал нам свои записи. Все снимали себя в условиях рекомендованной самоизоляции, в итоге вышло задорное видео про веселых людей без комплексов, которые не побоялись примерить на себя даже какие-то шуточные роли. Спасибо огромное, это одно из лучших наших видео!
В начале записи альбома мы запустили краудфандинговый проект. Несмотря на трудные времена, нас очень поддерживают. Приятно, когда тебе доверяют.
Не сейчас!
Каждый день одно и то же ток-шоу.
Разговоры, в которых у всех монолог.
Нужно просто громко кричать о своем.
Это классный урок! Я запомнил урок!
Мои слова теперь тяжелей кирпичей.
Моя логика теперь прочней, чем цемент.
Если хочешь сказать, то конечно скажи,
А потом послушай и мой аргумент.
Ты может прав, но тем не менее
Мне так насрать на твое мнение!
Каждый день одно и то же ток-шоу
Я смотрю, как люди открывают свой рот.
Я могу имитировать большой интерес,
Даже если реально все наоборот.
Правда одних и правда других:
Толерантное болото без краев и без дна.
А истина может быть только одна
Я не претендую, я посылаю все на...
Когда-нибудь я стану лучше
И мудрее, чем теперь.
И научусь ценить и понимать всех вас,
Но не сейчас.
Ты может прав, но тем не менее
Мне так насрать на твое мнение!