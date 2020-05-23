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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Условно-пожизненные
Вирус добрался до СИЗО «Лефортово», предназначенного для государственных преступников, но напичканного «экономическими»
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Сразу несколько сидельцев «Лефортово» заразились коронавирусом. Все они не опасны для общества. Среди заболевших — предприниматель Зиявудин Магомедов. Его защита обратилась к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
Представьте себя на месте человека, который сидит в российском СИЗО более двух лет — до приговора. В условиях пандемии и запрета на передачи с жизненно необходимыми лекарствами. Потом у вас подтвердился положительный тест на коронавирус, но вас, обвиняющегося в ненасильственном преступлении, следствие и суд продолжают держать под стражей. Словно от того, что если вас отправят в больницу или под домашний арест (в зависимости от тяжести протекания болезни), государству и гражданам это нанесет невосполнимый урон.
Таких СИЗО, в которых гуляет COVID-19, и таких заключенных — неопасных, «экономических», которых не отпускают домой, — сейчас в стране много. Даже ФСИН не в силах была больше умалчивать информацию и месяц назад все же подтвердила официально: да, инфекция в местах отбывания наказаний есть, и есть больные как среди заключенных, так и среди сотрудников, но всех лечат. О реальных цифрах и о реальной ситуации остается только догадываться.
Факты смерти на зонах от коронавируса официально не зарегистрированы. По-прежнему, там умирают от других болезней. Источники «Новой» в некоторых российских регионах буквально на днях рассказали мне об обратном. Да, пока все на уровне слухов. И родственники сидельцев, и их адвокаты, хорошо изучившие закон о фейках, не спешат произносить известную им информацию вслух, даже если уверены, что она правдива. Как и журналисты, они оказались в тупике:
ни не донести до общества сведения, ни помочь своим родным или клиентам — ФСИН же ничего не подтверждает.
Так, на запрос «Новой» главное тюремное ведомство отвечает уже третий месяц...
Будем считать и эту статью очередным запросом во ФСИН.
Речь о московском СИЗО «Лефортово». Оно вроде как предназначено для государственных преступников, но предпринимателями напичкано под завязку. СИЗО это работает в пандемию как ни в чем не бывало. С воли приходят следователи знакомить сидельцев с материалами дела, иногда вывозят их на следственные действия, адвокатов в СИЗО тоже пускают (правда, те общаются с доверителями через стекло), а вот передачи и лекарства с воли запрещены. Хотя лекарства эти очень многим из контингента «Лефортово» сейчас нужны.
На сегодняшний день известно как минимум о трех заболевших коронавирусом в «Лефортово» — это фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко, а также основатель группы компании «Сумма» Зиявудин Магомедов (обвинение в хищении и мошенничестве при работе с госзаказом, к предпринимателю прицепили и утяжеленную 210-ю статью — «Создание преступного сообщества»). У всех положительные тесты на COVID-19.
Каминов и Магомедов до недавнего времени сидели в одной камере, что подтверждают адвокаты. Сейчас у них недомогание и температура, Магомедова уже перестали выводить на следственные действия. Михальченко же болеет вторую неделю.
Как лечат заболевших в «Лефортово», пока непонятно. По данным источников «Новой», проблема с коронавирусом в этом СИЗО серьезнее, чем кажется.
От безысходности ряд адвокатов сидельцев «Лефортово» решили обратиться к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. Этими адвокатами стали защитники, как раз представляющие интересы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и главы компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. К этому обращению ни добавить, ни убавить. Публикуем его без каких-либо сокращений.
обращение
Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Вынуждены обратиться к Вам в связи со следующим:
В производстве старшего cледователя по ОВД-2 отдела управления по расследованию ОПД СД МВД РФ полковника юстиции Николаева К.В. находится уголовное дело по обвинению Магомедова Зиявудина Гаджиевича, Магомедова Магомеда Гаджиевича, Максидова Артура Хазретовича и других лиц по ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст.159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.
24 и 27 марта 2020 года, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в г. Москве и возражения защиты, Московским городским судом срок содержания под стражей указанным лицам продлен до 30 июня 2020 года.
В настоящее время Магомедов З.Г., Магомедов М.Г. и Максидов А.Х. содержатся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (СИЗО «Лефортово»), где с ними выполняются требования ст. 217 УПК РФ.
Согласно указу мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ (в редакции указов от 10.03.2020 № 17-УМ, от 14.03.2020 № 20-УМ, от 16.03.2020 № 21-УМ), на территории Москвы введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В связи с распоряжением руководства ФСИН России в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (и иных СИЗО) были приостановлены свидания обвиняемых с родственниками и иными лицами, получение ими посылок и передач, выезды обвиняемых за пределы учреждения и т.д. Однако ознакомление обвиняемых Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и Максидова А.Х. с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ в СИЗО продолжается.
Несмотря на предпринимаемые правительством меры, эпидемиологическая обстановка в г. Москве в апреле-мае существенно ухудшилась. В связи с чем риски распространения коронавирусной инфекции на территории ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ увеличились.
Защита обвиняемых обратилась к следователю с ходатайством об изменении им меры пресечения. Несмотря на доводы адвокатов, связанные в том числе и с наличием у обвиняемых хронических заболеваний, увеличивающих их риски неблагоприятного течения болезни, постановлением от 04 апреля 2020 г. в удовлетворении заявленных ходатайств было отказано.
Предприниматели братья Магомедовы, а также бывший руководитель ООО «ИНТЭКС» Максидов А.Х., обвиняемые в ненасильственных преступлениях, продолжают находиться в СИЗО и знакомиться с материалами уголовного дела в условиях, не только не исключающих их заражение коронавирусной инфекцией, а создающих высокие риски такого заражения.
При этом защита располагает сведениями, что в Следственном департаменте МВД России, где расследуется уголовное дело, и в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России уже имеются неоднократные случаи заболевания лиц, содержащихся в СИЗО, новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
А 18 и 19 мая 2020 года в связи с заболеванием (предварительный диагноз ОРВИ) Магомедов З.Г. не был доставлен в следственный кабинет ФКУ СИЗО-2 ФСИН России для ознакомления с материалами уголовного дела. При этом у него был взят анализ на 2019-nCoV.
По состоянию на 22 мая 2020 года письменного ответа о результатах теста защита пока не получила, но по телефону было сообщено, что у Магомедова З.Г. тест на COVID-19 — положительный.
В соответствии со ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, создающих опасность для жизни и здоровья обвиняемых и подозреваемых.
Совершенно очевидно, что в отсутствие в СИЗО необходимых условий для лечения больных с 2019-nCoV нахождение Магомедова З.Г. (как и иных лиц, которые контактировали с сотрудниками, проводившими ознакомление с материалами одного и того же уголовного дела) под стражей, — создает опасность для его жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других обвиняемых, содержащихся с ним в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ.
В сложившихся условиях у большинства международных организаций и национальных институтов по защите прав человека, у всех здравомыслящих и ответственных людей чрезвычайную обеспокоенность вызывает ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы.
Так, 25 марта 2020 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала национальные правительства и правоохранительные ведомства по всему миру срочно освободить по всему миру заключенных, не представляющих опасности. Такая мера, по словам комиссара, поможет избежать губительных последствий в результате распространения коронавируса в пенитенциарной системе.
В связи тем, что предпринимаемые администрацией СИЗО меры оказались недостаточно эффективными и в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ есть заболевшие с подтвержденным диагнозом 2019-nCoV, необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать губительных последствий в результате распространения коронавируса.
Полагаем, что держать под стражей немолодых людей с хроническими заболеваниями, обвиняемых в ненасильственных преступлениях без вступившего в законную силу приговора, в условиях, где есть серьезная угроза их жизни и здоровью, — БЕСЧЕЛОВЕЧНО.
Ходатайства об изменении меры пресечения Магомедову З.Г., Магомедову М.Г., Максидову А.Х. были повторно направлены следователю 22 мая 2020 года их защитниками.
Ответа пока не поступило, но с учетом ранее полученных отказов рассчитывать, что следователь изменит меру пресечения, не приходится. К сожалению, наша правоохранительная система давно уже превратилась из органа правосудия в карательный орган. Повсеместно, на всем протяжении предварительного расследования защита слышит лишь дежурные фразы о том, что «решение принимается с учетом данных о личности обвиняемых, наличием у них хронических заболеваний и несовершеннолетних детей на иждивении и т.д.». Эти фразы не имеют под собой никакого смысла, так как совершенно очевидно, что в сложившихся условиях, когда весь мир предпринимает беспрецедентные попытки бороться с пандемией, следователю (суду) все равно, что будет с обвиняемыми, даже если они заболеют COVID-19, с их несовершеннолетними детьми, родителями и другими членами их семей. Главное для них — уложиться в сроки ознакомления с материалами уголовного дела и соблюсти формальности.
В таких условиях последней надеждой для наших доверителей и их семей являются гражданские институты, призванные защищать права ЧЕЛОВЕКА.
Уважаемая Татьяна Николаевна!
В связи с вышеизложенным, просим Вас незамедлительно принять предусмотренные законом меры для сохранения жизни и здоровья лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России:
1. Срочно запросить информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в СИЗО — количестве проведенных тестов на выявление Covid-19, количестве заболевших, мерах по обеспечению заболевших квалифицированной медицинской помощью и современными лекарственными средствами и медицинскими процедурами;
2. Поставить перед руководством ФСИН России (и конкретно ФКУ СИЗО-2 ФСИН России) вопрос о проведении обследования и лечения Магомедова З.Г., Магомедова М.Г., Максидова А.Х. и иных лиц, содержащихся под стражей в вышеуказанном СИЗО, в специализированных медицинских учреждениях, располагающих возможностью оказания нашим подзащитным своевременной и высокотехнологичной медпомощи;
3. Поставить перед руководством страны — президентом РФ и премьер-министром РФ вопрос о неукоснительном соблюдении действующего законодательства со стороны лиц, ответственных за создание безопасных условий содержания обвиняемых под стражей, в чем бы они ни обвинялись;
4. Обратить внимание высшего руководства страны на формальное отношение, саботирование на местах изменений в законодательные акты Российской Федерации, которые декриминализуют или снижают уголовную ответственность лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью или занимают руководящие должности в коммерческих предприятиях;
5. Выступить с инициативой о внесении изменений в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (утв. постановлением правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3) и включения в него инфекционных заболеваний, вызывающих пандемию, в том числе с включением в перечень новой коронавирусной инфекции COVID-19.
С уважением, адвокаты Цилюрик В.Л., Гиголян К.К., Ошеров М.А.