Условно-пожизненные

Сразу несколько сидельцев «Лефортово» заразились коронавирусом. Все они не опасны для общества. Среди заболевших — предприниматель Зиявудин Магомедов. Его защита обратилась к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Фигурант «дела Суммы» Зиявудин Магомедов заразился COVID-19 в СИЗО. И другие фигуранты громких экономических дел — тоже. Фото: РИА Новости

Представьте себя на месте человека, который сидит в российском СИЗО более двух лет — до приговора. В условиях пандемии и запрета на передачи с жизненно необходимыми лекарствами. Потом у вас подтвердился положительный тест на коронавирус, но вас, обвиняющегося в ненасильственном преступлении, следствие и суд продолжают держать под стражей. Словно от того, что если вас отправят в больницу или под домашний арест (в зависимости от тяжести протекания болезни), государству и гражданам это нанесет невосполнимый урон.

Таких СИЗО, в которых гуляет COVID-19, и таких заключенных — неопасных, «экономических», которых не отпускают домой, — сейчас в стране много. Даже ФСИН не в силах была больше умалчивать информацию и месяц назад все же подтвердила официально: да, инфекция в местах отбывания наказаний есть, и есть больные как среди заключенных, так и среди сотрудников, но всех лечат. О реальных цифрах и о реальной ситуации остается только догадываться.

Факты смерти на зонах от коронавируса официально не зарегистрированы. По-прежнему, там умирают от других болезней. Источники «Новой» в некоторых российских регионах буквально на днях рассказали мне об обратном. Да, пока все на уровне слухов. И родственники сидельцев, и их адвокаты, хорошо изучившие закон о фейках, не спешат произносить известную им информацию вслух, даже если уверены, что она правдива. Как и журналисты, они оказались в тупике:

ни не донести до общества сведения, ни помочь своим родным или клиентам — ФСИН же ничего не подтверждает.

Так, на запрос «Новой» главное тюремное ведомство отвечает уже третий месяц...

Будем считать и эту статью очередным запросом во ФСИН.

СИЗО «Лефортово». Фото: РИА Новости

Речь о московском СИЗО «Лефортово». Оно вроде как предназначено для государственных преступников, но предпринимателями напичкано под завязку. СИЗО это работает в пандемию как ни в чем не бывало. С воли приходят следователи знакомить сидельцев с материалами дела, иногда вывозят их на следственные действия, адвокатов в СИЗО тоже пускают (правда, те общаются с доверителями через стекло), а вот передачи и лекарства с воли запрещены. Хотя лекарства эти очень многим из контингента «Лефортово» сейчас нужны.

На сегодняшний день известно как минимум о трех заболевших коронавирусом в «Лефортово» — это фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко, а также основатель группы компании «Сумма» Зиявудин Магомедов (обвинение в хищении и мошенничестве при работе с госзаказом, к предпринимателю прицепили и утяжеленную 210-ю статью — «Создание преступного сообщества»). У всех положительные тесты на COVID-19.

Каминов и Магомедов до недавнего времени сидели в одной камере, что подтверждают адвокаты. Сейчас у них недомогание и температура, Магомедова уже перестали выводить на следственные действия. Михальченко же болеет вторую неделю.

Как лечат заболевших в «Лефортово», пока непонятно. По данным источников «Новой», проблема с коронавирусом в этом СИЗО серьезнее, чем кажется.

От безысходности ряд адвокатов сидельцев «Лефортово» решили обратиться к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. Этими адвокатами стали защитники, как раз представляющие интересы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и главы компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. К этому обращению ни добавить, ни убавить. Публикуем его без каких-либо сокращений.