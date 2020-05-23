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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Приключения самоизолянтов
Власти задним числом легализуют беззаконие
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Борис Вишневскийобозреватель, депутат ЗакСа Петербурга
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил закрепить в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» понятие «самоизоляция». Предполагается, что будет разработан порядок введения — правительством и региональными властями — этой «самоизоляции», позволяющей им ограничивать права и свободы граждан.
СМИ цитируют заявление первого зампреда комитета СФ Ирины Рукавишниковой: «В связи с пандемией все меры принимались с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны, «режим повышенной готовности», «самоизоляция», «пандемия» — это все новые для нас слова, мы хотим прописать понятийный аппарат, чтобы он был унифицированный, потому что пока все понимается достаточно разрозненно в субъектах».
Ей вторит первый зампред думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов: «Термин («самоизоляция». — Б. В.) изобретен недавно, но его содержание не определено, поэтому юридически надо закреплять его, расшифровывая, что это такое, и вводить процедуру введения такого режима».
Это, простите, как понимать — как явку с повинной?
Два месяца страна живет на «самоизоляции», за нарушение которой гражданам грозят не только административной, но и уголовной ответственностью.
Эти угрозы МЧС рассылает на телефоны, они звучат из уличных громкоговорителей и патрулирующих полицейских машин, конвейерным способом взимаются штрафы с нарушителей «самоизоляции», которая, оказывается (ах, какая новость! — я об этом твержу с конца марта) была «не прописана в законодательстве».
Но лишь теперь законодатели собираются «юридически закрепить» этот абсурдный термин. Раньше они сделать этого не могли, потому что, как уверяет доктор юридических наук Рукавишникова, «проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян…»
Перед нами — явное лукавство.
Все это время Госдума и Совет Федерации продолжали работать в рамках своей «обычной процедуры законотворчества». В том числе — принимая недавние изменения в избирательное законодательство: об усложнении регистрации по подписям и облегчении возможности для фальсификаций.
При этом еще 1 апреля Госдума изменила упомянутый ФЗ о защите населения от чрезвычайных ситуаций, дав правительству и региональным администрациям право устанавливать обязательные для граждан «правила поведения», и внесла изменения в КоАП, установив драконовские штрафы за нарушение этих правил.
А теперь, через два месяца, законодатели вдруг выяснили, что никакой «самоизоляции», которую «с колес» вводили в регионах, в законе не прописано!
Ее сперва объявили — при стеснительном молчании законодателей, потом за ее нарушение начали штрафовать — при полном одобрении законодателей, и только теперь решили, наконец, установить, что же это такое и как это вводить.
Это логика не правового государства, а полицейского: сперва накажем, а потом объясним, за что.
Кстати, ровно по той же логике выстроены внесенные правительством в Госдуму поправки к закону о полиции, о которых автор недавно писал в «Новой»: полицейский сможет сперва задержать гражданина, а уже потом объяснить ему, чем он провинился.
Из признания сенатора Рукавишниковой и депутата Емельянова прямо следует, что если даже требования к гражданам «самоизолироваться» были логичными с точки зрения борьбы с эпидемией, то с точки зрения права они были абсолютно незаконными.
Собственно, это и раньше было известно — режим «повышенной готовности», вводимый при «угрозе возникновения чрезвычайной ситуации», который был объявлен во всех регионах, не дает властям полномочий ограничивать права и свободы граждан: это прямо прописано в упомянутом ФЗ о защите от чрезвычайных ситуаций.
И кстати, некоторые из требований «самоизоляции» — как, например, запреты пожилым людям вообще выходить из дома (при том, что они не более опасны для окружающих, чем молодые) или всеобщие запреты посещать парки и скверы (где опасность заразиться самому или заразить других уж точно меньше, чем аналогичная опасность в открытых для посещения продуктовых магазинах или общественном транспорте) — как раз и создавали «угрозу для жизни и здоровья огромного числа россиян». А вовсе не «обычная процедура законотворчества».
Зачем придумали термин «самоизоляция» (впервые он появился в методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» от 30 марта 2020 года)?
Ответ совершенно очевиден:
для того, чтобы, с одной стороны, де-факто вводить множество ограничений и штрафов за нарушение этих ограничений, а с другой стороны — чтобы государство при этом не несло никаких затрат.
Потому что, например, если бы власти ввели режим чрезвычайной ситуации, карантина или чрезвычайного положения — пришлось бы компенсировать гражданам убытки от введенных ограничений и принимаемых «чрезвычайных» мер.
Но этого власти делать категорически не хотели: они хотели иметь права — и не иметь обязанностей.
Многие справедливо опасались возможного введения режима ЧП (не путать с чрезвычайной ситуацией), дающего властям конституционное право очень серьезно ограничивать права и свободы человека.
А еще больше опасались того, что потом власти, войдя во вкус, найдут тысячи причин не отменять эти ограничения.
Поэтому в адрес тех, кто, как автор, признавая необходимость введения ограничений, требовал делать все по закону, постоянно раздавалось: «Вот сейчас накликаете — они введут ЧП и скажут, что вы сами об этом просили, и начнут законно закручивать гайки и ограничивать наши права».
Но сперва выяснилось, что гайки закручивают без всякого ЧП.
А теперь — что это закручивание (опять же, без всякого ЧП и без права граждан на возмещение убытков) будет узаконено.
Как в прошлом, так и в будущем.