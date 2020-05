Музей стрит-арта в Петербурге. Фото: @streetartmuseum

27 марта «Приют комедианта» разместил на сайте «самое грустное сообщение, которое мы делали в День театра»: анонсированная онлайн-премьера спектакля «Русская классика» не состоится. Накануне вышло постановление правительства Петербурга, запрещающее собираться не только зрителям в зале, но и актерам на сцене. «Русскую классику» создавали на заработанные самим театром деньги — при губернаторе Беглове городским театрам впервые перестали выделять средства на новые постановки, не включив в отмеренное бюджетом-2020 госзадание.

«Знал бы я, что так сложится, не выпускал бы премьеру, а приберег деньги. Бюджет постановки «Русской классики» покрыл бы три месяца выплат зарплат сотрудникам», — сожалеет директор и худрук «Приюта комедиантов» Виктор Минков.

Ежемесячно за счет проката театру удавалось заработать 6–7 млн рублей. Полученное от продажи билетов покрывало около 40% расходов, с апреля были вынуждены на эти 40% сократить зарплаты сотрудникам. Что будет дальше — бог весть. Ведь понятно, что и после отмены ограничительных мер выйти на прежний уровень доходов не удастся — еще какое-то время люди будут опасаться любых мест массового скопления, не говоря об изрядно подорванных семейных бюджетах.

«Для нашей команды гимном Дня театра — 2020 станет песня Show must go on, потому что «наше сердце разбито, но мы продолжаем улыбаться»… Мы счастливы, что «Русская классика» состоялась. Верим, что совсем скоро вы ее тоже увидите!» — ободрял театр своих зрителей.

Сцена из спектакля «Человек из Подольска» в театре «Приют комедианта». Фото: @pkteatr

В День театра губернатор культурной столицы в своем общем поздравлении упомянул о «великих театральных традициях» Санкт-Петербурга, поблагодарил «за верность призванию и преданное служение делу» и пожелал крепкого здоровья, вдохновения и новых премьер. Не сказав ни слова о поддержке материальной. Вместо этого Александр Беглов с удовлетворением отметил, что благодаря налаженным онлайн-трансляциям прежде сыгранных спектаклей «миллионы людей получили возможность познакомиться с лучшими постановками северной столицы». И констатировал: «Для настоящего искусства нет границ и препятствий».

Ободренные отсутствием препятствий тем временем продолжают считать убытки и гадать, сколько из них вообще выживут.

В Театре Музкомедии, не прекращавшем своей работы даже в блокаду и выпустившем тогда 16 премьер, «выпадающие расходы» за март-апрель оценивают в 45 миллионов. Это не считая восьми миллионов, которые пришлось вернуть за проданные билеты, и еще семь миллионов, что предстоит вернуть.

«Получаемой нами субсидии и в обычное время не хватает — мы добавляем от 40 до 70% на зарплату и все остальное жизнеобеспечение, — рассказал на пресс-конференции гендиректор театра Юрий Шварцкопф.

— И если раньше мы выпускали по 5–7 премьер в год, то теперь, дай бог, выпустим одну».

С 1 июня труппа уходит в отпуск. Работу над новыми постановками перенесли на конец года, на следующий пришлось перенести посвященный 75-летию Победы спектакль «Жар-Птица».

По словам главы регионального отделения СТД Сергея Паршина, когда в утвержденном бюджете Петербурга на 2020 год не обнаружилось статей на постановки и гастрольные поездки, они направили Александру Беглову несколько писем, но все они остались без ответа.

Не дождались никаких решений и руководители 19 негосударственных театров, обратившихся после объявления «карантина» с просьбой о помощи: предоставить субсидию на зарплаты сотрудникам, оплату ЖКХ и распространить на театры арендные каникулы, объявленные для малого бизнеса (отменив плату за принадлежащие городу площадки и пособив финансово с оплатой арендуемых у коммерческих структур помещений).

Вообще из 119 действующих в Петербурге театров независимых — свыше 80, столько нет больше ни в одном другом городе страны. Некоторым из негосударственных удавалось получать субсидии, но по большому счету вопрос выживания всегда оставался только их собственным делом — аренда, ремонт, счета за коммуналку, зарплаты, затраты на оборудование, декорации и прочая.

Театр музыкальной комедии на Итальянской улице. Фото: @spb_muzcomedy

Театр КУКФО (Кукольный формат), ютящийся на 160 кв. м бывшего каретного сарая, отремонтированного своими силами, несмотря на свой «малый рост», принес Петербургу немалую славу — 5 «Золотых масок», 11 «Золотых софитов», ему рукоплескали в Италии и Корее, Чехии и Швеции, Таиланде, Корее и еще в самых разных странах и городах России. И бесспорно он один из самых нежно любимых в Петербурге. «Легкость и юмор, ирония и здравомыслие» — так в самом театре формулируют его определяющие творческие черты.

Сегодня разлученные со зрителем артисты КУКФО снимают для него и выкладывают в сети мини-сериалы про жизнь героев своих спектаклей в самоизоляции — увлекшийся уборкой с избавлением от лишнего Гоголь выбрасывает в камин сами знаете что, Достоевский рассуждает о живительной силе каторги для укрепления духа, а старушки из «Птифуров» затевают новую игру, предлагая придумать необычные дела, которыми можно заняться после карантина. К бабушкам, когда все это закончится, дай бог, прибавятся и дедушки — в КУКФО готовят «Птифуры-2».

«В одной из сцен старенькие Пушкин, Бродский и Хармс удят рыбку в Неве… и другие будут герои, как жившие в Петербурге, так и те, что не успели при жизни побывать в этом городе, да и состариться не успевшие, — приоткрыла «Новой» секрет новой постановки режиссер, художественный руководитель театра Анна Викторова. — На вторую серию «Птифуров» мы успели получить президентский грант еще в ноябре. Как быть со всем остальным, пока не знаем. Помещение у нас маленькое, арендуем у города на льготных условиях, а для хранения реквизита и декораций приходится снимать склад по коммерческим расценкам. Другая проблема — коммунальные платежи, они очень большие. А еще нужно на зарплату сотрудникам — в штате всего восемь человек, еще несколько — ИП на договоре. Ужасно, что мы с февраля не можем получить от распространителей деньги за проданные на наши спектакли билеты. Этой суммы нам хватило бы, чтобы как-то продержаться месяца два-три. Но они просто перестали брать трубку.

Спектакль «Птифуры» в театре «Кукольный формат». Фото предоставлено пресс-службой КУКФО

А пока, объединившись с еще несколькими десятками независимых театров, запустили акцию «Для тех, кто хочет офлайн» — можно купить футболку с такой надписью, получив в комплекте пригласительный билет с открытой датой на любой спектакль участвующего в акции театра.

«Негосударственные театры не имеют постоянной финансовой поддержки, и есть опасность, что к моменту, когда им снова разрешат работать, а зрителям — собираться больше пятидесяти, многие из этих театров исчезнут», — опасаются в сообществе независимых театров.

20 апреля глава СТД России Александр Калягин обратился к центральным и региональным властям с просьбой оказать поддержку театрам. Все они терпят бедствие, но, по оценке господина Калягина, самое тяжелое положение именно в Петербурге, где театры лишили денег на новые постановки. В своем письме к Александру Беглову председатель СТД выразил обеспокоенность обнародованными тогда предложениями Комитета финансов Петербурга о секвестировании бюджета городских театров на сумму от 500 до 900 млрд рублей.

«Я очень Вас прошу не допустить такого развития событий, когда великий город с великой театральной культурой может превратиться в культурное захолустье, — предостерегал Калягин. — И это случится в годы Вашего правления, что, как мне кажется, перекроет все Ваши безусловные победы и достижения».

В тот же день Комитет по культуре распространил информацию о принимаемых мерах поддержки театров — они, по сути, исчерпывались снижением показателя заполняемости залов и заданного числа представлений до 60 и 25% соответственно. А губернатор Беглов на заседании правительства признал необходимость финансовой помощи театрам, потребовав через неделю обсудить вопрос их поддержки, а также других учреждений культуры.

«Мы уже и так считаем деньги, не знаю, по крохам собираем. У нас еще впереди культура», — спохватился глава культурной столицы.

Согласившись, что артисты сегодня получают копейки, градоначальник распорядился «прежде всего обеспечить людей заработной платой, бюджетников», ибо «просто людям кушать будет нечего завтра».

Но ни завтра, ни месяц спустя «на еду» артистам и прочим деятелям культуры так ничего и не подкинули.

В Петербурге в сфере культуры заняты 36 тысяч человек, это 730 организаций (45% — в ведении городского правительства).

По оценке главы Союза музеев России Михаила Пиотровского, из-за вызванных пандемией ограничительных мер музеи потеряли половину доходов.

Сам Эрмитаж зарабатывает примерно столько же, сколько получает из федерального бюджета. По отчетам за 2018 год, например, получил 2,68 млрд рублей, 2,55 млрд заработал самостоятельно (выручка от продажи билетов, сувенирной продукции, за проведение мероприятий).

В колоссальные суммы обходится содержание помещений, текущие ремонтно-реставрационные работы, 2,49 млрд — оплата труда персонала. И после закрытия музея на «карантин» ни один сотрудник не был уволен.

Майским распоряжением Правительства РФ Министерству культуры, Эрмитажу и Большому театру выделено 3,8 млрд — для предоставления субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям культуры.

Вид на Дворцовую площадь. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Но в Петербурге свыше 200 музеев, лишь единицы в федеральном ведении, несколько десятков — негосударственные. А еще — выставочные залы, галереи, культурные общественные пространства… Как им выживать?

В марте 30 частных учреждений обратились к правительству Петербурга с просьбой освободить их от уплаты налогов, страховых взносов, помочь c отсрочкой по уплате коммунальных платежей, разработать и принять программу субсидирования.

«Ответа из Смольного мы дожидались полтора месяца, — говорит одна из инициаторов обращения руководитель Музея стрит-арта Татьяна Пинчук. — Наше письмо губернатор расписал почему-то не на курирующего культуру вице-губернатора Кириллова, а на вице-губернатора Эргашева (за ним — соцзащита и здравоохранение), тот спустил его в… Комитет по промышленной политике. От которого мы и получили ответ. Суть его сводится к следующему:

Путин все сказал — налоговые льготы есть, и на аренду городских площадей есть, а на все остальное берите кредиты,

льготные ставки тоже есть. И — контакты МСП Банка».

Музею стрит-арта, где прежде было 15 человек, с большей частью сотрудников уже пришлось расстаться — осталось в штате только четверо.

Частный «Планетарий № 1», созданный Евгением Гудовым в отреставрированном историческом газгольдере, сумел сохранить всю сотню сотрудников — но только благодаря тому, что с конца марта здесь перешли на выпуск защитных масок, подключив к производству роботов. Хотя, конечно, этот новый для Планетария вид деятельности не покрывает понесенных из-за коронавируса убытков: только за первый месяц они составили около 20 миллионов.

Легендарное свободное пространство арт-центр «Пушкинская, 10», чтобы найти 500 тыс. руб. для оплаты коммунальных услуг за март-май, объявил серию онлайн-концертов #Пушкинскаяlive, которую продвигали в своих соцсетях БГ и Юрий Шевчук. А еще организовали распродажу произведений искусства резидентов и друзей арт-центра. Пока удалось собрать 372 тысячи.

«Все годы мы сами зарабатывали на то, чтобы в арт-центре работали 40 мастерских художников, семь музыкальных студий, три театра, Музей нонконформистского искусства, Музей звука, Музей русского рока и многое другое. А теперь оказались под угрозой выселения, — говорит член правления «Пушкинский, 10», правозащитник, художник Юлий Рыбаков. — Комитет по культуре наше письмо получил, там говорят, что сочувствуют, но, пока не принят бюджет, ничем не могут помочь».

Ююилей «Пушкинской, 10». Фото предоставлено пресс-службой арт-центра

Пока Комитет по культуре разработал и разослал подведомственным учреждениям инструкцию «по восстановлению штатного режима работы». С указаниями, когда можно будет начать рекламировать спектакли и концерты, продавать билеты (за две недели до отмены карантинных мер), когда возобновить очные репетиции, а когда приступить к работе над новым репертуаром (соответственно, сразу после снятия ограничений и в течение полумесяца) и т. д. Инструкцией этой сыт не будешь — но, наверное, она должна вселять уверенность, что все вы не умрете, а вот-вот вернетесь к жизни, так что тренируйтесь пока.

А еще негосударственным организациям сферы культуры было предложено до 11 мая направить в комитет «информацию об объемах понесенных убытков» — «с целью проведения анализа сложившейся ситуации». Предполагалось, что на основе этого анализа будут приняты меры поддержки. В ответ на запрос «Новой» в комитете сообщили, что всего такие сведения представили 160 организаций. Наши вопросы о том, каков показанный ими совокупный ущерб, какие меры поддержки прорабатываются комитетом и в какой срок эти предложения будут представлены руководству города, остались без ответа. Нам лишь сообщили, что в рамках исполнения утвержденного губернатором плана «второго пакета мер поддержки» Комитету по культуре поручено предоставить субсидии на частичную компенсацию затрат пострадавших в результате введения ограничений профильных предприятий и организаций. Анализ поступивших заявлений еще проводится, по итогам комитет направит свои предложения правительству Петербурга.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В среду Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении предложенные Смольным корректировки городского бюджета. Вопреки обещаниям губернатора оставить расходы на культуру без изменений («Мы культурная столица, и вот этот наш слой очень легко разрушить и потом очень сложно восстанавливать», — пояснял Александр Беглов 27 апреля), культуру пустили-таки под нож. Согласно приложенной к законопроекту пояснительной записке вице-губернатора Эдуарда Батанова, раздел «Культура, кинематография» отнесен к подвергшимся наибольшим сокращениям разделам бюджета: из 23 614 907,9 тыс. руб. вычли 2 394 067,2 тыс. руб. (9,9%).

Содержимое этого раздела не исчерпывается субсидиями на саму деятельность учреждений культуры. Туда же входят, например, расходы на ремонт и реставрацию занимаемых ими зданий. И эта статья расходов похудела примерно на 400 млн. При этом сам Комитет по культуре успел заключить контракт в 40 млн на подновление оного из своих помещений — Белого зала. Хотя помещение это по виду трудно отнести к требующим первоочередных вливаний. В документах закупки перечислены такие работы, как замена радиаторов, воссоздание наборного паркета и оконных заполнений, смена мраморных подоконников, реставрация печей.

Другой комитетской закупкой не очевидной надобности видится услуга по проведению культурной программы Санкт-Петербурга в Азербайджане (почти 10 млн).

Поясняется, что мероприятие связано с IX Санкт-Петербургским международным культурным форумом, где Азербайджанская Республика выступает в статусе страны-гостя. Проведение самого форума пока остается под вопросом, срок проведения «алаверды» Петербурга в Баку обозначен широко — II–IV кварталы 2020 г.

Еще куда более впечатляющими выглядят не тронутые коронавирусным секвестром расходы бюджета на освещение в СМИ деятельности государственной власти Петербурга — два с лишним миллиарда.

Хотя она и так вдохновляет нас освещать эту самую деятельность, причем совершенно бесплатно.