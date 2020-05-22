Не побратим ты мне

Пандемия стала вызовом для всего мира. И бороться с ней государствам приходится сообща. Сначала кто мог и хотел помогали Китаю. Потом, как мы помним, Россия отправляла военные самолеты с медиками и аппаратурой в Италию и США. В конце апреля помочь Петербургу решил город-побратим Гамбург. Инициаторами выступили наши бывшие соотечественники. Но в ответ от петербургских чиновников получили упреки в корысти.

С большой благодарностью и радостью примем

К середине апреля петербургские СМИ постоянно писали о нехватке средств защиты в городских стационарах. Потом пошли сообщения о гибели врачей, заразившихся COVID-19. Помочь городу на Неве решили в Гамбурге — городе-побратиме.

«Инициатива возникла из моего разговора с депутатом Европарламента от Германии Сергеем Лагодинским», — говорит руководитель Северогерманского координационного совета русскоязычных сограждан Владимир Папков.

Сам он родом из Риги, в 1991-м перебрался в Петербург, потом в Гамбург, где, помимо руководства советом сограждан, занимается бизнес-консультированием. И он, и Лагодинский — граждане Германии, но от российских паспортов они не отказывались.

«Мы с Сергеем понимаем, что отношения между Россией и Германией сейчас не очень хорошие, — говорит Папков. —

Но механизм побратимства городов еще как будто работает. Его и хотели задействовать».

Владимир вспомнил старые связи и обратился к знакомым в Петербурге, желая донести идею до городского комитета по внешним связям — кому, как не ему, отвечать за побратимские отношения. Одним из участников переговоров стал Владимир Васильев, руководитель Информационно-делового центра (ИДЦ) Петербурга в Гамбурге, работающего, как указано на официальном сайте, под общим руководством Комитета по внешним связям.

Народный мемориал памяти медиков, погибших во время эпидемии COVID-19 в Петербурге. Фото: Иван Петров / для «Новой»

28 апреля Васильев прислал официальное письмо на имя Сергея Лагодинского. Помимо обмена любезностями, в нем говорилось, что городская больница № 20 в Петербурге нуждается в предоставлении средств индивидуальной защиты и медицинских кроватей, чтобы иметь возможность увеличить количество коек в больнице.

«В настоящее время больнице № 20 необходимо: 100 лечебных кроватей; не менее 1000 защитных костюмов; не менее 1500 респираторов с 3-м классом защиты. С большой благодарностью и радостью мы возьмем это оборудование и доставим в больницу», — отмечалось в письме Васильева.

Мы не просили о материальной поддержке

С этим посланием Сергей Лагодинский и Владимир Папков обратились к главе канцелярии Сената Гамбурга фрау Коринне Найнштедт. Представитель канцелярии оперативно позвонил в петербургский комитет по внешним связям — чиновнице, с которой обычно контактирует, но та не знала ни о каких переговорах о помощи. Немцы удивились и попросили прислать официальное письмо от главы КВС Евгения Григорьева о согласии принять помощь.

«Ни у кого не было желания сделать что-то постыдное для Петербурга, заставить его стоять на паперти с протянутой рукой, — объясняет Папков. — Правительство Гамбурга было готово оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Им требовалась лишь официальная бумага».

Проект письма от главы КВС Евгения Григорьева на имя Коринны Найнштедт был составлен и передан ему. Об этом Васильев 5 мая написал Папкову: «Проект письма на имя Найнштедт от Евгения Дмитриевича у него на подписи. Вас поминаем там добрым словом. Не волнуйся… Завтра шеф подпишет, пришлю».

Но шеф так и не подписал.

На Невском проспекте. Фото: Алексей Даничев / ТАСС

«Сенат Гамбурга известил нас о том, что на основании письма ИДЦ в Сенат Гамбурга поступило обращение за материальной помощью. Это выглядит неоднозначно и сомнительно, поскольку не соответствует действительности…» — объяснили свое видение ситуации в Комитете по внешним связям в ответ на запрос «Новой».

В Комитете считают, что «с учетом ажиотажа» вокруг пандемии «нельзя исключать, что определенные лица… ради сиюминутной политической конъюнктуры пытаются дискредитировать стабильные дружеские отношения между Санкт-Петербургом и Гамбургом и сформировать негативный имидж властей обоих городов». Более того, в КВС не исключают «и возможные корыстные цели автора этого «гуманитарного» проекта (подразумевается, очевидно, Владимир Папков. — Ред.), поскольку готовность Санкт-Петербурга принять поддержку Гамбурга можно истолковать как запрос о предоставлении помощи.

Наш город, конечно, будет благодарен за помощь, но мы не просили наших партнеров о материальной поддержке», — гордо завершают свой ответ в КВС.

Хирургу не хватило защиты

20-я городская больница осталась без помощи Гамбурга. Еще с 15 апреля стационар начал принимать больных с симптомами ОРВИ и гриппа, фактически перейдя на казарменное положение: врачи и медсестры оставались жить в клинике.

Главный врач 20-й горбольницы Татьяна Суровцева отказалась комментировать ситуацию с гуманитарной помощью из Гамбурга. Ее можно понять — сейчас любое лишнее слово может быть использовано против врача. Однако, по словам Владимира Папкова, именно с главврачом Дмитрий Васильев согласовывал в конце апреля список необходимого (кровати, респираторы, костюмы).

Гамбургская площадь во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Фото: peterburg2.ru

Прислал бы Гамбург 20-й больнице кровати, респираторы и костюмы в потребных объемах, еще неизвестно. Может быть, власти немецкого города выделили бы и меньше средств, а может, прислали бы только респираторы, но без кроватей. Остается только гадать, на что бы пошли деньги немецких налогоплательщиков. В Гамбурге, кстати, тоже все непросто, коронавирус и по нему основательно прошелся.

В городе с населением в 1,8 миллиона человек с начала марта 5045 заболевших COVID-19 и 236 умерших. В Петербурге, где более пяти миллионов жителей, по последним данным (на утро 21 мая) — 11 795 заразившихся и 99 умерших.

Германии нельзя, а Китаю можно

В начале мая, когда переговоры с немецкой стороной зашли в тупик, куда более продуктивно продолжалось сотрудничество с Китаем. 13 мая заместитель председателя комитета — начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества Арби Абубакаров передал той самой городской больнице № 20 тысячу защитных медицинских масок, пожертвованных генеральным консульством КНР в Петербурге. Как отмечается в сообщении об этой акции на сайте КВС, маски были переданы «в качестве помощи Санкт-Петербургу в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».

Передавая маски врачам, Абубакаров заявил: «Убежден, что решительные и своевременные действия администрации Санкт-Петербурга и наших зарубежных партнеров уже в ближайшем будущем позволят нам вернуться к привычным форматам осуществления диалога и сотрудничества».

Врачам и пациентам больницы должно быть не принципиально, кто им помог, спасибо всем. Однако на политическом уровне КВС акценты определенно расставил.