«Мало ли что ваш Путин говорил»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спустя почти месяц с начала так называемого периода нерабочих дней, 18 апреля, президент Владимир Путин подписал указ № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства» в России во время пандемии. Этот документ в том числе должен был разрешить ситуацию, когда у сотен тысяч трудовых мигрантов по всей стране заканчивалось время пребывания в России в то время, как МФЦ закрыты.

Так и вышло: с 15 марта по 15 июня включительно сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания для всех иностранцев в России приостановлены. Как и сроки выезда из страны для тех, кто подлежит депортации, административному выдворению или передаче другому государству. Приостановлен и срок действия ряда документов: среди них виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта, патент.

Все это, казалось бы, должно облегчить жизнь трудовых мигрантов, которых в России миллионы: только в первой половине прошлого года на заработки сюда приехало больше 900 тысяч человек из Узбекистана и больше полумиллиона — из Таджикистана. При этом выходцам из этих стран, чтобы легально работать в России, нужно ежемесячно оплачивать трудовой патент — фиксированный авансовый платеж по НДФЛ — и ежегодно его продлевать.

Получалось, что официально трудоустроенные, законопослушные мигранты, которых работодатели на время периода самоизоляции отправляли в «добровольный» отпуск, должны были платить налог на доходы, которых у них не было.

Указ президента прямо запрещает аннулирование патентов у трудовых мигрантов в период с 15 марта по 15 июня и позволяет работодателям принимать мигрантов без патента.

Однако люфт в документе потребовал дополнительных разъяснений со стороны ответственных органов: дело в том, что в указе значится, что сроки действия приостанавливаются для тех документов, «у которых в указанный период истекает срок действия». Срок действия патента, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России» определяется периодом, за который уплачен налог. Если мигрант перестает оплачивать патент в период с 15 марта, его патент становится недействительным на следующий день после просрочки его оплаты.

Как пояснили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России (документ есть в распоряжении редакции .PDF), «данные положения указа распространяются на иностранных граждан, которые после 15 марта прекращают оплачивать НДФЛ в установленном размере. В связи с приостановкой течения срока действия патента он останется действительным в указанный период, а также после 15 июня 2020 года, причем оставшийся срок его действия будет исчисляться путем добавления к 16 июня 2020 года количества дней, выпадающих на период с 15 марта по 15 июня 2020 года, за которые иностранным гражданином был уплачен НДФЛ».

Патент на три месяца фактически замораживается, а с 16 июня размораживается и продляется. Это применимо ко всем мигрантам, кроме тех, кто еще до 15 марта оплатил налог на срок, превышающий обозначенные три месяца, и тех, кто оплачивает НДФЛ своевременно.

«В обозначенный [трехмесячный] период обращаться для продления сроков действия патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется», — подтверждает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве (документ также есть в распоряжении редакции).

На практике ситуация совершенно другая. По данным «Новой газеты»,

трудовые мигранты в разных регионах России продолжают оплачивать патенты, несмотря на то, что у этих людей почти нет средств к существованию.

Многие из них ждали освобождения от уплаты обременительных ежемесячных платежей (в Москве патент, например, обходится в 5350 рублей, в Санкт-Петербурге — в 4000) и президентскому указу очень обрадовались. Теперь, руководимые страхом выдворения или увольнения, они хотят перестраховаться и платят. Часто у них просто нет выбора: чек за оплату патента от них требуют работодатели — те самые, что недавно отправляли их «в отпуск».

Так случилось с Ойбеком, гражданином Узбекистана. Последние 15 лет он работает в России — всегда легально. До конца марта он работал грузчиком-комплектовщиком на складе в Москве. С началом режима самоизоляции отправился в неоплачиваемый отпуск «по собственному желанию». Теперь от него требуют чека об уплате патента за два месяца, которые он не работал.

Узнал Ойбек об этом от своего сына, который работает в той же компании на другом складе.

— Сын позвонил, говорит: «Пап, у меня требуют чек за патентный платеж».

Я говорю: «Как это? Ты объяснил, что до 15 июня все отменено?» Он говорит: «Да», — и скидывает бумагу.

Бумага, которую рассылает работодатель, представляет собой распечатку скриншота с сайта одной юридической компании, специализирующейся в том числе на миграционном праве. Там обещают рассказать «всю правду про патенты на работу в России». Желтым маркером подчеркнут заголовок: «За патент не надо платить? Это не так! Будьте внимательны!» Дальше объясняется, что патент могут не оплачивать только те, у кого срок действия патента заканчивается до 15 июня, а тем, у кого действует и после, якобы платить необходимо.

Когда сам Ойбек пришел на работу, его позвали к руководству. «Я сразу догадался, что у меня тоже будут спрашивать чек», — говорит он. Так и случилось. По его словам, в случае неоплаты патента ему пригрозили увольнением.

— Я говорю: «Я не сам придумал этот закон. [Есть] указ 274-й от Путина. С 15 марта до 15 июня платеж отменен. Я с юристом проконсультировался, звонил ей». — «Пусть юрист ваш вам зарплату платит. Мало ли что ваш Путин говорил».

— «Это не мой Путин, это президент Российской Федерации, это ваш Путин», — говорю.

Сам Ойбек — сознательный гражданин (пусть и не России) и платить не собирается даже под страхом увольнения:

— До 15 июня я копейки не заплачу. У меня и денег нет, во-первых, и во-вторых, я не буду выполнять их незаконные требования. Я по закону [буду действовать]: 15 июня придет — буду платить за патент.

При этом большинство его коллег за патент уже заплатили: из всех соотечественников, работающих на складке (а их около 20), не заплатил только один. Слишком боятся увольнения — если потерять сейчас работу, шансов найти другую практически нет. Всем нужно платить за квартиру, у многих тут семьи, а другие привыкли посылать деньги на родину.

Ойбек действует, несмотря на страх увольнения, а в том, что могут уволить, у него сомнений нет:

— Мне генеральный директор сказал: «Кто патент не платил, вы сами себя наказали. Лично буду увольнять вас».

В похожей ситуации Мухаммед, почти два года назад приехавший в Россию из Таджикистана. Совсем недавно, перед Новым годом, он привез сюда отца, а затем и мать — чтобы показать врачу. Теперь все трое сидят в квартире без работы.

До режима самоизоляции Мухаммед работал фасовщиком в мебельном цехе, его папа — дворником. Отец попал под сокращение, а самого Мухаммеда отправили в неоплачиваемый отпуск.

Пока Мухаммед не платил за свой патент, но ему уже звонили из отдела кадров и угрожали уволить, если не будет оплаченного чека. «Нас и дня не продержат на рабочем месте. Если они увидят, что у меня просроченный чек оплаты патента, НДФЛ, они просто уволят, больше ничего», — усталым голосом говорит молодой человек.

При этом не платить он не может. Отец без работы, а больную маму на последние деньги, предназначенные для оплаты квартиры, пришлось везти в платную поликлинику — в бесплатной не приняли.

— Мне надо работу сохранить, — раз за разом повторяет Мухаммед. — Если не будем оплачивать и они скажут «бай-бай»... я вряд ли в это время найду другую работу.

Как и многие другие мигранты, он не очень вдавался в содержание президентского указа, да и относится к нему скорее скептически.

По словам Валентины Чупик, правозащитницы, защищающей мигрантов, к ней каждый день обращаются с вопросом, нужно ли платить за патент. Таких обращений «сотни, если не тысячи».

Валентина Чупик

— Люди рассказывают несколько вариантов. Вариант первый — это когда полиция задерживает и угрожает штрафом или даже выписывает их (правда, это происходит не в Москве), и на основании этого штрафа якобы продлевает им регистрацию. Хотя это делать не надо, и штрафовать их не за что. [Штрафуют их] за якобы нарушение правил пребывания, которого нет, —и заставляют их при этом оплачивать патент.

Вариант второй, — продолжает Чупик, — когда сотрудники Управления по вопросам миграции, которым мигранты зачем-то звонят и спрашивают, платить им или не платить, как рассказывают мигранты, отвечают: «Платите, а то 15 июня ваш патент аннулируется. И вообще вы обязаны платить, иначе мы вас 15 июня депортируем». Это очень распространенный вариант — пожалуй, самый распространенный из всех. Третий вариант — когда работодатель принуждает платить. Говорит, что уволим, если не будешь платить за патент.

Ссылки на указ президента в большинстве случаев не работают — от них отмахиваются под разными предлогами.

— Мигрантам говорят, что вы не так его поняли. Или что это только в Москве [работает], а в Москве говорят, что это только для тех, у кого патент заканчивается в период с 15 марта по 15 июня. Или говорят: «Если вы официально работаете, вы обязаны платить». В общем, всякие глупости, — рассказывает правозащитница.

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Об указе мигранты в большинстве своем знают, но они настолько не уверены в своих правах, что готовы поверить кому угодно на слово и заплатить налог.

Сиделка Диля приехала из узбекской Бухары в Россию 10 лет назад. Все это время она живет и легально работает в Санкт-Петербурге. Совсем недавно оплатила патент, хотя знала, что не обязана это делать.

— Когда мне подошло время платить, я поспрашивала — все платят. И я тоже пришла и заплатила, — объясняет она.

Оплатить патент Диле посоветовал родной брат: он тоже работает в Петербурге.

— Мы с ним по телефону говорили, он сказал: «Мне надо завтра за патент заплатить. В долг возьму». — «Зачем, — говорю, — приказ же есть». — «Да ты чего, все подряд платят, и я заплачу. А вдруг проблемы будут». Все боятся каких-то проблем.

Сарафанное радио среди мигрантов служит им плохую службу: один узнает, что заплатил его знакомый, и идет платить сам, а потом передает это по цепочке. Руководствуются они принципом «как бы чего не вышло».

Фото: РИА Новости

Женщина испугалась в том числе того, что ей не продлят патент. Раз в год трудовым мигрантам нужно продлевать патент — это отдельная процедура, для которой нужно предоставить 12 чеков об оплате предыдущего патента. Диля подумала, что если сейчас не заплатит, ей не продлят патент. Решила не рисковать:

— Поэтому я молча пошла и заплатила.

Все 10 лет в России у нее не было проблем с документами, и на этот раз она перестраховалась.

Валентина Чупик, напротив, уверяет:

— Те, кто платят, делают плохо себе. Они выкидывают [деньги] в пустоту. Мало того, патент не приостанавливается, и срок этого патента не продлевается за счет приостановления. Человек сам себе сокращает легальность пребывания. Если человек продолжает платить за патент, его патент не прекращает свое действие в этот период, и соответственно срок этого патента остается прежним — на год. У тех, кто прекратил платить, срок продлевается на то количество месяцев, которое они не платили.

Нарушение указа президента происходит не только в Москве. Похожие истории рассказали и другие собеседники «Новой газеты» из регионов.

Чтобы выяснить, не нарушается ли указ президента, редакция направила запросы в Главное управление по вопросам миграции МВД России, а также в УВМ ГУ МВД России по г. Москве и в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой повторно разъяснить, должны ли трудовые мигранты оплачивать патенты в период с 15 марта по 15 июня.