«Никто спасибо не скажет»

Пресс-конференция вызвала у меня ассоциации с Майданом, хотя это, наверное, покажется странным. Уж кто-кто, а Зеленский в митингах против Януковича не участвовал и на баррикадах не дрался… Но три с половиной часа на лужайке в Мариинском парке, что рядом с Верховной радой, происходила настоящая десакрализация государственной власти в Украине.

В процессе десакрализации на равных принимали участие обе стороны — 70 аккредитованных журналистов и президент.

Возле Зеленского, на невысоком подиуме-помосте, стоял только журнальный столик с бутылкой воды и блокнотом. Ни пресс-секретаря, ни главы Офиса рядом, ни справочных материалов под рукой, ни экрана-«подсказчика», такая вот драматургия… Почти иллюстрация из учебника украинской истории о понимании свободы и демократии: сегодня ты — гетман, а завтра — ноги успей унести.

Сбоку от Зеленского, как и положено по протоколу, — государственный флаг и президентский штандарт. А вместо задника сцены, на зеленой травке — буквы «Зе» с восклицательным знаком, видимо, как память о прошлом, когда артист комедийного жанра решил сменить амплуа.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая 2020 года. Фото: ЕРА

Даже дождь, который буквально висел в воздухе и, наконец, ненадолго прорвался, выступил частью сценария. Журналисты набросили капюшоны курток, к президенту никто не прибежал с зонтом. «О, хорошо. Весна засушливая, дождь нужен. Ну что, продолжаем, не страшно же?» — утвердительно спросил Зеленский.

Не я первая замечаю: год в новом качестве заметно состарил его лицо, убавил эпатажа, надежд на то, что задуманное осуществится, надо лишь очень-очень захотеть, «просто перестать стрелять», круглосуточно работать и не воровать. Заострились и другие черты.

Он упрямо избегает общих фраз, когда речь заходит о конкретных и весьма неприятных вещах, хотя политтехнологи, скорей всего, учили поступать наоборот. Поведение президента подтверждает слухи:

Зеленский как кризисный менеджер стремится контролировать лично любой мало-мальски серьезный процесс или реформу в стране.

«Говорят, вы и тексты «95 квартала» до сих пор вычитываете?» — язвит кто-то с лужайки. Намек понимает, признает: кадровый голод очень сильный. И всерьез зовет на работу в Офис журналиста «Украинской правды», который минуту назад критиковал «кумовство» — назначения школьных и прочих друзей главы государства на должности. «Выберете сами себе участок, за который готовы отвечать, я нарежу задач. И — двадцать пять часов в сутки! Нет?! Ну вот так по всей стране. Я не могу найти людей, чтобы и профессиональные, и чистые одновременно».

По ходу пресс-конференции, чуть ли не сразу после вдохновенного, с цифрами, отчета о том, сколько будет построено и уже строится дорог национального значения и мостов, приходит известие: в Днепропетровской области рухнул мост. Руководитель Офиса Ермак (он дежурит, подобно скорой помощи, в пределах видимости) получает задание позвонить на место, выяснить детали. Жертв, к счастью нет.

Общение с прессой продолжается.

Президент вступает в перепалку с журналистами, чьи реплики кажутся двусмысленными либо обидными, доказывает свою правоту дольше, чем положено по статусу, ни разу не «включая начальника». Но срывается, когда речь заходит о семье. Семья — болевая точка. Дает понять, что мнение прессы и отношение к нему избирателей по итогам первого года президента разное: «Если бы сейчас был второй тур и в нем был я и кто-то еще, я бы набрал 75 процентов. Я думаю, что это ответ, как народ ко мне относится».

Разумеется, тема получает азартное развитие: попался! Кандидат в президенты Зеленский не раз повторял, что идет во власть только на один срок! От старого обещания не отказывается, но с оговоркой: «Да, на один срок. Я вижу, что работа сложная. Никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, то я буду об этом (втором сроке. — О.М.) думать. У меня есть чем».

Активисты националистических партий во время митинга во Львове требуют отставки главы президентской администрации Андея Ермака. 20 мая 2020 года. Фото: ЕРА

В числе первых получает возможность задать вопрос Дмитрий Гордон, главред «Бульвара Гордона».

Вокруг Гордона в Украине вовсю полыхает скандал: вначале он записал большое интервью с Натальей Поклонской, следом — с Игорем Гиркиным.

Программы набирают на YouTube-канале автора миллионные просмотры.

Мнение медиасообщества практически солидарно: это имитация объективной журналистики, оскорбительная для украинцев популяризация адептов «русского мира». Группы гражданских активистов и бывших АТОшников пикетируют офис Гордона. Сам же автор объявил, что общение с Гиркиным санкционировали накануне спецслужбы Украины, а теперь запись отправляется в Гаагу как дополнительное свидетельство преступлений командира пророссийских боевиков.

У Зеленского Дмитрий спрашивает о целесообразности дальнейших встреч с Путиным: «Ведь понятно, что на украинских условиях тот не отдаст Донбасс!»

Президент Украины с ним не соглашается: «Результат все равно есть, мы многого достигли. 135 пленных вернули после «нормандской» встречи.

Из-за ковида очередная встреча не состоялась, но мы перезагрузили Минскую группу, повысили статус процесса. Мы не отпускаем вопросы возвращения Донбасса и Крыма. И должны с ним (с Путиным. — О.М.) говорить. Я готов к любому формату, который приблизит возвращение наших территорий».

Предсказуемо темы, связанные с войной на Донбассе, с Крымом, карантином, а также глобальным экономическим кризисом, порожденным пандемией, побеждают все остальные.

«В мире наступил экономический национализм»

— …Сейчас закончится карантин, и все инвестиционные законопроекты будут зарегистрированы и проголосованы в Раде. Конечно, в мире наступил экономический национализм, каждая страна думает прежде всего о себе. Но мы будем бороться. И за украинских инвесторов прежде всего. Мы понизили планку для будущих «инвестиционных нянь» до 30 миллионов долларов, пусть только вкладывают.

«Будем бороться за "Минск" до конца»

— … Да, Леониду Кучме в Минской контактной группе сложно, как сложно и всем остальным. Теперь в процессе Резников (вице-премьер, министр оккупированных территорий Украины. — О.М.), и он бы хотел Резникову полномочия передать. Но я попросил подождать, чтобы с российской стороны тоже обновили состав, а потом и по Кучме решим.

Фото: ЕРА

…Будем до конца бороться за «Минск», поскольку к минским соглашениям привязаны международные санкции. А их хочет снять не только Россия, но и много европейских стран, которые от них (санкций. — О.М.) страдают экономически. Я дал год, чтобы осуществить прорыв в переговорном процессе с Россией. Из-за коронавируса немножко затормозилось, но надо дожать и найти дипломатический выход из ситуации, хотя есть и план «В», и план «С», но их бы не хотелось применять.

…Я никогда не говорил, чтобы наша армия не отвечала на обстрелы. Не мы провоцируем, та сторона стреляет — мы отвечаем боевикам. Среди них есть и российские военные, и российские граждане, которые получили паспорта, все есть. А обычные люди, которые не воюют, а на «той» стороне просто живут, не знают, что с ними будет вообще. У них нет ни больниц, ни лекарств, ничего…

У меня реальные сведения, сколько там (умерших от ковида. — О.М.) хоронят беззаконно — «та» сторона не берет нашу помощь. Я договорился с Красным Крестом, лишь бы гумпомощь запустили. Мы и воду туда не перекрываем, хоть они за нее долго не платят, потому что не хотим гуманитарной катастрофы на Донбассе.

«Мы со Шмыгалем — мастера спорта по коронавирусу»

— … Статистика говорит, что мы все сделали правильно. У нас по сравнению с прошлым годом и в марте, и в апреле смертность людей на тысячу меньше, чем в прошлом году. И это при эпидемии коронавируса! Мы со Шмыгалем (премьер-министром Украины. — О.М.) — мастера спорта по коронавирусу!

«Аваков - сильный министр»

—… Аваков мне не кум и не друг. Больше того, у пана Авакова есть друзья, которые не являются моими друзьями. Но он сильный министр, а у нас сложная ситуация. Его сегодняшняя ответственность — дело (об убийстве. — О.М.) Шеремета, и пусть он доведет его до конца. Почему я пришел тогда на брифинг, где следствие объявляло о своем решении?

Мне сказали, что нашли вероятных убийц, затянули меня в это. Моя ответственность единственная — чтобы убийц нашли и посадили в тюрьму. А если не тех людей продержали в тюрьме, то все, кто это сделал, должны понести наказание.