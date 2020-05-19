Музеи ответили за Крым

14 мая президент Владимир Зеленский издал санкционный указ. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны сразу вступило в силу.

Напомню историю запретов. Первый — на любые договоры и контакты с РФ в сфере обороны — Киев ввел весной 2014-го, отреагировав на аннексию Крыма. По той же причине давление на Россию с помощью санкций начали США, Канада, Евросоюз и еще несколько десятков стран.

В 2015-м на подконтрольной территории Украины «выключили» агрессивный российский телевизор. В следующем — платежные системы и сайты, что особо отличались в пропаганде и продвижении «русской весны» на Донбассе. В 2019-м «черный список» пополнился фамилиями граждан Российской Федерации, причастных к строительству Крымского моста, и теми, кто дирижировал очередной кампанией выборов в «ДНР» — «ЛНР». Всякий раз при этом Кремль называл политику Петра Порошенко враждебной и антироссийской, а в победе на выборах конкурента, Владимира Зеленского, разглядел долгожданную тенденцию…

Обычно кремлевские медиаресурсы вспоминают действующего президента Украины в безличной форме — «киевские власти».

Зато нынешний указ назвали персональным «идеологическим крестовым походом» против гуманитарной сферы.

Мол, совсем кончился Зеленский — кумир зрителей развлекательных программ по обе стороны госграницы впал в пещерную русофобию, превратился в копию Порошенко, сыграл на руку радикальным националистам!

Что произошло? Санкционный список не просто был продлен на три года. Его расширили за счет новых, куда более известных, нежели «Одноклассники», культовых «врагов»: Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, МГУ, Русского Географическое общества, то есть учреждений и организаций, в названиях которых присутствует определение «государственный».

Фото: РИА Новости

Все они «засветились» либо участием в различных программах и мероприятиях на полуострове, либо визитами туда своих делегаций, а это противоречит законам Украины.

После аннексии Киев закрыл международные пункты пропуска на полуострове. Легально попасть в Крым можно только через КПВВ на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф. В июле 2016-го украинский МИД опубликовал обращение, в котором предостерег иностранцев и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. Но в официальных кругах признают: ни отследить всех россиян, посещающих полуостров, ни, тем более, наказать их невозможно — в отличие от публичных персон и знаменитых коллективов.

Длинной колонной в санкционном списке идут структуры непосредственно крымского базирования — Черноморский центр подводных исследований (Симферополь), историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь), институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени Вернадского (Симферополь), автономная некоммерческая организация «Подводное культурное наследие» (Севастополь) и так далее.

О драме высшего учебного заведения, подвергнутого наказанию, — чуть подробней. Часть профессорско-преподавательского состава Таврического национального университета имени Вернадского — кто под прямой угрозой ареста, кто по причине, так сказать, стилистических расхождений с российским присутствием и коллегами, его подержавшими, — покинула полуостров, превратившись в вынужденных переселенцев.

В 2016-м Таврический университет имени Вернадского восстановил базу и начал работу в Киеве, получив право — цитирую положение о вузе — «проводить прием абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории Украины, по упрощенной системе».

Исследователям подводного мира или археологам сложней, их объекты перемещению не подлежат.

Таврический национальный университет имени Вернадского. Фото: РИА Новости

Обстоятельства, впрочем, сложились так, что многие из запретительных мер СНБО по отношению к юридическим лицам, от Эрмитажа до «Подводного культурного наследия» (блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование лицензий), — заведомо невыполнима. Как Киеву отозвать лицензию, которую выдал не он?

Другие меры — прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов, аннулирование официальных визитов, заседаний, заключения договоров или соглашений — давно реализуются сами по себе.

Но разрыв случился не во исполнение какого-то там указа президента Украины, а из-за аннексии Крыма и вооруженного вторжения на Донбасс. Документ лишь зафиксировал официальную позицию, на которой настаивает и гражданское общество: территориальную целостность и государственный суверенитет страны надо восстанавливать не частично, а в полном объеме, не по очереди, а одновременно.

Владимир Зеленский уже не раз говорил на международных встречах о том, что «крымский вопрос», который Россия считает для себя окончательно закрытым, для Украины таким не является. В феврале нынешнего года, на Мюнхенской конференции по безопасности, он упрекнул европейских лидеров — мол, в нормандском формате переговоров для Крыма места не нашлось. «Нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже наша оккупированная территория, там тоже наши люди, украинцы, нужна новая площадка. Здесь, мне кажется, могли бы сильнее повлиять США», — заключил Зеленский.

Фото: РИА Новости

На речь украинского президента отреагировал Госдеп, пообещав продлевать санкции, пока Москва не вернет Киеву контроль над полуостровом. Нынешний указ Зеленского тоже не остался без внимания. Тем более что он почти совпал во времени с очередной датой гуманитарной катастрофы — 76-й годовщиной советской депортации крымских татар с их исторической родины. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин записала послание, где подтвердила: Штаты позицию не меняют, Крым — это Украина. О перспективах появления новой переговорной площадки в послании не прозвучало ни слова.

Все ли политические силы и общественные деятели внутри страны восприняли «санкции против Эрмитажа» как должное? Конечно, нет.

В украинском сегменте Фейсбука и в ряде интернет-изданий хватает едких замечаний о том, что назначать музеи, пусть и российские, на роль врагов — не самый европейский выбор: «А почему в списке Зеленского нет Третьяковской галереи? Выражаю протест!»

Вадим Рабинович, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь!», даже брифинг собрал, чтобы возмутиться: власть лишает украинцев (цитирую) «выставок или просто понимания, что это такое». Из сухого остатка раздраженной речи Рабиновича, которого в марте, накануне карантина, вместе с однопартийцем и кумом Путина Виктором Медведчуком принимали в Кремле как очень влиятельных персон, следовало — их партия намерена создавать оппозиционный альянс «для спасения страны от вот этого, что происходит».

…А если, спасаясь от происходящего, отделить культуру от политики, то все равно получится, что словосочетание «русский мир» вызывает в Украине только ассоциации с аннексией и войной. Хотя вины Музея имени Пушкина в этом нет.