Григорий Чхартишвили: «Я абсолютно верю в счастливую Россию»

Борис Акунин и Дмитрий Быков. Фото: Николай Галкин / ИТАР-ТАСС

— Здравствуйте, Григорий Шалвович.

— Здравствуйте, Дмитрий Львович.

— Вы выглядите прекрасно.

— Я весь полон антител.

— В разговоре с вами я хочу для себя проговорить важную вещь. Я не хочу сказать, что люблю СССР, я его во многом ненавижу, но сейчас хуже. И я пытаюсь понять, почему хуже. Согласны ли вы с этим? И если сейчас лучше, то в чем?

— Я понимаю, почему другие с ностальгией вспоминают про Советский Союз или про какие-то его составляющие: они были тогда моложе, здоровее, счастливее, небо было синее или им тогда жилось лучше, чем окружающим, а сейчас живется хуже, чем окружающим, или они насмотрелись какого-то кино и т.д. Но вы, свободолюбивый поэт, который при всем при том при Советском Союзе сформировался и прожил, что вас в нем манит? О чем вы скучаете?

— Три вещи. Во-первых, неуважение к национализму, хотя бы прокламированный интернационализм, который идеальным не бывает нигде, даже в Штатах, но на знаменах он был нарисован. Второе — религия, знавшая свое место. И третье — культ просвещения, культ интеллекта, который в СССР был. То есть Советский Союз так или иначе ориентировался на ценности просвещения, а не на ценности пещерных врожденных данностей — места рождения, возраста, пола, нации и т.д.

— То есть кровопийца для вас все-таки милее?

— С кровопийцей возможна дискуссия, а ворюга, во-первых, легко становится кровопийцей, а во-вторых, у него принципов нет вообще, он вас просто убьет из личной выгоды. Советский Союз не был монолитен: был Советский Союз 30-х, 40-х, 60-х и 70-х — это разные страны абсолютно. Мне нравится Советский Союз начала 70-х.

— Я для себя весь этот советский 70-летний период делю на две половины. Первая половина, первые 35 лет, — это половина террористическая, вторая — более травоядная. Про первую, слава богу, вы не ностальгируете совсем…

— Нет, «о времени большевиков» не плачем.

— Слава богу. Значит, что касается второй половины, назовем ее травоядной. Впрочем, и это относительно, потому что там были и жертвы, и мученики, Анатолий Марченко в тюрьме во время голодовки в 1986 году в декабре умер… Но попробуем сравнить это с современной Россией. У меня четкий критерий, по которому я определяю качество общества или государства. Параметр № 1 — это свобода выбора жизненного пути для людей, которые здесь живут, свобода прожить какую-то жизнь, которую ты выбрал себе сам, а не которую тебе навязывают со стороны. Чем в обществе у граждан таких степеней свободы больше, тем выше качество этого общества. И второй параметр — это уровень заботы государства о тех, кому в жизни приходится жить трудно.

— Инвалиды, старики…

— Понятно, что с первой задачей лучше справляется разумно устроенное капиталистическое государство, со второй вроде бы должно справляться социалистическое. Советский Союз справлялся с этим совсем плохо. Я очень хорошо помню эти советские поликлиники, эти знаменитые детские сады, куда я ходил, как на каторгу, и еду, которой там кормили несчастных детей. В общем, это была страна, в которой было, как тогда говорили, трудно полечиться, еще труднее похорониться, потому что с кладбищами была отдельная история. И здесь разницы особенной я не вижу: что тогда поликлиники были ужас-ужас, что сейчас ужас-ужас. Мы смотрим, что сейчас происходит с эпидемией, но это тоже держится на подвижниках, как всегда. Подвижники — это не часть системы, они обычно противоречат системе. Мы их уважаем, но в расчет здесь брать не будем. Возьмем первое качество. Свобода выбора жизненного пути. Вот я вспоминаю себя: мальчика, юношу, который жил в Советском Союзе. Что у меня было со степенями свободы?

При любом движении сначала ты сталкивался с анкетными данными, где ты мог споткнуться 150 раз: ты мог оказаться неправильной национальности, у тебя могли оказаться неправильные родственники, которые оказались в оккупации или живут за границей… Я уж не говорю про систему географической сегрегации, которая и сейчас осталась, потому что большое значение имело, где ты родился, москвич ты или не москвич. Если ты москвич, то ты человек первого сорта, а не москвич — второго.

В 23 года я вышел в большую жизнь и не строил никаких планов, это не имело никакого смысла. Что это за страна, где 23-летний человек с университетским дипломом не строит никаких планов и никем не собирается стать, потому что он знает, что никем в этой стране не станет, если он не совершит каких-то противных его душе действий? Я, как вы догадываетесь, к путинскому режиму отношусь плохо и даже очень плохо, до такой степени, что я просто не хочу жить в стране, которой он распоряжается. Тем не менее если вы посмотрите на тот набор жизненных решений, которые стоят сейчас перед человеком, все-таки это совсем другая история.

— Это другая история именно потому, что в Советском Союзе у нас были профессии, а у современного человека выбора профессии нет. Профессии осталось две — те, кто сосет нефть, и те, кто их охраняет. Представьте себе, диапазон здесь ничтожный — айтишники тоже в конечном итоге работают либо на олигархат, либо на силовиков.

— Я думаю, вы удивитесь, потому что среди большого количества соотечественников, которых я знаю, нет вообще никого, кто кормится от нефти, а люди эти все профессиональные и занимаются они самыми разными вещами.

— Ну, например?

— Кто-то пишет, кто-то составляет компьютерные программы, кто-то занимается каким-то другим делом, я просто…

— Григорий Шалвович, ну кто содержит айтишников, для кого они составляют программы? Это силовые ведомства на 90%. Что, кроме этого, есть в России? Оружие и сырье.

— Я в странном ощущаю себя качестве защитника современной Российской Федерации…

— Ну вот я и говорю: от противного все.

— Дмитрий Львович, одно из самых позитивных явлений, которые наблюдаются в сегодняшней России, это то, что в этой стране все-таки работает капитализм.

— Кто работает?

— Капитализм.

— А, капитализм.

— Существует право частной собственности и частное предпринимательство. Огромное количество людей работает на себя. Это страна, в которой фантастическим образом развилась сфера услуг, множество людей пишет… Это среда, в которой периодически появляются какие-то очень яркие, талантливые люди, которых никакая советская редакция не пропустила бы…

— Понимаете, надо судить империю по ее продукту. Продукт этой империи был высококлассный — два поколения советской интеллигенции.

— Во-первых, сами вы продукт советской эпохи, это раз.

— Да, безусловно, и мне это очень нравится.

— Во-вторых, она меня в профессиональном и творческом смысле не сформировала совершенно. Более того, когда я жил в Советском Союзе, я с ужасом думал о том, что вот надо же — есть люди, которые становятся писателями, мне это тогда казалось какой-то почти позорной профессией. Я подумал, что я могу стать писателем только лет через десять после того, как Советский Союз развалился. Для этого потребовалось какое-то очень существенное внутреннее освобождение. Потому что, как вы знаете, писатель, если он внутренне несвободен, никогда ничего путного не создаст. Так ведь?

— Не убежден. А кто внутренне свободен? Помните, Пастернак говорил: несвободна яблоня, которая плодоносит, несвободен влюбленный… Да и что такое внутренняя свобода? Это абстрактное абсолютно понятие. Я, живя в советской России, был, конечно, несвободен, но, живя в путинской, я боюсь гораздо больше. Как правильно сказала Мария Васильевна Розанова: у советской России были берега, мы знали, что они с нами могут сделать. Что эти могут с нами сделать, мы не знаем, они могут сделать все.

— Слушайте, Дмитрий Львович, во-первых, мы с вами живем на свете и мы не знаем, что с нами может сделать жизнь каждую следующую секунду.

— Это безусловно. Но именно поэтому Советский Союз и был теплицей, тесной, душной, но теплицей. Знаете, на что был похож Советский Союз? Он был похож на старую, глупую, бездарную училку, которая еще могла кого-то в классе защитить от бандитья. А потом власть взяли бандиты, свободные и продвинутые, хорошо вооруженные.

— Как это странно, у меня совершенно… Вот у меня к Советскому Союзу, ко всей этой системе, помимо претензий рациональных, есть претензии, что ли, эмоционального свойства… Я не могу простить Советскому Союзу того, как он обошелся с жизнью моих родителей.

— Да, понимаю.

— Вот все это убожество, все это унижение, в котором прошла их жизнь, оно совершенно непростительно и невыносимо. Вот эта система, которая растаптывала в людях чувство собственного достоинства, самый драгоценный продукт эволюции, причем делала это совершенно сознательно, — это для меня нечто такое, с чем даже не надо сравнивать. Хорошо, в сегодняшней России, если ты имеешь какую-то собственную систему взглядов и хочешь ее высказывать, тебе живется трудно, да? Но это вопрос персонального мужества и персонального выбора, и на самом деле ничего такого уж невыносимо страшного…

— Нет, Григорий Шалвович, это вы просто не в курсе дела «Сети». А если в курсе, то это пострашнее, чем в 70-е годы.

— Я в курсе дела «Сети»*.

— И «Нового величия».

— Я прекрасно понимаю и вижу эту тенденцию того, как спецслужбы все время тестируют увеличение своих возможностей, все время пробуют: а вот это нам уже можно? А эта авторитарная система постепенно говорит: да, вот теперь вам и это можно, и вот это. Это процесс отвратительный и очень опасный.

Но хочу вам напомнить, что в советские времена у них даже вопроса такого не возникало, они могли сделать вообще все, и даже пикнуть никто не мог.

— Нет, не все, простите, в советские времена спецслужбы находились у власти два года, при Андропове. До него спецслужбы очень ограниченно распоряжались, они не были Путиным, у них не было всей власти в стране. И у них была конкуренция внутри, были свои прогрессисты, свои экономисты. И, кстати говоря, при Брежневе определенные прогрессисты даже рот открывали: Александр Яковлев тоже при нем работал. Так что, спецслужбы именно сейчас взяли власть в России.

— Ой, ну я просто не знаю, что на это сказать. Потому что для меня, жившего в советские времена, разницы между Первым отделом и парткомом не было никакой, это были в значительной степени одни и те же люди, которые ходили друг к другу советоваться, а откуда и где они там зарплату получали, мне было совершенно все равно.

— Я вот сейчас совсем печальную вещь скажу. Конечно, в Советском Союзе (это вот фильм «Дау» сейчас показал с поразительной ясностью) было две сферы жизни: был такой ад для всех и шарашки, такое чистилище для немногих. И вот иногда я думаю, что весь советский выбор — это или это ад для 100%, или ад для 90 и чистилище для 10. Шарашки были возможны в СССР — Дубна, Новосибирск, частично Владивосток, Протвино, Москва отчасти — такие маленькие островки интеллектуальной активности, они были, они жили лучше. Сейчас и этого нет. Вы посмотрите, во что превратился «Роскосмос». Надо исходить не из того, что мы хотим, а из того, что возможно. А возможны только эти два варианта в России.

— Мне трудно об этом судить, я все-таки уже довольно давно не живу в России. Но, черт его знает, ей богу, говорить о том, что сейчас хуже в России, чем в Советском Союзе 80-х годов, ну… Вы это серьезно?

— Не просто серьезно, я же вижу учеников школ, я вижу, что духовное растление сегодня зашло гораздо дальше. В 80-е, понимаете, ну вот вы сравните «Союз спасения» и «Звезду пленительного счастья». «Союз спасения» технически гораздо совершеннее, но это фильм о том, что не надо рыпаться, а «Звезда пленительного счастья» — это фильм, который выдохнула тогдашняя интеллигенция, сказав, что какая ни есть свобода, но за три минуты свободы можно отдать 50 лет каторги. Кто сегодня подпишется под этими словами?

— Ну, наверное, достаточно молодых людей, которые не боятся выйти на улицу под дубинки. У меня такое ощущение, что нынешнее юное поколение гораздо лучше нас тогдашних. Я вспоминаю себя там, вот с того момента, когда начал думать своей головой, мне было, наверное, лет 14, потому что до этого возраста как-то все принимаешь на веру. Ты растешь в детском саду, где висит портрет дедушки Ленина, потом ты пионер, ты ходишь по улице и думаешь: «Вот бы сейчас Владимиру Ильичу показать, как мы замечательно и красиво живем и как плохо живут несчастные американские дети». Потом у тебя начинается переходный возраст, и ты начинаешь думать своей головой. Я очень хорошо помню момент, в который это у меня произошло, по какому-то пустяковому поводу, не важно. А, это было смешно, действительно смешно: на уроке английской литературы мы учили наизусть монолог Гамлета «Быть или не быть» и все такое прочее. И я вдруг понял смысл того, о чем пишет Шекспир:

главным философским вопросом бытия является не вопрос о том, что первично — материя или сознание, а вопрос о том — стоит ли эта жизнь со всеми ее мерзостями того, чтобы досмотреть это кино до конца.

Фото: РИА Новости

— Да, совершенно верно.

— Это была моя первая самостоятельная мысль в жизни, и я до такой степени собой загордился, что стал подвергать осмыслению и переосмыслению все вокруг. И на первом же классном часе я начал подвергать переосмыслению то, что говорила наша училка. К тому времени, когда я окончил 10-й класс, я был уже совершенно циничным юношей, который говорил одно, думал другое и говорил: то, что он думает, вслух говорить нельзя. И когда я пришел на первый курс своего института, меня окружали только такие молодые люди, это студенты 70-х годов. Это был какой-то невероятный, хладнокровный, расчетливый цинизм. В том возрасте, когда молодому человеку положено быть наивным, восторженным, тра-та-та-та, мы все, ну за редкими исключениями, состояли из таких, что ли, Молчалиных. Сейчас я смотрю социальные сети: ну, молодые гораздо лучше нас тогдашних, вот ей-богу.

— А я думаю, что хладнокровный цинизм это лучшая школа, чем подростковый идеализм. Посмотрите, поколение-то было великолепное: тут и Тодоровский-младший, тут и Гандлевский, тут и вы… В общем, есть на ком взгляду отдохнуть. Все-таки формировались люди, не скажу с двойной моралью, но с двойным зрением, а это хорошо. Тарковский о себе говорил: «Я рыба глубоководная». Вы жили в обстановке высоких давлений, и поэтому не захрустели в 90-е, понимаете, это не так-то и плохо.

— Я с этим соглашусь, но отчасти. Потому что я об этом тоже думал. Знаете, вот когда я был молод, я ужасно себя жалел за то, что родился в Советском Союзе. Думал: «Господи, ну почему я родился в этой Северной Корее, которую скоро обнесут великой стеной, и мы тут все сгнием. Почему я не родился среди благословенных швейцарцев». Шли годы. И я в какой-то момент вдруг понял, что мне с этим повезло, что я родился не в благословенной Швейцарии.

— Именно.

— Потому что человек, родившийся в какой-нибудь благополучной, спокойной стране, он может прожить 95 лет, умереть от Альцгеймера и так и не понять про себя, что он собою представляет на самом деле.

— Абсолютно точно.

— Потому что жизнь его не попробует ни на зуб, ни… А если ты живешь в России или, того лучше, в Сомали, то жизнь тебя начинает испытывать и крутить, и проверять на вшивость…

— Нет, в Сомали — это слишком.

— Ну, дело вкуса. И я благодаря тому, что родился в нашей стране, я прожил несколько жизней, не похожих одна на другую вот совсем, пять-шесть, я не знаю, я уже забыл сколько. Вот это, конечно, плюс, но хорошо ли это — я не уверен. Я не уверен, что в 17 лет нужно вопреки природе быть умудренным жизнью циником, у которого есть двойной стандарт? Не знаю, мне кажется, надо идти и развиваться естественным путем. А еще я хочу сказать, что даже если ты живешь в Швейцарии, жизнь все равно поставит тебя…

— Трогает, трогает жизнь, я понимаю. Григорий Шалвович, вот для меня очень важный вопрос. Я очень ждал вашей книги, вашего тома о петровской эпохе, и с ужасом понял, что отношение ваше к Петру, в общем, преимущественно негативное. Мне показалось, что это связано и с вашим отношением к советской власти. Неужели продуктом Петра не был весь русский XIX век, Золотой русский век?

— Вот вы знаете, я тоже всегда думал, что Петр прорубил окно в Европу и сдвинул Россию в сторону каких-то ценностей предпросвещения. Когда я стал в этом разбираться, то увидел — нет, ничего подобного. То есть он, конечно, окно прорубил, но дверь он туда не открыл. Это было окно с решеточкой, через которое можно было смотреть тем, кому положено туда смотреть. Что сделал Петр? Он взял вот это рыхлое Московское царство XVII века, где на самом деле настоящей вертикали не существовало, она пошатнулась после Смуты. Там, кроме самодержавия, были, так сказать, другие подпорки: очень сильная патриархия, авторитет церкви невероятно возрос после того, как она сыграла важную роль в национальном возрождении в начале XVII века, и еще там была боярская Дума, которая имела значение, а еще иногда приходилось собирать земские соборы. Петр на самом деле восстановил абсолютно жесткую, такую вот ордынскую структуру государства, абсолютную вертикаль, в которой все решалось только в одной точке, эта точка находилась в голове государя, все решения принимались только оттуда. Это никакая не европеизация, это абсолютная азиатиация, которая закамуфлирована вот этим париком, камзолом и башмаками с пряжкой.

Что касается XIX века, а также русской литературы, вот той культуры, из чего мы все произросли, это произошло, как я понял, не благодаря Петру, а благодаря Екатерине, то есть существенно позже.

— Ну, Екатерина и есть несколько более бледный вариант Петра, его зеркальное отражение.

— Нет, вот совсем нет. Екатерина, как мне кажется, в историческом смысле нам интереснее всего как первый эффективный вариант использования мягкой силы в российской истории. Потому что до сего момента российская монархия использовала или жесткую власть через запугивание, или вообще ничего не делала, как кроткая Елизавета. Екатерина открыла невероятно продуктивное и интересное ноу-хау: она продемонстрировала, что можно добиться еще лучших результатов не когда ты грозишь отрубить голову, а когда ты обещаешь наградить, что царский престол это не пугало, как при Иване Грозном, а это некое солнце, к кому надо стремиться, и ты согреешься в его лучах. И оказалось, что это отлично работает.

Кроме того, Екатерина совершила еще несколько важных в культурном смысле вещей. Она была графоманка, но то, что она любила писать, то, что она любила литературу, задало моду писать, и через поколение русские начали писать уже хорошо (при Екатерине писали довольно ужасно). Потом у нее возникла гениальная педагогическая идея: она понимала, будучи женщиной своего века, пользу просвещения, понимала, что России необходимо просвещение. Она понимала, что учителей взять негде, и она сказала, что лучший учитель — это мать, давайте мы воспитаем новое поколение дворянок, а они уже нам вырастят новое поколение людей. Она открыла Смольный институт, и это было невероятное… достижение. И именно вот эти женщины воспитали Татьян Лариных, потом тургеневских барышень, декабристов и т.д. Это была важнейшая педагогическая революция.

— С этим я согласен. К вопросу о Петре. Понимаете, ведь все упирается в соотношение русского и советского. Для одних советское — продолжение русского, а для меня это что-то совершенно иноприродное, и неизвестно, лучше или хуже. Как это для вас?

— Для меня это вещи геометрические. Для меня речь здесь идет о соотношении — вертикаль или горизонталь. Российское государство было построено как сверхцентрализованная вертикальная модель, по-чингисхановски выстроенная сверху вниз, где все решения принимаются наверху и передаются вниз по эстафете. Параллели возможны только в одном виде, когда вертикаль дублирует сама себя для контроля, возникают контролирующие структуры — одна спецслужба, две спецслужбы, три спецслужбы, — это единственный способ контроля, гражданского горизонтального контроля нет совсем. Я ничего национального и фатального в этой схеме не вижу, любой народ засунь в эту систему — и он получится таким. Я уверен, что если через несколько лет Россия перестанет быть сверхцентрализованным государством, а станет нормальной федерацией, где 90% решений, касающихся человека, принимаются на местах, и дистанция между властью и людьми меньше, — абсолютно изменится и ментальность, и весь строй жизни. Посмотрите на Украину: это был тот же самый советский народ совсем недавно, теперь это не ордынское государство. Оно такое-сякое, рыхлое, плохо организованное, но оно устроено по-другому, и люди себя ведут совершенно по-другому.

— У меня есть страшный прогноз относительно этого другого государства, я его озвучивать не буду, но, мне кажется, оно сейчас занимается тем же, чем всегда занимался Советский Союз во время оттепелей, — он компрометирует реформаторов и свободу. И в украинском обществе через 5–6 лет мы увидим такую вертикаль, что будем на нее смотреть из Москвы с покровительственным любопытством. Боюсь этого, очень этого не хочу, но читаю много из того, что там происходит, и вижу. Ну это бог с ним. Я про другое. Вертикаль может загонять вглубь, а может тащить вверх. А горизонталь в России может быть и прекрасна, но в то, что она осуществима, я не верю, потому что за 800 лет ее ни разу не было.

— Это слабый аргумент, за 800 лет много чего не было. Интернета не было, а потом он взял и появился. Что касается вертикали, которая тащит вверх. Да, такое исторически бывало во времена просвещенного абсолютизма. Но мы живем с вами в XXI веке, вертикаль здесь работать перестала. Из успешных стран (я не беру маленькие корпоративные государства типа Сингапура) все более успешно работающие модели — модели горизонтальные, а не вертикальные. Это объясняется очень простой причиной.

Дело в том, что суммарная энергия огромного количества людей, каждый из которых хочет жить лучше, то есть суммарное количество вот этой самой частной инициативы во много раз сильнее, чем власть государства, чем воля государства, чем энергетика государства.

Она более приспособляема, она гибкая, она перестраивается моментально, государство еще не повернулось, а люди там уже перестроились. Поэтому мягкая сила более эффективна, чем жесткая. Поэтому государство, построенное горизонтально, сейчас, в XXI веке, будет работать в любом случае лучше, чем вертикально.

— Да. Но я хочу понять: вот смотрите, сейчас в России, как у нас писали, федерализм пришел откуда не ждали, Путин разрешил регионам самостоятельно решать. Из этого ничего не выйдет, они все равно будут прислушиваться к сигналам сверху. Верите ли вы, что пандемия приведет в России к какой-то горизонтализации?

— Я думаю, что со стороны Путина это очень опасный эксперимент, свидетельствующий о том, что он не очень хорошо понимает природу государства, которое лепит. Всякое ослабление вертикали и делегирование части реальной власти в регионы — опасная вещь. Потому что регионов много, во многих регионах сидят губернаторы бессмысленные, которые ничего не добьются, но там могут появиться и какие-то деятельные люди, которые, чувствуя, что на них будет ответственность, начнут что-то делать и у себя на месте проявят себя лучше, чем центральная власть, и заработают на этом какую-то популярность, какое-то доверие населения…

— И будут немедленно забиты по шляпку.

— Все забиты по шляпку, но когда меняются правила игры, эти шляпки часто начинают вылезать. Человек так устроен. Все были забиты в Советском Союзе под такую шляпку, что сейчас даже представить себе невозможно. Как только эта система пошла вразнос, сразу появилось невероятное количество ярких, честолюбивых, смелых людей, вспомните.

— Помню. Но у Советского Союза была перспектива, было будущее, в Советском Союзе были Листьев, Мукусев, Политковский, которые смогли сделать «Взгляд». Сегодня иновещание — это Маргарита Симоньян, какой «Взгляд» она сделает, вы можете себе представить. У нынешней России будущее, по-моему, гораздо более проблематичное, и вот это главная разница.

— Совершенно с этим не согласен. Количество, пропорция свободно мыслящих людей в современной России совершенно несопоставима с тем, что было после 70-летнего зомбирования. Нынешняя власть держится не на опоре населения, а на страхе перемен. Там нету никакой любви к лидеру, никакой веры в «Единую Россию», упаси боже, просто люди привыкли к тому, что все перемены к худшему, и предпочитают до тех пор, пока можно терпеть, терпеть, чем пускаться в рискованные эксперименты. Нету, условно говоря, альтернативной картины другой России, которую можно было бы создать, которая была бы людям понятна и для них привлекательна. С этим проблема. Видите, что сейчас происходит с рейтингом?

— Но это отыгрывается стремительно, он скажет: «Родные мои…» — и будет сразу вот так вот Наш человек на ласку податлив.

— Это, кстати говоря, было неплохо сказано, но наш человек как раз на ласку мало податлив, а больше недоверчив.

— Советский патриотизм базировался на убеждениях, на том, что мы — страна, иначе устроенная. А патриотизм путинской эпохи базируется целиком на ресентименте: да, мы такие, и мы гордимся, и мы счастливы, что мы другими быть не можем, и весь мир будет у нас, простите, лизать. Согласитесь, что советский патриотизм не был таким милитаризованным, таким кичливым, таким наглым, он был другой.

— Мы сейчас говорим про патриотизм какой? Официозный или на уровне массового сознания? «Мы прошли с тобой полсвета, если надо повторим» — это мирная риторика? То, что у нас в школе в классе начальной военной подготовки на одной стене висел взрыв атомный, а на другой — водородный, а девочки наши отлично сидели и разбирали автомат Калашникова — это была мирная риторика?

Фото: РИА Новости

— Что сегодня делать порядочному человеку — эмиграция, внутренняя эмиграция или баррикады?

— Я думаю, что порядочному человеку надо делать то, что не противоречит его порядочности. Мы все разные, у всех у нас разные, во-первых, жизненные обстоятельства, во-вторых, разный общественный темперамент. Но я как-то вот думаю, что у всех, за исключением каких-то инвалидов, внутри сидит какой-то внутренний голос, который всегда тебе говорит, что делать можно, а что делать нельзя, ну вот его и надо слушать.

— Ждет ли Россию судьба СССР, и когда?

— Имеется в виду, видимо, распад? Я думаю, что это совершенно не исключено, потому что нынешний режим, хотя ему кажется, что он изо всех сил сохраняет единство государства, его подтачивает. Потому что государство, которое держится на одном винте, это очень слабая модель: когда этот винт ломается, все начинает разваливаться на куски.

— Насколько осуществима, по-вашему, утопия федерализации, описанная у вас в «Счастливой России»?

— Я думаю, что осуществима. Я думаю, что на самом деле главная проблема, главная болезнь российской государственности решится, если Россия превратится в Соединенные Штаты России, в федеративную республику, в настоящую федерацию, с несколькими, так сказать, региональными профилированными столицами, с возможностью у людей на местах лучше контролировать свою собственную власть, чтобы у центра были свои прерогативы: международные отношения, оборона, какие-то крупные проекты общенациональные. Этого совершенно достаточно.

В любом народе можно воспитать чувство ответственности. Относись к человеку, как к взрослому, и тогда он начнет вести себя, как взрослый. Это эффект Пигмалиона. Чувство ответственности — это один из атрибутов взрослости. Я давно уже для себя понял, что для меня добро и зло в человеке — это взрослость и инфантилизм. Инфантилизм хорош только в маленьких детях, во взрослом человеке инфантилизм отвратителен.

— Когда сломается этот главный винт, станет ли лучше?

— После серых обычно приходят черные, правда, долго они не могут продержаться, потому что не способны ничем управлять и ничего делать.

— Хотелось бы, чтобы до этого времени хотя бы открылись границы.

— Нет, хотелось бы, чтобы до этого времени в стране образовалась нормальная альтернативная и популярная оппозиция, которая была бы способна возглавить какое-то другое движение. Этого сейчас, к сожалению, нет.

— А ведь Фандорин в современной России стоял бы на страже режима.

— Да с какой радости, если он стоял на страже режима при царе-батюшке, он сейчас бы стал Сечина защищать с Бастрыкиным?

— А почему нет?

— Потому что Эраст Петрович Фандорин внутренне конфуцианец, он не самурай. Самурай служит господину, конфуцианец служит своему внутреннему голосу, своему внутреннему чувству, так сказать, правильности. И представить себе, что Эраст Петрович Фандорин работает в Следственном комитете или в Генеральной прокуратуре сегодня… У него не получится.

— Многие спрашивают: не кажется ли вам, что на современную Россию давно пора махнуть рукой и строить отдельную жизнь?

— Я считаю, что Россия — страна безумно интересная и великая, не в имперском смысле, а по тому энергетическому и культурному потенциалу, который накоплен в ней большим количеством поколений. Это страна, у которой есть невероятные возможности, но она переживает трудные времена, может быть, будет переживать еще более трудные, но мне кажется, что у России хорошие шансы на то, чтобы стать, ну вот ей-богу, счастливой Россией.

*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена на территории РФ

Разговор состоялся в лектории «Прямая речь». Полностью его можно услышать здесь.