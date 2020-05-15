Книжная пауза, запись 6: Борис Акунин. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

Масахиро Сибату — ученик детектива Эраста Фандорина, с которым Борис Акунин попрощался в 2018 году. После смерти учителя Маса стал ронином, самураем без господина. 1 сентября 1923 года он возвращается в Японию. Пока пароход приближается к родной земле на острове начинается сильное землетрясение. Йокогама и часть Токио лежат в руинах. Одна из пассажиров парохода, богатая американка, просит любвеобильного Масу проводить ее до своего поместья. Сенсей сопровождает даму, защищая ее от бандитов и общего безумия. На месте выясняется, что на фоне общего хаоса дочь американки похитили якудза, и возможно продали в бордель. Маса полуает первое здание и начинает искать украденного подростка.

Прежде всего, сериал Акунина, как и любой исторический детектив, отвлекает слушателей от безумной реальности за окном. Так было с народным Фандориным после дефолта 1998-го года, так происходит и сейчас.

Сбежать в Японию начала XX века — неплохой вариант путешествия, пока границы закрыты и настоящее опаснее прошлого.

Япония 1920-х — мир после катастрофы, в котором еще сохранилась вся экзотика и ритуалы страны восходящего солнца, и растает недоверие к иностранцам. Новый герой Акунина — символ кризиса государственности. Хотя действие сериала происходит в Японии, кризис власти Акунин описывает как универсальное положение в любой стране в сложное время.

Все проблемы главный герой решает с помощью психологии и дипломатии, договариваясь то с якудзой, то с полицией, то с самим собой.

Как любой порядочный сыщик Маса не спешит и размышляет над подвернувшимся делом, слушая седьмую симфонию Малера. Маса — пограничный сыщик, он помнит традиции родины, но провел много лет в Европе, Акунин ставит Масу на сторону добра, но это сложное добро. У сыщика есть кодекс — не убивать и не воровать у своих, хороших и бедных, но воровать все же можно. Акунин следуя за трендм на погружение в личное прошлое ставит перед Массой главную загадку — собственное происхождение — бандит он или благородный самурай. В итоге слушателям предлагают путешествие по руинам памяти самурая-сыщика, завернутое в уютный детектив, которого нам может и не хватает в этом году.

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