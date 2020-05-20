Семнадцать кавалеров

22 июля 1937 года постановлением ЦИК СССР «За образцовое и самоотверженное выполнение важнейших заданий Правительства» орденом Ленина были награждены 17 сотрудников НКВД, в основном из центрального аппарата Главного управления государственной безопасности. В списке, опубликованном в центральных советских газетах, были указаны лишь фамилии и инициалы.

список награжденных Бельский Лев Николаевич. Зам. наркома внутренних дел СССР.

Волков Михаил Александрович. Начальник 6-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Волынский Самуил Григорьевич. Зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Гендин Семен Григорьевич. Зам. начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Глебов-Юфа Зиновий Наумович. Начальник 10-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Залпетер Анс Карлович. Начальник 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Ильицкий Иосиф Исаакович. Начальник 13-го отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Коган Лазарь Вениаминович. Начальник 2-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Леплевский Израиль Моисеевич. Нарком Внутренних дел Украинской ССР.

Литвин Михаил Иосифович. Начальник 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Лулов Григорий Николаевич. Сотрудник для особых поручений 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Минаев-Цикановский Александр Матвеевич. Начальник 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Николаев-Журид Николай Галактионович. Начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Пассов Зальман Исаевич. Зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Радин Лев Давыдович. Сотрудник для особых поручений 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Стромин Альберт Робертович. Зам. начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Цесарский Владимир Ефимович. Ответственный секретарь Особого совещания НКВД СССР и начальник 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Награда была признанием их заслуг и неким авансом: спустя неделю после публикации указа наркомом Внутренних дел Ежовым будет подписан печально известный приказ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов», который даст старт самой кровавой репрессивной кампании в советской истории. И в этой кампании всем семнадцати орденоносцам предстояло сыграть важную роль.

Кем же были эти люди, брошенные Сталиным на безжалостную борьбу с «врагами народа»? Как сложилась их дальнейшая судьба?

Существует известная фраза Сталина:

«У чекиста есть только два пути — на выдвижение или в тюрьму».

Отработанный материал безжалостно выбрасывался. После замены очередного наркома Внутренних дел обычно следовала тотальная чистка его аппарата и всей вертикали управления. Из числа награжденных 22 июля 1937 года орденами Ленина семнадцати сотрудников Госбезопасности 15 были впоследствии расстреляны, один покончил жизнь самоубийством и лишь один из них, Лев Радин, умер своей смертью в 1979 году.

Самым известным и одиозным чекистом в списке награжденных был Израиль Леплевский, комиссар Государственной безопасности 2-го ранга, в то время занимавший должность наркома Внутренних дел УССР.

Израиль Леплевский

Леплевский родился в 1896 году в еврейской семье в Брест-Литовске. В ЧК с 1918 года. Прошел долгий путь в органах Госбезопасности. Служил в Екатеринославе, Одессе, Саратове. С 1934 по 1936 год нарком Внутренних дел БССР. Один из организаторов процесса над Зиновьевым и Каменевым. Участвовал в деле «Весна», в результате которого были репрессированы тысячи офицеров РККА, ранее служившие в Русской Императорской армии, а также бывшие белые офицеры. Ключевая фигура в проведении репрессий на территории Украины в 1937 году. В аттестации в личном деле Леплевского указано, что он был болен «неврастенией и психостенией».

В архиве СБУ найдена шифровка, разосланная Леплевским 17 октября 1937 года в районные управления НКВД УССР:

«Обращаю Ваше внимание, что до сих пор Вы по Тройке осуждали в лагеря стариков непригодных для работы. В дальнейшей работе Тройки это необходимо устранить».

Леплевский занимал должность наркома Внутренних дел Украины до 25 января 1938 года. К этому времени, с начала операции, в республике было приговорено к расстрелу около 70 000 человек.

28 апреля 1938 года Леплевского арестовали по обвинению в участии в «фашистском заговоре» и спустя ровно три месяца расстреляли.

Владимир Цесарский

Значимой фигурой в системе Большого террора был Владимир Цесарский, еще один орденоносец из списка. Родился в Одессе в 1895 году, работал на заводе, служил в Красной армии. До 1935 года на партийно-хозяйственной работе. В 1936 году становится помощником Ежова, а чуть позже — начальником 8-го (Учетно-регистрационного отдела) ГУГБ НКВД СССР. Помимо известных всем «троек» НКВД, действовавших в рамках приказа 00447, существовала «двойка», она же «Комиссия НКВД и Прокурора СССР», которая состояла из наркома Ежова и прокурора Вышинского. Этот внесудебный репрессивный орган занимался осуждением граждан по так называемым «национальным операциям»: польской, немецкой, харбинской и другим.

В республиках и областях на обвиняемых составляли краткие справки, которые подшивались в альбомы, где на каждого обвиняемого выделялась всего одна страничка: на ней карандашом в специальной графе ставилась цифра «1» или «2». Первая означала расстрел, вторая — лагерь. Альбомы вместе со списками направлялись в Москву на рассмотрение комиссии Ежова–Вышинского, которая должна была изучить эти справки и утвердить решение. На деле ни Ежов, ни Вышинский в эти документы не вникали и даже не тратили время на их изучение.

В Москве рассмотрением присланных из регионов альбомов и списков занимались начальник 8-го отдела ГУГБ Владимир Цесарский, начальник 3-го отдела Александр Минаев-Цикановский (также награжденный орденом Ленина) и начальник секретариата наркома Ежова — Исаак Шапиро. Они принимали окончательное решение о судьбе людей из «альбомов»: могли утвердить предварительный приговор, а могли и поменять лагерь на расстрел. Ими готовились списки, которые шли на подпись Ежову и Вышинскому. Фактически троица во главе с Цесарским была вершительницей судеб десятков тысяч человек.

Телеграмма Цесарского о немедленном приведении в исполнении пяти смертных приговоров

Одновременно с рассмотрением альбомных справок по «национальным операциям» Цесарский занимался подготовкой так называемых «сталинских списков». С февраля 1937 года политбюро во главе со Сталиным утверждало меры наказания по спискам особо важных лиц, чьи дела шли на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР. В Военную коллегию отправляли дела оппозиционеров, троцкистов, партийной номенклатуры, командиров РККА, сотрудников НКВД.

Сталин лично просматривал эти списки, а мера наказания, как правило, была утверждена еще до суда. Чаще всего это был расстрел.

Так произошло и 16 января 1940 года. В сопроводительном письме Берии на имя Сталина говорилось, что НКВД СССР закончил следствие против группы врагов партии и Советской власти. К письму прилагался список предателей и шпионов из 346 человек, которые подлежат расстрелу. На первой странице списка — виза Сталина: «За».

Ирония судьбы: на этот раз готовил список не Цесарский — он сам значился в этом списке под номером 315 как враг народа и подлежал расстрелу.

В этом же списке был и его родной брат Давид, инспектор наркомата совхозов, а также Исаак Шапиро, который вместе с Цесарским утверждал приговоры советским гражданам и готовил документы для «двойки» Ежова и Вышинского. 21 января 1940 года Владимир Цесарский был расстрелян. В 1957 году его родственники направили прошение о реабилитации, но получили отказ.

Из постановления Главной военной прокуратуры по делу ЦЕСАРСКОГО В.Е. от 15 мая 1957 года «Установлено, что ЦЕСАРСКИЙ, работая в 1936-38 г.г. на руководящей работе в органах НКВД, принимал непосредственное участие в фальсификации уголовных дел на невинных советских граждан, применял к арестованным физические меры принуждения, без проверки материалов включал в списки на расстрел и к лишению свободы на длительные сроки лиц, дела в отношении которых рассматривались во внесудебном порядке. Так, сам ЦЕСАРСКИЙ показывал, что он руководил подготовкой решений на лиц, дела которых рассматривались во внесудебном порядке. ЦЕСАРСКИЙ показывал также и о том, что он и другие «намеренно расширяли размах массовых операций по латышам, полякам, грекам, проживающим на территории СССР. Мы санкционировали прямую фальсификацию и подлоги, когда вместо преступников поляков или латышей арестовывались и приговаривались к расстрелу без достаточных оснований ни в чем не повинные люди».

Из 17 награжденных орденом Ленина 22 июля 1937 года в одном расстрельном списке, завизированном Сталиным 16 января 1940 года, оказались сразу пять человек: Глебов-Юфа, Лулов, Николаев-Журид, Пассов и Цесарский. Почетную компанию им составил бывший нарком Внутренних дел Николай Ежов, проходивший там же под номером 94. Кстати, и Ежов в 1937-м получил орден Ленина. В тексте постановления о награждении Ежова написано: «За выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий».

Леплевского и Литвина расстреляют в 1938-м. В том же году покончит жизнь самоубийством Ильицкий. В 1939-м казнят Волкова, Волынского, Гендина, Залпетера, Когана, Минаева-Цикановского и Стромина. В 1940-м — упомянутую выше пятерку во главе с Цесарским. Бывшего замнаркома Внутренних дел СССР Бельского расстреляют в июле 1941 года.

Еще одно массовое награждение сотрудников Госбезопасности состоялось 19 декабря 1937 года в день 20-летия ВЧК–ОГПУ–НКВД. Тогда орденом Ленина были награждены 10 чекистов. Кроме наркома Внутренних дел БССР Бермана, в список вошли 9 начальников УНКВД Омской, Свердловской, Днепропетровской, Московской, Иркутской, Донецкой, Одесской, Читинской и Челябинской областей. Впоследствии семеро из десяти были расстреляны, один покончил с собой, один умер под следствием.

Удивительно сложилась судьба единственного выжившего — майора Госбезопасности Павла Чистова.

Павел Чистов. Фото: «Память народа»

Он родился в Подмосковье в 1905 году. В органах с 1923 года. С 1937 года — начальник УНКВД Челябинской области, входил в состав «тройки».

При его непосредственном участии «тройка» приговорила к расстрелу почти 6000 советских граждан.

Чистов избирался депутатом Верховного Совета. После Челябинска был назначен начальником УНКВД по Сталинской области. В 1939 году переведен на работу в систему ГУЛАГ. К началу Великой Отечественной — начальник Управления Вытегорского ИТЛ НКВД (Вологодская область). В сентябре 1941 года сдался в плен под Конотопом и дал показания немцам. Факт пленения Чистова даже использовался немецкой пропагандой. Провел почти всю войну в лагерях, находился в Маутхаузене, где был освобожден американцами в мае 1945 года. Направлен в СССР, получил 15 лет лагерей, освободился условно-досрочно в 1955 году. Во время следствия пытался повеситься в Бутырской тюрьме. Всего провел 14 лет подряд в тюрьмах и лагерях: почти четыре в немецких и десять в советских. После освобождения работал бухгалтером. Умер в Москве в 1982 году.

Всего в июле 1937-го девятью постановлениями ЦИК СССР орденом Ленина были награждены 42 чекиста. Из них 32 расстреляны до войны. Двое умерли в заключении. Один покончил жизнь самоубийством. Три человека были расстреляны после смерти Сталина. Один умер на принудительном лечении. Бежавший в Японию начальник Управления НКВД по Дальнему Востоку Генрих Люшков в 1945 году расстрелян японцами. Лишь двое из 42-х смогли избежать расстрела или тюрьмы.