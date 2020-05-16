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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
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Жизнь возвращается на Монмартр: видео
Сцены из жизни счастливых парижан после 55 дней карантина
Юрий СафроновАлександр Лавренов«Новая газета»
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Париж мужественно выдержал 55-дневный карантин.
Мы столько не сидели дома даже во время оккупации, сказал премьер-министр.
В первый день после освобождения из-под изоляции толпы пьяных от счастья людей собрались на канале Сен-Мартен и набережных.
Но скоро полиция разогнала выпивающих, а глава МВД тем же вечером повелел издать приказ о запрете употребления алкоголя на каналах и набережных…
Тогда на второй день парижане нашли другой выход: поднялись выпивать на Монмартр.
Вся прелесть и весь драматизм исторического дня — в репортаже «Новой газеты».
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