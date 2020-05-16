Жизнь возвращается на Монмартр: видео



Париж мужественно выдержал 55-дневный карантин.

Мы столько не сидели дома даже во время оккупации, сказал премьер-министр.

В первый день после освобождения из-под изоляции толпы пьяных от счастья людей собрались на канале Сен-Мартен и набережных.

Но скоро полиция разогнала выпивающих, а глава МВД тем же вечером повелел издать приказ о запрете употребления алкоголя на каналах и набережных…

Тогда на второй день парижане нашли другой выход: поднялись выпивать на Монмартр.

Вся прелесть и весь драматизм исторического дня — в репортаже «Новой газеты».