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№ 49 от 15 мая 2020

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Жизнь возвращается на Монмартр: видео

Сцены из жизни счастливых парижан после 55 дней карантина

Общество3

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Съемка: Юрий Сафронов, монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»


Париж мужественно выдержал 55-дневный карантин.

Мы столько не сидели дома даже во время оккупации, сказал премьер-министр.

В первый день после освобождения из-под изоляции толпы пьяных от счастья людей собрались на канале Сен-Мартен и набережных.

Но скоро полиция разогнала выпивающих, а глава МВД тем же вечером повелел издать приказ о запрете употребления алкоголя на каналах и набережных…

Тогда на второй день парижане нашли другой выход: поднялись выпивать на Монмартр.

Вся прелесть и весь драматизм исторического дня — в репортаже «Новой газеты».

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Теги:
франция, карантин, париж, как у них

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