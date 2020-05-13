Галочка, ты сейчас умрешь!

Ну что ж, свершилось! Законопроект о возможности интернет-голосования (и даже голосования по почте) принят Госдумой. Что фактически означает: проект «выборы» в России можно закрывать.

Почему так категорично, спросите вы? Ведь работает же электронное голосование, например, в Эстонии, в Швейцарии? В ответ — сразу несколько «потому что».

«Потому что» номер один: там, где интернет-голосование существует сейчас, оно совмещено с голосованием обычным. Изначально оно вообще делалось для того, чтобы привлечь молодежь на выборы — мол, ногами на участок эти лентяи-миллениалы ни за что не пойдут.

Голоса по интернету традиционно составляют небольшой процент от обычных голосов, отданных с помощью бумажных бюллетеней. Поэтому, даже если какие-либо хакеры или коррумпированные госслужащие использовали его для фальсификаций, это имело бы не слишком значительного влияния на результаты.

Сейчас же речь явно идет о том, чтобы перейти на голосование преимущественно дистанционное — в связи с тем, что пандемия якобы не даст возможности голосовать проверенным дедовским методом, в кабинке и с ручкой. И тут все будет решаться на электронном уровне.

Отсюда проблема вторая: к сожалению, интернет-голосованию нельзя доверять. Например, Швейцария уже 20 лет ведет эксперименты с «электроникой». Изначально дали голосовать гражданам, находящимся за границей. И сработало вроде бы неплохо. В первую очередь, опять же потому, что процент голосовавших был ничтожный, и в общем-то всем было наплевать.

Но когда зашла речь о том, чтобы сделать интернет-голосование массовым, обнаружились проблемы. Опуская лишние подробности: в начале 2019 года почта Швейцарии объявила конкурс среди официальных «белых» хакеров — кто найдет уязвимости в нашей системе голосования, тому даем денежный приз (почта у них — это такой государственный сверхинститут: она и движением автобусов заведует, вот и выборами собиралась заняться).

Уязвимости тут же были найдены!

Сара Джейми Льюис, бывший сотрудник Центра правительственной связи Великобритании (это такая разведслужба), совместно с еще двумя учеными провела исследование, которое выяснило, что в программном коде электронной избирательной системы есть критическая уязвимость, позволяющая различные манипуляции с результатами волеизъявления.

Обнаруженную уязвимость проанализировали специалисты самой почты Швейцарии и возразили: мол, использовать ее смогут только сотрудники почты. Ученые на это ответили: что и требовалось доказать.

Фактически появляется группа людей — высокопоставленные чиновники почты Швейцарии, — которая бесконтрольно может влиять на результаты голосования. Подтасовать все, что нужно, или данные избирателей похитить.

И это, друзья мои, Швейцария! Даже тамошние почтальоны на голубом глазу делают вид, что не понимают, какие возможности перед ними открываются. Если же ситуацию транслировать с диких альпийских лугов на наши родные просторы…

Кстати, Сара Льюис также отметила, что ее команда проанализировала лишь небольшой фрагмент программного кода — и сразу нашла уязвимость. Сколько их там еще — бог весть.

Третье. Исходя из вышесказанного, все эксперты в один голос утверждают: если уж вы вводите интернет-голосование, то программное обеспечение должно быть с открытым кодом. Это хоть какая-то замена наблюдателям, позиция которых в данном случае в принципе ликвидируется. Потому что — как вы собираетесь наблюдать за потоками электронов?

А значит, программа должна находиться в открытом доступе, чтобы независимые специалисты имели возможность ее исследовать вдоль и поперек. И если найдут в ней «заднюю дверь» — раструбить об этом на весь свет. Чтобы или бэкдор прикрыли, или всю затею интернет-голосования похоронили окончательно как не оправдавшую.

Вы таки себе представляете, чтобы российские чиновники сделали кусок кода своих госуслуг, посвященный голосованию, открытым? Это же государственная тайна.

Четвертое: кстати, о госуслугах. В той же Эстонии интернет-голосование считается более-менее надежным, потому что там хорошо и очень давно работает система электронных ID (которые заменяют паспорт, права, проездной и всё остальное). Перевод всего государства на электронные рельсы был первичным шагом, а потом и выборы, но не наоборот. И понятно, что тамошняя система на порядок надежнее тех же наших «Госуслуг», которые только что даже Владимир Путин раскритиковал за то, что не справляются с нагрузкой.

Конечно, к сентябрю дыры подлатают — но маловероятно, чтобы все это работало без сбоев. Уж первый-то блин точно выйдет комом.

Пятое: голосование через госуслуги, как и по почте, не может быть анонимным. Вернее, можно сделать вид, что оно анонимное, но при этом преспокойно собирать данные о том, кто как голосовал. Отсюда — возможность как давления на избирателей, особенно бюджетников, так и покупки голосов.

Например: договорились с человеком, что он голосует «за нашего» а мы ему за это — сто рублей. Проверили через своих людей на госуслугах: да, человечек проголосовал правильно. Сто рублей получите, расписываться не надо (ну, или не получите — в крайнем случае можно и кинуть прохиндея)!

Шестое: кому-то покажется мелочью, но тем не менее — при интернет-голосовании нельзя испортить бюллетень. Система просто не примет ваш голос, если вы попробуете поставить больше галок, чем разрешено. И «За Навального!» через всю бумаженцию не напишешь.

Таким образом, протестное голосование, набиравшее силы в последние годы, становится вообще невозможным.

Некоторые специалисты высказывают мнение, что все эти проблемы интернет-голосования можно будет преодолеть, если использовать технологию блокчейн. Мол, тогда все данные будут надежно защищены от взлома, и к тому же их невозможно будет подделать.

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Не исключено, что это правда. Проблема заключается в том, что на планете Земля сейчас раз-два и обчелся людей, которые на самом деле понимают, что такое блокчейн, как он работает и на что способен. То есть не просто смогут пересказать статью из Википедии, а действительно разбираются, что в этой системе можно сделать, а что нельзя. И какие у нее на самом деле достоинства и уязвимости.

Как бы то ни было, сделать надежную систему интернет-голосования на базе блокчейна — явно задача нетривиальная, и она уж точно не будет решена к единому дню голосования в сентябре 2020 года.