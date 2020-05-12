Масочно-перчаточный режим

«Новая газета»редакция
С 12 мая в Москве начал действовать особый режим из-за пандемии коронавируса. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте (нарушителям штраф 5 тысяч рублей) и магазинах (штраф — 4 тысячи). Смотрите галерею этого дня на сайте «Новой».
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Теги:жизнь, дресс-код, ограничения, пандемия, москва, медицинские маски
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