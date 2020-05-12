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Фестиваль «Короткий метр» — 12 мая смотрите фильм «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого

Репортажи

Масочно-перчаточный режим

День первый. Фотографии из Москвы

Общество

 
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»

С 12 мая в Москве начал действовать особый режим из-за пандемии коронавируса. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте (нарушителям штраф 5 тысяч рублей) и магазинах (штраф — 4 тысячи). Смотрите галерею этого дня на сайте «Новой».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

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Теги:
жизнь, дресс-код, ограничения, пандемия, москва, медицинские маски

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